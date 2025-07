Wakacje w sieci - 5 porad jak zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe dziecka

Wakacje to czas, gdy dzieci i młodzież spędzają więcej czasu online, co zwiększa ryzyko zetknięcia się z niebezpieczeństwami w sieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z Pepco w ramach kampanii #WiemCoRobić przygotowało pięć praktycznych porad dla rodziców i opiekunów, które pomogą chronić najmłodszych przed child groomingiem, sextortion oraz innymi zagrożeniami cyfrowymi. Kluczowe są rozmowa, obecność i edukacja - proste działania, które każdy rodzic może wdrożyć od zaraz.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najważniejsze zasady cyfrowego bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji.

Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze świadczące o zagrożeniach online, takich jak child grooming czy sextortion.

Dlaczego rozmowa, obecność i edukacja są kluczowe w budowaniu zaufania i ochronie dziecka w sieci.

Jakie działania podejmuje kampania #WiemCoRobić oraz jak Pepco wspiera inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego dzieci.

W ramach kampanii #WiemCoRobić przygotowaliśmy scenariusze zajęć, które realizowane będą przez wychowawców w naszych placówkach wsparcia dziennego właśnie w okresie wakacji. Z tych materiałów może skorzystać każdy, a dodatkowo na stronie wiemcorobic.pl eksperci dzielą się praktycznymi poradami, które pomogą rodzicom i opiekunom realnie zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe dziecka.



To właśnie latem, kiedy dzieci mają więcej wolnego czasu, wzrasta ryzyko niebezpiecznych sytuacji w sieci. Dlatego kampania skupia się na prostych, ale skutecznych rozwiązaniach, które każdy może wdrożyć od razu – bez specjalistycznej wiedzy czy technologicznych narzędzi – wyjaśnia Marta Kwiatek z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, koordynatorka Telefonu i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży 800119119.pl.

1. Bądź obecny w cyfrowym świecie dziecka

2. Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze

Konfrontacja, kontrola i wypytywanie nie są podstawą poczucia bezpieczeństwa. Kiedy dostrzegamy niepokojące objawy szczególnie warto zadbać o odpowiednią atmosferę w relacji. Dać dziecku poczucie zrozumienia i bezwarunkowej akceptacji. Pokazać, że może na nas liczyć i ma nas po swojej stronie.



Dziecko w takiej sytuacji jest osobą, która doświadczyła manipulacji, nie ma jeszcze doświadczeń i narzędzi, które mogłyby pomóc mu się przed nią obronić. Warto o tym pamiętać, aby powstrzymać się od oceniania podjętych przez nie decyzji. Rozmowy o doświadczeniu przemocy przez dzieci dla ich rodziców także są trudne, skorzystanie z pomocy psychologicznej może być wspierające dla wszystkich członków rodziny – wyjaśnia Magda Mroziewicz, psycholożka, seksuolożka, starsza konsultantka Telefonu i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży 800119119.pl.

3. Rozmawiaj otwarcie

4. Uświadamiaj, że nie każda prośba musi być spełniona

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kadr z filmu edukacyjnego kampanii #wiemcorobić - jak działa groomer? Sprawcy child groomingu rozpoczynają często kontakt od niewinnych rozmów, komplementów, zabawnych wiadomości. Z czasem mogą zacząć prosić o prywatne informacje, zdjęcia lub nagrania, przejście do mniej bezpiecznych aplikacji. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

5. Wyjaśnij dziecku, że nie musi odpisywać każdemu

– te trzy elementy nie wymagają specjalistycznej wiedzy ani zaawansowanych technologii, a to właśnie dzięki nim rodzi się zaufanie dziecka do rodzica, które może stać się najskuteczniejszą tarczą ochronną w kontakcie z cyfrowym światem. Dziecko, które czuje, że może liczyć na uwagę i wsparcie dorosłych, chętniej dzieli się wątpliwościami i szybciej sygnalizuje, gdy coś je zaniepokoi.Nie wystarczy stosowanie narzędzi kontroli rodzicielskiej online, takich jak specjalne aplikacje czy blokowanie niewłaściwych stron – kluczowe jest realne, żywe zainteresowanie ze strony dorosłego. Zapytaj, co Twoje dziecko ogląda na TikToku, w co gra online, jakie treści śledzi na YouTube. To nie tylko zbliża, ale daje Ci obraz tego, z jakimi osobami i aplikacjami ma kontakt.Dlaczego? Bo to właśnie tam obecna jest Twoja pociecha. Z badania Mediapanel wynika, że dzieci w wieku 7-14 lat dziennie przebywają online średnio 4h 29 min. Wśród nastolatków 15-18 lat średni dzienny czas spędzany w sieci jest tylko o minutę krótszy. Obie grupy wiekowe korzystają przede wszystkim ze streamingów wideo i audio, serwisów społecznościowych i randkowych, for dyskusyjnych oraz komunikatorów i maili [1].Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa od lat alarmują, że to właśnie– czyli uwodzenia dzieci przez internet. Według informacji zawartych w raporcie międzynarodowej organizacji pozarządowej Protect Children, 31% dorosłych potencjalnych sprawców, poszukujących kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz materiałów CSAM (Child Sexual Abuse Material) wskazało platformy społecznościowe oraz gry online jako miejsca, w których poszukują kontaktu z najmłodszymi [2].Dziecko, które padło ofiarą niepokojącego kontaktu online, często nie mówi tego wprost. Sygnałem alarmowym może być nagła zmiana zachowania – skrytość, niepokój, unikanie rozmów o tym, co robi w internecie, czy wyraźne wycofanie społeczne.W takich sytuacjach warto reagować spokojem, wsłuchać się w potrzeby dziecka i zadbać o to, by czuło się bezpiecznie – również przy ujawnieniu trudnych sytuacji.Zamiast zakazów – dialog.z pytaniem, prośbą czy nawet wstydliwym błędem. Atmosfera zaufania – a nie karania – pozwala szybko reagować, zanim zagrożenie się rozwinie. Wiele ofiar sextortion – internetowego przestępstwa polegającego na szantażu upublicznieniem intymnych zdjęć lub filmików w celu osiągnięcia korzyści finansowej – nie mówi o swoich problemach z powodu wstydu i z obawy przed oceną czy konsekwencjami.Sprawcy child groomingu rozpoczynają często kontakt od niewinnych rozmów, komplementów, zabawnych wiadomości. Z czasem mogą zacząć prosić o prywatne informacje, zdjęcia lub nagrania, przejście do mniej bezpiecznych aplikacji. Wyjaśnij dziecku, że zawsze– nawet jeśli rozmówca wydaje się „miły” lub „w porządku”.Tłumacz, że. Najlepszą ochroną jest brak zgody na takie prośby – od samego początku.Dzieci często czują się zobowiązane z grzeczności do odpisywania każdemu, kto do nich napisze – nawet jeśli są to obcy. Wytłumacz, że. Nie musisz odpowiadać. Masz prawo zignorować, zablokować, zgłosić.To prosta, ale bardzo ważna zasada, która może powstrzymać rozwój potencjalnie niebezpiecznej relacji.[1] Internet dzieci. Raport z monitoringu obecności dzieci i młodzieży w internecie, Marzec 2025[2] Protect Children, What Drives Online Child Sexual Abuse Offending? Understanding Motivations, Facilitators, Situational Factors, and Barriers, s. 16−17, https://c5629789-604e-4d02-9190-059599b68044.usrfiles.com/ugd/ bd9606_46894722843345d2b7c2ac675b357bf1.pdf