Najszybszy internet mobilny i 5G w XI 2024 roku

Są już najnowsze doniesienia RFBenchmark.pl na temat jakości internetu mobilnego oferowanego przez największych operatorów sieci komórkowych w Polsce w przedostatnim miesiącu tego roku. Raport tradycyjnie rzuca światło na sytuację panującą na rynku usług mobilnych, prezentując wyniki najpopularniejszych operatorów w Polsce: Play, Orange, T-Mobile oraz Plus.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z operatorów oferował największą średnią prędkość pobierania danych?

Które telekomy miały w listopadzie najszybszy internet mobilny 4G LTE?

Kto osiągnął najniższą wartość ping?



Podsumowanie popularności operatorów

Który operator oferował najszybszy internet mobilny w listopadzie? T-Mobile był liderem średniej prędkości pobierania danych.

Internet 5G – wyniki listopada 2024

Internet 4G LTE – wyniki listopada 2024

W listopadzie największą liczbę testów wykonano w sieci Play , która odpowiadała za 32,5% wszystkich pomiarów. Na kolejnych miejscach uplasowali się Orange (32,4%), Plus (18,4%) oraz T-Mobile (16,7%).T-Mobile osiągnął najlepszy wynik w tej kategorii – 371,6 Mb/s. Orange zajął drugie miejsce z wynikiem 305,7 Mb/s, natomiast Play i Plus uplasowali się odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu (186,5 Mb/s i 133,1 Mb/s).Liderem pozostaje T-Mobile, który uzyskał wynik 61,4 Mb/s. Drugie miejsce zajmuje Orange (54,3 Mb/s), a za nim plasuje się Play (49,9 Mb/s). Plus z wynikiem 28,8 Mb/s zamyka zestawienie.Orange utrzymał pozycję lidera z wynikiem 20,8 ms, wyprzedzając T-Mobile (24,3 ms), Play (25,2 ms) i Plus (26,1 ms).T-Mobile uzyskał najwyższy wynik (51 Mb/s). Na kolejnych pozycjach znaleźli się Play (39,9 Mb/s), Orange (38,5 Mb/s) i Plus (37,6 Mb/s).Najlepszy wynik w tej kategorii osiągnął Play (23,9 Mb/s), wyprzedzając T-Mobile (22,1 Mb/s), Orange (20,2 Mb/s) oraz Plus (18,3 Mb/s).Orange ponownie okazał się liderem z wynikiem 27,7 ms, podczas gdy Play, T-Mobile i Plus osiągnęli odpowiednio 30 ms, 33,4 ms i 39 ms.