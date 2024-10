Najszybszy internet mobilny i 5G we IX 2024 roku

Portal RFBenchmark.pl opublikował najświeższą porcję informacji odnośnie jakości internetu mobilnego największych operatorów sieci komórkowych w Polsce. Zaprezentowane wyniki dotyczą września 2024. W badanym miesiącu pozycję lidera potwierdził Orange, który osiągnął najlepsze wyniki w technologii 5G.

Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: Orange (317,4 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange (51,2 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Orange (21,5 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (46,2 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,1 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (28,8 ms)

W tej kategorii liderem już piąty miesiąc z rzędu jest Orange. We wrześniu ten operator odnotował 317,4 Mb/s.Na drugim miejscu utrzymał się T-Mobile, którego średnia szybkość pobierania danych wzrosła sięgając 247,1 Mb/s. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Play (170,8 Mb/s) oraz Plus (137,7 Mb/s).W kategorii średniej szybkości wysyłania danych 5G liderem jest Orange, dzięki wynikowi 51,2 Mb/s. Na drugim miejscu Play (46,5 Mb/s). Trzecie miejsce zajmuje T-Mobile z wynikiem 45,1 Mb/s. Na czwartym miejscu Plus osiągając 27,9 Mb/s.Orange uzyskał wynik nieznacznie lepszy niż w sierpniu (21,5 ms).Nadal na drugim miejscu znajduje się Play (24,2 ms), na najniższym stopniu podium T-Mobile (25,4 ms), a na końcu zestawienia Plus (27,4 ms).We wrześniu T-Mobile po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w rankingu średniej prędkości pobierania danych 4G LTE, osiągając 46,2 Mb/s. Play, z prędkością 41 Mb/s, uplasował się na drugiej pozycji, wyprzedzając Orange, który zanotował wynik 40,1 Mb/s. Plus zamyka zestawienie z wynikiem 39,3 Mb/s.Play utrzymuje pozycję lidera w kategorii średniej prędkości wysyłania danych 4G LTE, uzyskując wynik 22,1 Mb/s. T-Mobile z wynikiem 20,3 Mb/s zajmuje drugą pozycję, natomiast Orange zbliżył się do tej wartości, uzyskując 19,9 Mb/s. Na ostatnim miejscu Plus, który osiągnął prędkość 17,8 Mb/s.Orange utrzymał pozycję lidera pod względem najniższej średniej wartości ping, osiągając 28,8 ms. Play zajął drugie miejsce z wynikiem 29,6 ms, podczas gdy T-Mobile uzyskał wynik 33,8 ms. Plus, z wynikiem 39 ms, po raz kolejny zamknął stawkę.