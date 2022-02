Ataki na smartfony. Co zrobić, gdy telefon zostanie zainfekowany?

Smartfony rzadko kiedy służą tylko do przeprowadzania rozmów i wysyłania SMS-ów. Za pomocą telefonów robimy dziś zakupy, płacimy, korzystamy z bankowości, mediów społecznościowych i odbieramy pocztę elektroniczną. Smartfony zawierają mnóstwo cennych danych, o czym wiedzą cyberprzestępcy. Ekspert ESET podpowiada, jakie są oznaki infekcji smartfona i jak możemy się bronić przed takimi atakami.

W jaki sposób przestępcy mogą włamać się do telefonu?

Bogactwo zgromadzonych w telefonach danych przyciąga cyberprzestępców. Smartfon, jako wytrych umożliwiający wstęp do wielu naszych tajemnic, jest dla nich doskonałym celem, a użytkownik nie zawsze ma świadomość, że jego telefon został zaatakowany i przejęty przez inne osoby – mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak dbać o bezpieczeństwo telefonu? Regularnie aktualizuj do nowszych wersji zarówno systemu operacyjny jak i używane aplikacje.

Jak sprawdzić, czy telefon nie został naruszony?

Najczęstsze symptomy naruszenia bezpieczeństwa urządzenia to szybsze niż zwykle wyczerpywanie się baterii czy zwiększone wykorzystanie transmisji danych, niepowiązane z większą intensywnością użytkowania aplikacji i przeglądania sieci. Symptomatyczne są także takie zdarzenia jak samoczynna aktywacja funkcji GPS lub Internetu (Wi-Fi lub dane mobilne) – mówi Kamil Sadkowski. – Innymi oznakami są również nieznane połączenia lub wiadomości tekstowe, co może być przejawem działania złośliwego oprogramowania próbującego nawiązywać połączenia lub usiłującego wysłać wiadomości SMS na międzynarodowe numery premium – dodaje.

Telefon został zhakowany – jak to naprawić?

Przykładem tego, jak twórcy złośliwych programów próbują utrudniać życie użytkowników smartfonów, było wykorzystanie furtki obecnej jeszcze w wersji Android 9, która pozwalała złośliwemu oprogramowaniu podszywać się pod inne aplikacje lub ukryć się za pomocą pustej ikony bez nazwy. Jednakże w kolejnych wersjach systemu Android, od 10-tej i nowszych, luka została zlikwidowana, co podniosło poziom bezpieczeństwa użytkowników najpopularniejszego na świecie systemu operacyjnego na urządzenia mobilne – komentuje Kamil Sadkowski z ESET.

Trzymaj złośliwe oprogramowanie z dala od telefonu

regularnie aktualizuj do nowszych wersji zarówno systemu operacyjny jak i używane aplikacje

utwórz i przechowuj bezpiecznie (na zewnętrznym nośniku) kopię zapasową swoich danych

podczas pobierania aplikacji korzystaj wyłącznie z oficjalnego sklepu, zawsze sprawdzając recenzje zarówno aplikacji, jak i jej twórcy

korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do ochrony urządzeń mobilnych, na przykład ESET Mobile Security

zachowaj czujność w trakcie obsługi smartfona i pamiętaj o typowych taktykach stosowanych przez cyberprzestępców.

Pamiętajmy o złotej zasadzie ograniczonego zaufania. Niestety oszuści internetowi starają się wykorzystać każdą możliwą okazję, aby wyłudzić dane naszej karty płatniczej albo przejąć dostęp do kont bankowych – podsumowuje Kamil Sadkowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Niezależnie czy do zainfekowania urządzenia służą wiadomości e-mail, złośliwe strony internetowe czy fałszywe aplikacje na komórki - podszywające się pod serwisy popularnych marek lub organizacji, to pierwszym celem ataku pozostaje instalacja złośliwego oprogramowania lub skłonienie ofiary do nieświadomego przekazania wrażliwych danych w ręce cyberprzestępców. Keyloggery czy oprogramowanie ransomware często występujące pod postacią na przykład narzędzia do monitorowania aktywności fizycznej lub aplikacji kryptowalutowej, a w ostatnim czasie program szpiegujący Pegasus - instalacja takiego oprogramowania może odbyć się bez wiedzy użytkowników smartfonów.Jak wskazuje ekspert istnieje kilka dość charakterystycznych oznak wskazujących, że smartfon mógł zostać zhakowany.Sygnałem mogącym także wskazywać zagrożenie jest sytuacja, w której wcześniej poprawnie działające aplikacje zaczynają wykazywać dziwne zachowanie. Nagłe uruchamianie, zamykanie lub całkowite awarie i wyświetlanie nieoczekiwanych błędów, powinny skłaniać użytkowników do refleksji. Jeśli telefon z Androidem został zaatakowany oprogramowaniem ransomware, to efektem będzie jego zablokowanie.Zainfekowany telefon możemy samemu przywrócić do pełnej sprawności. Dwa najpopularniejsze sposoby usuwania większości typów złośliwego oprogramowania to skanowanie automatyczne i skanowanie ręczne.Automatycznego skanowania telefonu dokona wyspecjalizowany program, które przeszuka urządzenie w poszukiwaniu zagrożeń i sam je usunie. Usuwanie ręczne jest zwykle bardziej skomplikowane, ponieważ złośliwe oprogramowanie często ma zakodowane w sobie mechanizmy ochronne, które utrudniają lub uniemożliwiają użytkownikom jego odinstalowanie.Aby zminimalizować ryzyko zhakowania smartfona konieczne jest przestrzeganie podstawowej zasady, mówiącej o tym, że łatwiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego podczas korzystania z telefonu warto przestrzegać podstawowych zasad: