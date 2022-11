Jak zwiększyć bezpieczeństwo smartfona?

Bezpieczne korzystanie z urządzeń mobilnych wymaga nie tylko zainstalowania oprogramowania antywirusowego, ale także rozważnych działań użytkownika. Takie połączenie zapewnia mocny system ochrony - uważają eksperci G DATA.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Co zrobić, by smartfon był bezpieczny?

Zawsze ustawiać blokadę ekranu. Można to zrobić za pomocą PIN-u, wzoru, skanera linii papilarnych lub twarzy.

Uważać na publiczne sieci wi-fi. Zawsze należy pytać obsługę sklepu czy hotelu o dokładną nazwę sieci bezprzewodowej, ponieważ przestępcy mogą tworzyć fałszywe hotspoty i używając techniki man-in-the-middle, mogą uzyskać dostęp do danych podczas połączenia.

Z sieci wi-fi, które nie wymagają hasła ani szyfrowania lepiej w ogóle nie korzystać. Jeśli koniecznie trzeba to zrobić, należy łączyć się za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej (VPN), aby zabezpieczyć swoje dane.

Unikać prostych haseł, a do ich przechowywania używać managera haseł.

Aktualizować system. Pozwoli to uniknąć ataków zero-day (hakerzy atakują, gdy pojawi się luka w systemie), a jeśli telefon jest zbyt stary, by otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń, lepiej wymienić go na nowszy model.

Kontrolować włączanie Bluetooth, używać go tylko w sytuacji, kiedy połączenie jest faktycznie potrzebne.

Nie pobierać aplikacji z nieznanych źródeł, ponieważ mogą one zawierać malware czy ransomware. Lepiej poprzestać na sprawdzonych sklepach, jak App Store oraz Google Play. Jednak i tu należy być czujnym. W obu sklepach zdarzają się przypadki fałszywych aplikacji (np. fałszywy WhatsApp czy fałszywe antywirusy). Obecnie Google weryfikuje aplikacje poprzez Google Play Protect i dezaktywuje lub usuwa szkodliwe oprogramowanie z urządzenia.

Nigdy nie otwierać linków (najczęściej podsyłanych w podejrzanych SMSach) z niezaufanych adresów URL.

Smartfon pełni dziś rolę komputera osobistego, służy jako centrum komunikacji i rozrywki, za jego pośrednictwem robimy zakupy, korzystamy z kont bankowych i poczty, a tysiące aplikacji pomaga nam w różnych aspektach codziennego życia. Urządzenia mobilne służą też do surfowania po Internecie. Jak podaje Statista, generują one ponad 54% całego globalnego ruchu w sieci. Ilość danych, w tym danych wrażliwych, zgromadzonych na tych urządzeniach jest więc ogromna. Nic dziwnego, że jest to łakomy kąsek dla hakerów. Jak podaje Internet Crime Complaint Center, wydział FBI ds. cyberprzestępczości, tylko w 2020 działania hakerów skierowane na urządzenia mobilne doprowadziły do strat rzędu 54 mln USD. Co zagraża użytkownikom smartfonów i tabletów , zwłaszcza korzystającym z systemu Android (stanowią aż 70% użytkowanych urządzeń)? Największe zagrożenia niosą SMS-y, które są wykorzystywane do rozprowadzania malware i ransomware, a także przeprowadzenia kampanii phishingowych. Według CERT Orange Polska, 40% wszystkich ataków hakerskich w 2021 r. na użytkowników mobilnych stanowiły kampanie phishingowe SMS i niestety aż 80% zaatakowanych użytkowników kliknęło w linki ze złośliwym oprogramowaniem.Groźny jest również spam, który często doprowadza do zainfekowania smartfona złośliwym oprogramowaniem. Kolejne niebezpieczeństwa niosą aplikacje instalowane z niesprawdzonych źródeł. Mogą one bez wiedzy użytkownika pobierać i wysyłać do hakerów wszystkie dane przechowywane na telefonie.Przede wszystkim na każdym smartfonie powinno być zainstalowane oprogramowanie antywirusowe - to fundament bezpieczeństwa. Chroni ono przed wirusami i próbami włamania. Na rynku jest sporo tego typu rozwiązań. Wybierając jedno z nich, warto by oferowało jak najbardziej kompleksową ochronę, jak na przykład G DATA Mobile Internet Security. Taki program nie tylko wykryje złośliwe oprogramowanie i je usunie, ale także przeanalizuje uprawnienia zainstalowanych aplikacji - jeśli będzie ona wymagała uprawnień nie związanych z ich funkcją, powiadomi o tym użytkownika. A zatem dobry antywirus na urządzenia z Androidem oraz iOS to także ochrona przed fałszywymi aplikacjami, które niestety pojawiają się także w oficjalnych sklepach.Program pomoże także odnaleźć zgubiony smartfon za pomocą platformy online. Jednak by ochrona urządzenia była pełna, należy wyeliminować również błędy użytkownika, bo to właśnie one często otwierają hakerom furtkę do urządzenia.Poniżej kilka ważnych zasad, których przestrzeganie zmniejszy ryzyko ataku na urządzenie.A zatem dobry antywirus, użycie zabezpieczeń dostępnych na urządzeniu oraz wiedza na temat stosowanych przez hakerów metod i chwytów socjotechnicznych będzie wyjątkowo mocną barierą przeciw jakiejkolwiek ingerencji cyberprzestępców w nasze urządzenie.