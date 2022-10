W Play nowa oferta dla firm: internet światłowodowy i 2 karty SIM za 60 zł

Play wprowadza nową ofertę dla firm, a w niej internet światłowodowy i 2 karty SIM do smartfona za 60 zł netto.

Internet światłowodowy z 2 kartami SIM do smartfona w zestawie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play nowa oferta dla firm W nowej ofercie klienci biznesowi dostaną internet światłowodowy i 2 karty SIM do smartfona za 60 zł netto.

Smartfony dla biznesu

Samsung Galaxy Z Flip4 – z 8-rdzeniowym wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ wyposażony w dwa ekrany z podwójnym aparatem - główny 12 + 12 Mpix, przednim 10 Mpix

Motorola edge 30 neo – z super wyświetlaczem full HD, z 8-rdzeniowym procesorem Snapdragon 695 5G z wytrzymałą baterią, która pozwoli na cały dzień intensywnego użytkowania

W nowej ofercie Play dla Firm klienci otrzymają dostęp do internetu światłowodowego z prędkością 150 Mb/s oraz 2 karty SIM do smartfona za 60 zł netto miesięcznie. Na kartach do smartfonów dostępne będą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y i duża paczka internetu: 40 GB z pełną prędkością. Do zestawu można dokupić kolejne karty SIM za 25 zł netto miesięcznie. Oferta skierowana jest zarówno do nowych klientów Play, jak i UPC.W ofercie nie zabraknie nowoczesnych smartfonów do prowadzenia biznesu. Spośród dostępnych modeli Play szczególnie rekomenduje: