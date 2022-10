W T-Mobile nowa oferta "Bez limitu L+"

T-Mobile przygotował nową ofertę "Bez limitu L+". Klienci, któzy ją wybiorą, dostaną cyklicznie co 30 dni za 35 zł nielimitowane usługi telekomunikacyjne, dostęp do treści wideo oraz komunikatorów bez limitów danych, a do tego paczkę 15 GB i 20 GB po doładowaniu. Oferta łączy się z promocją 1200 GB za darmo przez rok.

Przeczytaj także: W T-Mobile nielimitowane taryfy z internetem bez ograniczeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Promocja 1200 GB za darmo przez rok przedłużona Oferta „Bez limitu L+” łączy się z promocją 1200 GB za darmo przez rok.

Opcja „Bez limitu L+” to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a dodatkowo 15 GB internetu oraz 20 GB po doładowaniu. To jednak nie koniec udogodnień, na które klienci mogą liczyć w pakiecie. Znajdą w nim również nielimitowany dostęp do komunikatorów (Viber, WhatsApp, Messenger) oraz treści wideo za sprawą usługi Supernet Video DVD. W aplikacji „Mój T-Mobile” łatwo aktywują zaś promocję, w ramach której otrzymają 1200 GB za darmo przez rok – pierwsze 100 GB w od razu po aktywacji promocji, a kolejne 11 pakietów (każdy po 100 GB) w dniu odnowienia oferty „Bez limitu L+”.Do tego należy doliczyć gigabajty z promocji „GB po doładowaniu”, która działa od 1 października na nowych warunkach. W rezultacie, po zasileniu konta kwotą 35 zł, użytkownik zgarnie nie 15 GB jak dotychczas, a aż 20 GB do wykorzystania przez 30 dni.