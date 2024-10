T-Mobile w najnowszej odsłonie oferty MagentaBIZNES przygotował zniżki nawet do 2000 zł na smartony, w tym Samsung Galaxy S24 FE 5G.

Przeczytaj także: MagentaBIZNES od T-Mobile teraz z internetem 5G

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W MagentaBIZNES smartfony ze zniżką W ofercie dla firm MagentaBIZNES klienci oprócz szybkiego internetu 5G Bardziej bez limitu bądź też szybkiego światłowodu, znajdą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nowoczesne urządzenia 5G, które teraz dostępne są w jeszcze lepszych cenach. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Wybierz Samsung Galaxy S24 FE 5G i zyskaj potrójnie!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe T-Mobile przygotował zniżki na urządzenia Wysokość zniżki uzależniona jest od wybranej przez klienta taryfy MagentaBIZNES – w taryfie M wynosi ona 850 zł na zakup nowego sprzętu, w taryfie L – 1000 zł, zaś w taryfa VIP to aż 2000 zł zniżki. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W ofercie dla firm MagentaBIZNES klienci oprócz szybkiego internetu 5G Bardziej bez limitu bądź też szybkiego światłowodu, znajdą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nowoczesne urządzenia 5G, które teraz dostępne są w jeszcze lepszych cenach. Wysokość zniżki uzależniona jest od wybranej przez klienta taryfy MagentaBIZNES – w taryfie M wynosi ona 850 zł na zakup nowego sprzętu, w taryfie L – 1000 zł, zaś w taryfa VIP to aż 2000 zł zniżki. Z promocji można skorzystać do 31 grudnia.W najnowszej odsłonie oferty MagentaBIZNES T-Mobile przygotował zniżki na urządzenia. Wśród urządzeń jest smartfon Samsung Galaxy S24 FE 5G, który na rynku dostępny jest od 4 października. Klienci, którzy zdecydują się na ten smartfon do 20 października, otrzymają w prezencie słuchawki Samsung Galaxy Buds2 Pro.Dlaczego warto wybrać ten model Samsunga? Smartfon Samsung Galaxy S24 FE 5G wyposażony został w zasilany sztuczną inteligencją silnik ProVisual Engine i funkcję Photo Assist (Asystent Zdjęć), dzięki czemu wyróżnia się udoskonaloną konfiguracją aparatu, pozwalając użytkownikom na większą kreatywność podczas robienia zdjęć. Sprawdzi się podczas codziennych obowiązków oraz chwil relaksu dzięki wygodnemu 6,7 calowemu wyświetlaczowi Dynamic AMOLED 2X i pojemnej baterii 4700 mAh, pozwalając na wielogodzinne korzystanie. Galaxy S24 FE 5G wyposażony został w funkcje bazujące na Galaxy AI, wspomagając użytkowników w komunikacji, produktywności i kreatywności oraz zapewniając łączność z innymi urządzeniami z ekosystemu Galaxy i bezpieczeństwo gwarantowane przez Samsung Knox.Urządzenie dostępne jest w opcji ratalnej. Zawierając umowę w ramach oferty MagentaBIZNES, można mieć go w ratach o wartości 10 zł netto miesięcznie na 24 miesiące i opłatą na start w wysokości 2703,80 zł brutto. Zatem łącznie cena wyniesie 2999 zł brutto. A korzystając z aktualnej promocji cena ta będzie pomniejszona o zniżkę przysługującą wybranej przez klienta taryfie MagentaBIZNES.I Tak wybierając taryfę VIP, łączna cena telefonu wyniesie jedyne 999 zł brutto, dzięki obniżce opłaty na start aż o 2000 zł.