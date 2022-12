T-Mobile przygotował ofertę na doładowania z telefonem. Łączy ona w sobie usługi takie jak: połączenia głosowe, SMS-y i internet w 5G, oraz szeroki wybór smartfonów, za które płacimy poprzez doładowanie konta.

Jasne rozliczenie, duże uproszczenie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W T-Mobile oferta na doładowania z telefonem

Bonusy na cały rok

Happy BOX-y dla dzieci!

Nowa oferta została przygotowana w oparciu o ofertę na kartę za 35 zł i czerpie ze wszystkich jej benefitów. Do proponowanego Pakietu Usług klient wybiera urządzenie, za które razem z pakietem T-Mobile będzie pobierał łączną miesięczną opłatę. W ofercie zostały wykorzystane wszystkie udogodnienia dostępne w taryfie Frii MIX.A jak to działa w praktyce? Podstawą miesięcznego doładowania jest kwota 35 zł w całości przeznaczona na nielimitowane rozmowy, SMS-y i 40 GB internetu w technologii 5G. Drugim elementem jest opłata za telefon, a ta uzależniona jest od modelu, który wybierzemy. Może ona wynosić dodatkowe 5 zł, jeżeli wybierzemy telefon klasyczny (wówczas miesięczne doładowanie wyniesie łącznie 40 zł) do maksymalnie 35 zł w przypadku smartfona o wartości 800-1200 zł (wysokość łączna miesięcznego doładowania to w tym przypadku 70 zł). Innymi słowy – doładowując comiesięcznie łączną kwotę opłacamy usługę oraz spłacamy telefon. W tej ofercie zajdziemy na przykład przygotowany we współpracy z Google T Phone 5G, który możemy mieć już za kwotę 199 zł na start w doładowaniu miesięcznym 70 zł.Co ważne, umowa obejmuje zaledwie 24 doładowania stałą kwotą, nie istnieje jednak żaden harmonogram rat, można więc dokonać ich spłaty szybciej, jeżeli pojawi się taka chęć. W ofercie dostępny jest wachlarz telefonów, w tym telefony z dostępem do sieci 5G oraz akcesoriów typu smart watch w atrakcyjnych cenach.Dla osób przenoszących numer do T-Mobile operator przygotował niespodziankę – nawet 4 miesiące korzystania z oferty bez opłat, aż do czasu przeniesienia numeru.Oprócz nielimitowanych rozmów i SMS-ów oraz 40 GB w ofercie, na klientów czeka super bonus – „Rok internetu za darmo”, czyli 1200 GB przez 365 dni (12 pakietów po 100 GB). Gigabajty z oferty kumulują się a klient może z nich skorzystać do końca umowy terminowej. Usługa jest dostępna w aplikacji Mój T-Mobile w ciągu 31 dni od podpisania umowy lub aneksu w nowej ofercie.Dodatkowo dla najmłodszych na zbliżające się mikołajki i gwiazdkę dostępne są zestawy Happy BOX – gotowe świąteczne prezenty!W zestawach prezentowych Happy BOX do wybranego smartfonu realme C31, Oppo A17, T Phone 5G lub nowości Samsung Galaxy A04s najmłodsi otrzymają gadżety z idolką dzieciaków – Nelą Małą Reporterką, czyli najnowszą książkę o fascynującej Amazonii – „Nela i wrota do Amazonii” oraz kolorową maskotkę tukana tęczodziobego. To doskonały pomysł dla rodziców poszukujących gwiazdkowego prezentu dla dzieci! Więcej o zestawach Neli można znaleźć na tej stronie.Nowe oferty zastąpią wszystkie obecne oferty MIX, które 1 grudnia zostaną wycofane ze sprzedaży.