Najszybszy internet mobilny i 5G w VIII 2024 roku

Portal RFBenchmark.pl opublikował najświeższą porcję informacji odnośnie jakości internetu mobilnego największych operatorów sieci komórkowych w Polsce. Zaprezentowane wyniki dotyczą sierpnia 2024. Technologią, która dominowała w codziennym użytkowaniu, pozostało 4G - 74% testów (251 985 pomiarów).

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w 2023 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który operator oferował w sierpniu bieżącego roku najszybszy internet mobilny?

Kto był liderem w kategorii średniej szybkości pobierania i wysyłania danych w 4G LTE?

Który operator osiągnął najniższy średni wynik ping?



Orange dominuje w testach 5G

T-Mobile na czele w 4G LTE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wyniki 5G Po raz trzeci z rzędu Orange ukoronował swoje dobre wyniki broniąc pozycję lidera w kategorii najniższej wartości ping Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Orange liderem w jakości i szybkości Internetu mobilnego

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w XII 2023

Orange ponownie potwierdził swoją dominację na rynku mobilnym, zdobywając pierwsze miejsce w kategorii średniej prędkości pobierania danych w sieci 5G z wynikiem 341,6 Mb/s. To wynik lepszy aż o 23,3 Mb/s w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na drugim miejscu znalazł się T-Mobile z prędkością 182,3 Mb/s, tuż przed Play (180 Mb/s). Plus uplasował się na czwartym miejscu z wynikiem 142,2 Mb/s.Orange triumfował również w kategorii średniej prędkości wysyłania danych, osiągając wynik 54,3 Mb/s, wyprzedzając Play (49,3 Mb/s) oraz T-Mobile (40,7 Mb/s). Plus zajął ostatnie miejsce z prędkością 29,4 Mb/s.Pod względem najniższej wartości ping, Orange ponownie znalazł się na czele z wynikiem 21,8 ms, wyprzedzając Play (23,2 ms). T-Mobile i Plus zanotowały odpowiednio 25,2 ms i 27,8 ms.W kategorii 4G LTE doszło do znaczących zmian. T-Mobile po raz pierwszy od maja objął prowadzenie w średniej prędkości pobierania danych z wynikiem 44,4 Mb/s, wyprzedzając Orange (43,7 Mb/s) oraz Play (43,4 Mb/s). Plus zajął czwarte miejsce z wynikiem 42,1 Mb/s.Play utrzymał swoją pozycję lidera w średniej prędkości wysyłania danych 4G LTE z wynikiem 22,7 Mb/s. O drugie miejsce walczyli T-Mobile (20,5 Mb/s) i Orange (20,4 Mb/s), podczas gdy Plus uzyskał wynik 18,3 Mb/s.Pod względem najniższego pingu w sieciach 4G LTE, Play po raz kolejny zajął pierwsze miejsce z wynikiem 29,1 ms, nieznacznie wyprzedzając Orange (29,6 ms). T-Mobile (33,9 ms) i Plus (39 ms) zamykają stawkę.W sierpniu najwięcej testów jakości i szybkości Internetu mobilnego wykonano w sieci Orange, która zgarnęła 33,5% wszystkich pomiarów, umacniając swoją pozycję lidera. Play zajął drugie miejsce z wynikiem 31,9%, a Plus i T-Mobile odnotowały wyniki bliskie siebie, odpowiednio 17,5% i 17,1%. Orange wyznacza standardy, do których konkurenci wciąż próbują dorównać.Dane te pokazują, że mimo rosnącego zainteresowania technologią 5G, 4G nadal odgrywa kluczową rolę w codziennym użytkowaniu Internetu mobilnego w Polsce. Orange, dzięki konsekwentnym poprawom wyników, umacnia swoją pozycję lidera zarówno w sieciach 5G, jak i 4G LTE, ustanawiając nowe standardy na rynku.