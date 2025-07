Zmęczenie po wakacjach - jak uniknąć pułapek i błędów urlopowych?

Wakacje w pełni. To czas wyjazdów, urlopów, odpoczynku, resetu od codzienności i pracy. Coraz częściej jednak pragniemy wolnego po urlopie... Czy to oznacza, że nie potrafimy odpocząć? Że nie wracamy do pracy pozytywnie naładowani, ze świeżą głową? Okazuje się, że wracamy jeszcze bardziej zmęczeni. Dlaczego tak się dzieje i gdzie popełniamy błędy szykując się do wyjazdu, mówi Anna Turowska, trenerka mentalna, przedsiębiorczyni, ekspertka do spraw strategii oraz podróżniczka.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego coraz więcej osób odczuwa zmęczenie po urlopie.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas planowania i spędzania wakacji.

Jakie strategie i nawyki pomagają wrócić z urlopu naprawdę wypoczętym.

Jak zadbać o własne potrzeby i podzielić obowiązki, by uniknąć frustracji i stresu.

Najczęstsze przyczyny nieudanych wyjazdów wakacyjnych

Mama na wakacjach

Przygotowanie jest kluczowe

Rozmowa i podział obowiązków - porozmawiajmy z tymi osobami, z którymi udajemy się na wakacje. Kto, za co będzie odpowiadał, za pakowanie, za logistykę, za te kwestie finansowe, żeby nie brać całości organizacji takiego wyjazdu na siebie. Dzień przed i po wyjeździe – dobrym pomysłem jest zaplanowanie takiego buforu na starcie, jak i na powrocie, aby uniknąć pośpiechu i nerwów przed wylotem oraz nie wracać w skrajnym zmęczeniu prosto do pracy. Taki moment na przejście z trybu wakacje do trybu praca jest bardzo potrzebny. Odpoczywaj, jak lubisz – nie wyciskaj urlopu jak cytryny, nie każdy dzień musi być zaplanowany od 8:00 do 22:00. Pozwólmy sobie na relaks, nie działajmy jak na co dzień w wielkim pędzie. I wcześniej zaplanujmy formę wyjazdu, czy leniuchujemy na plaży, czy chodzimy po górach czy może zwiedzamy miasto i muzea. Nie zapominaj o zdrowych nawykach - bezapelacyjnie zadbaj o sen na wyjeździe, ponieważ wpływa na to, jak przebiegnie cały urlop. Czy to, co zrobiliśmy na urlopie, będzie nas wspierało? Czy będziemy miło wspominać całość? Czy wrócimy wypoczęci? Tutaj także doradzam korzystanie z dobrodziejstw open baru z głową. Do wszystkich mam – zatrudnijcie do przygotowań partnera oraz dzieci, jeśli są już w odpowiednim wieku, nastolatek może sam się spakować. Zadbajcie o jak największe przygotowania wcześniej, niektóre mamy pakują walizki sukcesywnie już tydzień przed wyjazdem. Zapisujcie sobie co zabrać i zrobić, leki, balsamy, kremy, zabawki, dokumenty, ubezpieczenie, pieniądze, aby móc odhaczać co już jest zrobione. Znajdź czas relaks - dobre jest też znalezienie po prostu czasu na nicnierobienie zarówno przed urlopem w trakcie. Nasz mózg bardzo potrzebuje takich momentów, stąd wielka popularność medytacji, która jest zbawienna.

Temat zmęczenia wakacyjnego pojawia się w przestrzeni coraz częściej. Dotyczy on w dużej mierze rodziców, szczególnie mam, dla których wakacje to jeszcze większy stres, bo muszą martwić się o zapewnienie opieki dzieciom na dwa miesiące. Same wyjazdy także generują ogromny stres. Osoby nie mające dzieci, także mają coraz większy problem z odpoczynkiem, nie potrafią zapomnieć o pracy, a na wyjeździe resetują się w nie do końca odpowiedni sposób.– mówi Anna Turowska, trenerka mentalna, przedsiębiorczyni, ekspertka do spraw strategii oraz podróżniczka.Co zatem można poprawić? Gdzie popełniamy błędy i jak ich unikać, aby faktycznie skorzystać z tego wyczekanego urlopu i wrócić wypoczętym?– tłumaczy Anna Turowska.Nie sposób w temacie zmęczenia na urlopie nie wspomnieć o matkach. Czy one w ogóle mają szansę na odpoczynek? Jak to zrobić?– dodaje Anna Turowska.Tak jak w każdej dziedzinie życia, czy jest to praca, dom, hobby, przygotowanie i dobry plan to podstawa. Uchroni nas to przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami, które powodują stres i sprawiają, że urlop nie jest udany.– podsumowuje Anna Turowska.Okazuje się, że wiele z błędów wakacyjnych da się łatwo naprawić. Odpowiednie przygotowanie, podział zadań, czas przed i po wyjeździe i mądre spędzenie czasu na urlopie powinny sprawić, że wrócimy faktycznie wypoczęci, nie zmęczeni i sfrustrowani. Dbajmy podczas wyjazdu o swój umysł i ciało, a odwdzięczy się nam ono po powrocie do pracy.Trenerka mentalna, terapeutka, konsultantka biznesowa, przedsiębiorczyni. Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe, gdzie rozwijała firmy w krajach takich jak Niemcy, Litwa, Łotwa, Dania, Arabia Saudyjska, Hiszpania, Wielka Brytania. Zajmuje się m.in. konsultingiem biznesowym i operacyjnym oraz mentoringiem. Działa na rzecz kobiet wspierając je w biznesie. Wspiera młodzież i sportowców również w tworzeniu przestrzeni zawodowej po zakończeniu kariery sportowej. Pasjonuje się podróżami backpakerskimi, nurkowaniem, piłką nożną, biegami długodystansowymi.