Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2024 roku

Pojawił się najnowszy raport RFBENCHMARK, tradycyjnie już podsumowujący jakość oferowanego nad Wisłą internetu mobilnego. Tym razem pod lupę wzięto ostatni miesiąc minionego roku. Podstawą opracowania były dane pozyskane z przeszło 485 tysięcy pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji RFBENCHMARK.

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w XI 2024 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z operatorów oferował największą średnią prędkość pobierania danych?

Które telekomy oferowały pod koniec minionego roku najszybszy internet mobilny 4G LTE?

Kto mógł pochwalić się najniższą wartością ping?



Który operator cieszył się największym zainteresowaniem?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Który operator oferował najszybszy internet mobilny w grudniu? T-Mobile osiągnął najlepszy rezultat średniej szybkości pobierania danych, umacniając swoją pozycję lidera z wynikiem 421,5 Mb/s.

Internet mobilny 5G: Wyraźny lider i dynamiczne zmiany

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G we IX 2024 roku

W grudniu użytkownicy aplikacji najczęściej testowali jakość internetu w sieci Play , która zgromadziła 32,6% wszystkich pomiarów. Tuż za nią znalazło się Orange z wynikiem 32,2%, co wskazuje na niemal równą popularność tych dwóch operatorów. Kolejne miejsca zajęły Plus (18,3%) oraz T-Mobile (16,9%).T-Mobile osiągnął ponownie najlepszy rezultat, umacniając swoją pozycję lidera z wynikiem 421,5 Mb/s. To nie tylko najlepszy rezultat wśród operatorów, ale także wyraźna poprawa w stosunku do poprzednich miesięcy. Na drugim miejscu znalazło się Orange, które również zanotowało wzrost, osiągając 378,6 Mb/s. Play z wynikiem 222,5 Mb/s uplasował się na trzeciej pozycji, poprawiając swoje wyniki, choć różnica między nim a czołówką nadal jest spora. Na końcu zestawienia znalazł się Plus, który z wynikiem 129,6 Mb/s odnotował lekki spadek w porównaniu do wcześniejszych wyników.W tej kategorii T-Mobile po raz kolejny okazał się bezkonkurencyjny, osiągając wynik 63,0 Mb/s. Tuż za nim uplasowało się Orange z wynikiem 58,7 Mb/s, które konsekwentnie utrzymuje wysoką pozycję w zestawieniu. Play uzyskał wynik 53,1 Mb/s, który choć stabilny, nie pozwala dogonić liderów. Plus z wynikiem 28,1 Mb/s pozostaje daleko w tyle.Grudzień potwierdził dominację Orange w kategorii opóźnienia – operator osiągnął wynik 19,7 ms, co jest najlepszym wynikiem w tej kategorii. Play (23,1 ms) i T-Mobile (23,5 ms) prezentują bardzo podobne wyniki, zajmując kolejne miejsca, podczas gdy Plus, z wynikiem 26,5 ms, zamyka stawkę.W ostatnim miesiącu 2024 roku, wśród użytkowników 4G na prowadzeniu znajduje się T-Mobile, notując 58,1 Mb/s. Za nim plasuje się Play z wynikiem 43 Mb/s, a tuż za nim niemal ex aequo Plus (41,9 Mb/s) i Orange (41,4 Mb/s).Na koniec roku w kategorii wysyłania danych w sieci 4G najlepiej wypadł Play, uzyskując 24,1 Mb/s. Tuż za nim uplasował się T-Mobile (22,8 Mb/s), a trzecie miejsce zajął Orange (20,8 Mb/s). Plus (18,6 Mb/s) tradycyjnie zamknął stawkę, potwierdzając względnie stabilny układ sił w tej kategorii usług.W kategorii najniższej średniej wartości ping 4G przewagę zachowuje Orange, które notuje najniższą średnią na poziomie 27,7 ms. Za nim, z wynikiem 30,1 ms, plasuje się Play, a niewiele dalej znajduje się T-Mobile (31,2 ms). Znacznie wyższy ping odnotowuje Plus z wynikiem 37,9 ms, zamykając tym samym grudniową tabelę.