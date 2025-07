Cyberzagrożenia na wakacjach: porty USB, kody QR, Wi-Fi i fałszywe strony - jak się chronić?

Ponad połowa Polaków planuje w tym roku wakacyjny wyjazd, a cyberprzestępcy nie biorą urlopu - wręcz przeciwnie, wykorzystują nieuwagę turystów. Zmodyfikowane porty USB, niebezpieczne Wi-Fi, fałszywe strony i kody QR to tylko niektóre z metod wykorzystywanych przez hakerów. Dowiedz się, jak przygotować się do bezpiecznego wyjazdu i uniknąć pułapek na wakacyjnych szlakach.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zagrożenia czyhają na turystów podczas korzystania z publicznych portów USB, Wi-Fi i kodów QR.

Jak cyberprzestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia fałszywych stron i wiadomości.

Jakie kroki podjąć przed wyjazdem, by zwiększyć bezpieczeństwo swoich danych i urządzeń.

Co zrobić w przypadku cyberataku i jak szybko zareagować, by zminimalizować straty.

Przed wyjazdem – co spakować, a co zostawić w domu?

Ataki przez USB, kody QR i Wi-Fi

AI tworzy coraz lepsze podróbki

Atakujący wykorzystują także specjalne modele głosowe AI i podszywają się pod naszych bliskich. Mówiąc znanym nam głosem, twierdzą, że niezwłocznie potrzebują pieniędzy i proszą o przelew na konto bankowe. Podczas urlopu nie mamy tak częstego i bezpośredniego kontaktu z bliskimi, a nasza czujność spada, co ułatwia cyberprzestępcom działanie – mówi Robert Dąbrowski, szef zespołu inżynierów w firmie Fortinet w Polsce.

Zostałeś zaatakowany? Działaj szybko

W przypadku cyberataku najważniejsza jest szybka reakcja. Niezwłocznie należy zmienić hasła do zainfekowanych aplikacji i programów czy kont. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie bankowości i zgłoszenie incydentu, aby zapobiec utracie środków finansowych. Po zadbaniu o swoje bezpieczeństwo, warto też zgłosić atak do odpowiednich organów np. na stronie CERT: https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl. Przede wszystkim, aby móc szybko zareagować, trzeba o ataku wiedzieć. Dlatego sprawdzajmy regularnie swoje maile i konta bankowe pod kątem podejrzanych aktywności, szczególnie podczas urlopu – radzi Robert Dąbrowski.

Ponad 50% Polaków deklaruje, że w tym roku zamierza wyjechać na wakacje w kraju lub za granicą - wynika z danych Instytutu Badań Pollster [1]. Podczas urlopu warto zachować szczególną ostrożność - cyberprzestępcy nie biorą wolnego. Ciągle opracowują nowe metody ataków: instalują zmodyfikowane porty do ładowania, wykorzystują publiczne sieci Wi-Fi do wykradania danych, tworzą fałszywe strony internetowe i adresy mailowe, podszywając się np. pod serwisy z wycieczkami i noclegami [2]. Ekspert Fortinet wskazuje, na co trzeba uważać.Tak jak w przypadku planu zwiedzania, przed wyjazdem należy przygotować plan cyberochrony. Zabezpieczanie haseł, zaktualizowanie aplikacji czy zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami jest kluczowe do ochrony danych, szczególnie podczas urlopu, kiedy nasza czujność spada.Podczas pakowania się na wyjazd warto, takich jak telefony czy laptopy i postawić jedynie na te niezbędne. Mniejsza liczba potencjalnych obiektów do ataku lub kradzieży to niższe ryzyko utraty danych, pieniędzy i dalszych problemów. Przed urlopem bardzo ważne jest także(m.in. zdjęć) zarówno w chmurze, jak i lokalnie.Przed wyjazdem na wakacje warto również sprawdzić, czy wszystkie, a jeśli nie – samemu je zaktualizować. Wprowadzane przez twórców łatki zwiększają bowiem bezpieczeństwo i chronią przed potencjalnymi atakami wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach.Publiczne hotspoty dostępne na lotniskach czy dworcach kolejowych to łatwe cele dla cyberprzestępców. Mogą za ich pomocą wykradać np. dane logowania do serwisów społecznościowych czy banku. Podczas łączenia się z publiczną siecią Wi-Fi, warto więc korzystać z, które pozwoli na lepszą ochronę połączenia. Istotne jest także, aby utrudnić cyberprzestępcom zdalny dostęp do smartfona lub laptopa.Niebezpieczne mogą być również. Cyberprzestępcy podmieniają je bowiem na własne i wykradają w ten sposób dane użytkowników. Warto również uważać na coraz częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej[3]. Mogą one przekierowywać do fałszywych, podstawionych przez cyberprzestępców stron, np. witryn banku. Podając na nich dane czy realizując „wymaganą płatność”, można stracić swoje środki.Przy pomocy sztucznej inteligencji cyberprzestępcy są w stanie tworzyć coraz lepsze fałszywe strony internetowe i adresy mailowe, podszywając się m.in. pod portale z noclegami, takie jak Booking czy Airbnb, w celu wyłudzania pieniędzy od użytkowników.Dobrą praktyką jest nieudostępnianie swoich urządzeń osobom, którym się w pełni nie ufa. Analogicznie, nie powinno się także korzystać z ich telefonów czy laptopów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych logowania i zapobiec zgubieniu czy zapomnieniu haseł, przydatne będzie użycieZamiast łączenia się z publicznym Wi-Fi dużo bezpieczniejszą opcją jest wykupienie specjalnej. Warto zachować także ogólną ostrożność i np., zanim klikniemy w otrzymany link lub załącznik.[1] https://pollster.pl/files/pollster-wakacje-2025-raport.pdf[2] Travelers beware: Cybercrime is the top safety threat in 2025 | by Christopher Elliott | Mediumhttps://elliottdotorg.medium.com/travelers-beware-cybercrime-is-the-top-safety-threat-in-2025-fd52c8b2c6d4[3] Oszustwa z wykorzystaniem QR kodów - Ministerstwo Cyfryzacji - Portal Gov.plhttps://www.gov.pl/web/cyfryzacja/oszustwa-z-wykorzystaniem-qr-kodow