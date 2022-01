W T-Mobile nielimitowane taryfy z internetem bez ograniczeń

Od 20 stycznia 2022 roku T-Mobile wprowadza ofertę abonamentową z internetem 5G bez limitu prędkości i danych. Dodatkowo klienci mogą otrzymać w prezencie dostęp do usługi "Rozrywka Uwolniona" nawet na 24 miesiące, a także skorzystać z atrakcyjnych rabatów i promocji na urządzenia.

Przeczytaj także: W 2021 w T-Mobile jeszcze więcej prezentów

Patrząc na to, jak nieprzewidywalny jest dziś świat i jak trudno zaplanować przyszłość, przynajmniej w zakresie usług telekomunikacyjnych chcemy dać klientom komfort podjęcia decyzji, po której ani dzisiaj ani w przyszłości nie będą musieli się zastanawiać, czy wybrana oferta będzie odpowiadać na ich aktualne i przyszłe potrzeby. Z tym założeniem przygotowaliśmy oferty nielimitowanego dostępu do internetu w domu, jakimi są internet światłowodowy lub ten oparty na infrastrukturze mobilnej, z których korzysta już ponad 400 tysięcy klientów i tak samo jest w przypadku usług mobilnych w telefonie – tłumaczy Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile Polska.

Zapomnij o ograniczeniach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet w smartfonie bez limitu prędkości i danych Dostępne są dwie taryfy z internetem bez limitu 5G – M Nielimitowana i L Nielimitowana. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Złap zniżkę na urządzenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zniżki na urządzenia W planach taryfowych S, M Nielimitowanej oraz L Nielimitowanej operator przygotował zniżki na sprzęt w wysokości odpowiednio 100 zł, 200 zł oraz 300 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

model Samsung Galaxy A52s, klient otrzyma słuchawki Samsung Galaxy Buds2 o wartości 649 zł,

model Samsung Galaxy S21 FE 5G, do klienta trafi w prezencie smartfon Samsung Galaxy A12 o wartości 749 zł,

model Xiaomi Mi 11 lite NE 5G, klient otrzyma w prezencie zestaw Smart Home Sport 2 o wartości 499 zł (zestaw Xiaomi w ofercie od 25 stycznia we wszystkich kanałach, a w zestawie waga, słuchawki i opaska sportowa).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet bez ograniczeń i prezenty Kupując model Samsung Galaxy A52s, klient otrzyma słuchawki Samsung Galaxy Buds2 o wartości 649 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Od 20 stycznia w T-Mobile na klientów indywidualnych czeka taryfa z internetem mobilnym, którym można cieszyć się do woli. Druga taryfa, choć z limitem prędkości 30 Mb/s, wciąż pozwala cieszyć się szybkim internetem bez ograniczeń. A wszystko to w sieci 5G.W ramach nowej oferty wszystkie plany taryfowe pozwalają na korzystanie z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów. Dodatkowo dostępne są dwie taryfy z internetem bez limitu 5G – M Nielimitowana i L Nielimitowana. W przypadku wariantu M Nielimitowana użytkownik otrzymuje od początku internet bez limitu z prędkością maksymalną do 30 Mb/s, który pozwala na swobodne korzystanie z internetu. Za takie rozwiązanie klienci zapłacą już od 45 zł miesięcznie w programie „Korzyści dla domu”. Z kolei dla osób poszukujących internetu bez ograniczeń operator przygotował taryfę L Nielimitowana, która gwarantuje maksimum prędkości w T-Mobile bez limitu transferu w cenie już od 65 zł miesięcznie w programie „Korzyści dla domu”. Zasada programu „Korzyści dla Domu” jest prosta – posiadając już numer w T-Mobile, na każdej kolejnej umowie (abonament komórkowy, internet domowy czy rozrywka) klient oszczędza 480 zł przez cały okres jej trwania, ponieważ kolejne abonamenty są o 20 zł/mies. tańsze.Klienci, którzy wybiorą jeden z nielimitowanych planów taryfowych, otrzymają dostęp do usługi „Rozrywka Uwolniona” na 6 lub 12 miesięcy, a przy zakupie dwóch abonamentów nawet na 24 miesiące, dzięki czemu będą mogli wybrać pomiędzy zróżnicowanymi platformami subskrypcyjnymi, zmieniając je dowolnie. W ofercie znajdują się m.in. HBO GO, Tidal, Legimi, a także pakiety sportowe, filmowe, informacyjno-rozrywkowe czy skierowane do dzieci w Polsat Box Go. Co ważne, nowe taryfy nielimitowane są dostępne dla wszystkich, a więc także obecnych klientów sieci, którzy mają już podpisane umowy abonamentowe dotyczące innych taryf.W ramach nowego portfolio T-Mobile ma również mniejsze pakiety z paczką danych już od 25 zł w programie „Korzyści dla domu”.W planach taryfowych S, M Nielimitowanej oraz L Nielimitowanej operator przygotował zniżki na sprzęt w wysokości odpowiednio 100 zł, 200 zł oraz 300 zł. Uwzględniając ten rabat, osoby, które zdecydują się na zakup smartfona Xiaomi Redmi Note 10 Pro od 20 stycznia do 31 stycznia, oprócz przewidzianego w tym okresie 200-złotowego rabatu na sprzęt, będą mogły wykorzystać również zniżkę dostępną w ramach pakietu – w rezultacie w przypadku wariantu L klient zapłaci 500 zł mniej, czyli 1099 zł zamiast 1599 zł.Nowym taryfom M Nielimitowana i L Nielimitowana towarzyszą specjalne zniżki na zestawy urządzeń. I tak, wybierając:Łącznie ze zniżką taryfową przy zakupie zestawów urządzeń klienci mogą więc liczyć na benefit wartości aż do 1049 zł.