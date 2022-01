Najszybszy internet mobilny w XII 2021. T-Mobile króluje w pobieraniu danych

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w grudniu 2021? Według rankingu przygotowanego przez portal RFBenchmark.pl, który powstał w oparciu o 266766 testów, schyłek roku przyniósł w comiesięcznym zestawieniu delikatne przetasowania. Co zmieniło się względem poprzedniego miesiąca?

Portal RFBenchmark.pl opublikował grudniowy ranking operatorów komórkowych w Polsce. Obiektem badań była jakość i szybkości Internetu mobilnego w Polsce.W ostatnim miesiącu 2021 roku RFBENCHMARK przygotował tradycyjny ranking na bazie 266766 pomiarów dokonanych poprzez aplikację mobilną . To kolejny miesiąc z rzędu ze spadkiem liczby wykonanych testów.Członkowie społeczności RFBENCHMARK dokonywali pomiarów najczęściej w zasięgu sieci Play (33,5%) i Orange (32,7%). Mniej popularne były sieci Plus (18,9%) oraz T-Mobile (15%).W grudniu T-Mobile nie miał sobie równych w zestawieniu dotyczącym średniej szybkości pobierania danych. Zwycięstwo operatorowi przyniósł rezultat 46,1 Mb/s. Pozostali rywale zanotowali wyraźnie słabsze wyniki. Na drugim miejscu znalazło się Orange (42 Mb/s), a na trzecim uplasował się Play (34,4 Mb/s). Klasyfikacje zamknął Plus (27,7 Mb/s).Wynik 19,8 Mb/s pozwolił Play o włos wyprzedzić Orange (19,5 Mb/s). Najniższy stopień podium w tej tabeli przypadł w udziale T-Mobile (18,5 Mb/s), a na ostatnim miejscu zanotowano rezultat należący do Plusa (17,1 Mb/s).T-Mobile stracił w grudniu prowadzenie w kategorii najniższej wartości ping. Orange objęło prowadzenie w tabeli po uzyskaniu 30,9 ms. To wynik lepszy zaledwie o 0,1 ms od T-Mobile (31,0 ms). Na trzecim miejscu sklasyfikowano Play (31,8 ms), a na czwartym miejscu – Plus (39,0 ms).