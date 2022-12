Abonament T-Mobile z nielimitowanym internetem przez 6 miesięcy za 0 zł

Z okazji zbliżających się świąt T-Mobile rusza z promocyjną ofertą skierowaną do klientów przenoszących numer i wybierających ofertę abonamentu "M Nielimitowana" lub "L Nielimitowana". Otrzymają oni nielimitowany internet bez opłat przez 6 miesięcy. Promocja potrwa do 26 grudnia i dotyczy zarówno ofert z urządzeniem, jak i bez.

Postaw na brak limitów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zacznij święta bez limitów z T-Mobile T-Mobile przygotował abonament z nielimitowanym internetem przez 6 miesięcy za 0 zł dla przenoszących numer.

Nowe urządzenie pod choinkę

Każdy, kto przeniesie numer do T-Mobile, będzie mógł korzystać z planu taryfowego bezpłatnie przez pierwsze sześć miesięcy. Wystarczy, że kupi ofertę przez stronę internetową T-Mobile i zdecyduje się na taryfę „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”. Promocja obowiązuje przy tym i w przypadku, gdy wybierzemy wariant oferty bez urządzenia, i wtedy, kiedy postawimy na opcję z dodatkowym sprzętem w ratach 0%. A co dokładnie znajdziemy w promocyjnych planach taryfowych?Oferta „M Nielimitowana” to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także internet bez limitu danych z prędkością do 30 Mb/s. Opcja „L Nielimitowana”, oprócz nielimitowanych połączeń i wiadomości SMS oraz MMS, obejmuje internet bez limitu danych i bez limitu prędkości. Do tego w obu przypadkach użytkownicy otrzymują również usługę „Rozrywka bez Ograniczeń” na 6 miesięcy w prezencie. Dzięki niej klienci nawet co miesiąc mogą wybrać inną platformę subskrypcyjną, z której chcieliby korzystać. Abonament w wersji M po okresie promocyjnym wyniesie 65 zł / mies., natomiast wariant L – 85 zł / mies. W programie „Korzyści dla domu” oferty te będą tańsze o 20 zł miesięcznie.Do oferty można dobrać zestawy świąteczne czyli urządzenie z prezentem – drugi smartfon, smartwatch lub słuchawki w prezencie. Warto zwrócić uwagę na nowy zestaw dwóch smartfonów Xiaomi Redmi 10 5G i Xiaomi Redmi 9AT w prezencie. Na pozostałe urządzenia (poza zestawami świątecznymi) obowiązuje zniżka 100 zł z ofertą M Nielimitowana lub 250 zł z ofertą L Nielimitowana.