Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2023

Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking, który analizuje grudniową ofertę internetu mobilnego największych operatorów sieci komórkowych w Polsce. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz najniższej wartości ping?

Stan Internetu mobilnego w Polsce w grudniu 2023



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: Plus (142,1 Mb/s)

Kto miał najszybszy internet mobilny w grudniu 2023? Plus zdominował kategorię średniej szybkości pobierania danych 5G.

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (45,5 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (25,2 ms)

Wyniki 4G LTE

Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (42,9 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (23,8 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (28,9 ms)

Grudniowy ranking operatorów komórkowych powstał na podstawie 475 490 testów, z czego 14,86% pomiarów zostało przeprowadzonych za pomocą technologii 5G.33% pomiarów przeprowadzono przy użyciu sieci Orange. Kolejne miejsce zajmuje Play z wynikiem 32,5%, za nim Plus z 17,5% i T-Mobile z 17% udziałem w pomiarach.Plus zdominował kategorię średniej szybkości pobierania danych 5G. Operator osiągnął zdecydowanie wyższy wynik, niż w poprzednim miesiącu - 142,1 Mb/s.Drugie miejsce zajął Play z wynikiem 57,2 Mb/s, a na trzecim miejscu uplasował się T-Mobile (54,4 Mb/s). Zestawienie zamknęło Orange (53 Mb/s).W kategorii średniej szybkości wysyłania danych na pierwszym miejscu nadal Play z wynikiem 45,5 Mb/s, to aż o 5,6 Mb/s lepiej niż w zeszłym miesiącu.Srebrnym medalistą tej kategorii został T-Mobile (38,7 Mb/s), który wyprzedził kolejno Orange (38 Mb/s) i Plus (31,4 Mb/s).Tym razem miejsce lidera, którym w ubiegłym miesiący był Plus, zajęło Orange z wynikiem 25,2 ms. Lider z zeszłego miesiąca na miejscu drugim (26 ms), a ostatni stopień na podium przypadł w udziale Play (27,9 ms). Na czwartym miejscu znalazł się T-Mobile (31,7 ms).T-Mobile utrzymuje się na czele rankingu prędkości ściągania danych LTE, osiągając w listopadzie 42,9 Mb/s.Play zajął drugie miejsce z prędkością 39,2 Mb/s, a na trzeciej pozycji uplasował się Orange z wynikiem 35,3 Mb/s. Na ostatnim miejscu znajduje się Plus z prędkością 34,6 Mb/s.Play utrzymuje prowadzenie w kategorii prędkości wysyłania danych w sieci 4G LTE, osiągając wynik 23,8 Mb/s. To wynik o prawie 1 Mb/s lepszy niż w listopadzie.T-Mobile uplasował się na drugim miejscu z prędkością 20,6 Mb/s, lekko przewyższając Orange, które osiągnęło niemal identyczny wynik co poprzednio – 19,2 Mb/s.Na końcu rankingu znalazł się Plus z prędkością wysyłania danych wynoszącą 18,2 Mb/s.Play ponownie zdobył prowadzenie w kategorii najmniejszego ping, uzyskując wynik 28,9 ms.Zaraz za nim uplasował się Orange z minimalnie wyższym wynikiem 29,6 ms. Następnie, T-Mobile osiągnął 35,3 ms, a na końcu listy znalazł się Plus z 38,5 ms.