AI w opiece zdrowotnej. Jak zmienia diagnostykę, leczenie i odkrywanie leków?

Bardziej precyzyjna diagnostyka, tańsze i szybsze odkrywanie leków, spersonalizowane terapie i mniej biurokracji dla lekarzy - AI rewolucjonizuje medycynę szybciej niż wielu się spodziewało. Mimo imponujących wyników, jak np. wzrost wykrywalności raka piersi o 17,6%, pacjenci nadal patrzą na technologię z rezerwą. W tle rosną pytania o przejrzystość modeli, bezpieczeństwo danych i granice odpowiedzialności. Czy można wierzyć w bezpieczeństwo zdrowia powierzanego algorytmom?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich obszarach sztuczna inteligencja już dziś realnie zmienia opiekę zdrowotną?

Dlaczego pacjenci nadal nie ufają AI, mimo jej rosnącej skuteczności?

Jakie wyzwania tworzą „czarna skrzynka”, stronniczość danych i zagrożenia dla prywatności?

Jak może wyglądać przyszła współpraca lekarzy i sztucznej inteligencji w systemie ochrony zdrowia?

Cztery sposoby, w jakie AI już zmienia zasady gry

1. Diagnostyka i obrazowanie medyczne

AI wykazuje niesamowitą czułość w obrazowaniu medycznym, ponieważ jest trenowana na wysoce specyficznych zbiorach danych – mówi Damyr Hadiiev, Senior Science Practice Leader w zespole badawczo-rozwojowym firmy IT SoftServe. – Mimo to modele mogą generować fałszywe predykcje. Dlatego każda decyzja musi być weryfikowana przez lekarzy. Celem nie jest zastąpienie radiologów, ale zapewnienie im drugiej, opartej na danych perspektywy – dodaje.

2. Rewolucja w odkrywaniu leków

Generatywna AI daje nam możliwość symulacji tego, co może zadziałać, zanim spędzimy lata w laboratorium. Łączy ona generowanie nowych związków z wirtualnym screeningiem. Może to znacznie skrócić wczesne etapy badań nad lekami i pomóc w określeniu ich potencjału w badaniach klinicznych – wyjaśnia Maksym Druchok, Cluster Lead w zespole badawczo-rozwojowym SoftServe, który stworzył Gen AI Drug Discovery Solution – platformę wykorzystującą generatywną sztuczną inteligencję i technologie NVIDIA do łączenia generowania nowych cząsteczek z wirtualnym screeningiem.

3. Dostosowywanie leczenia do indywidualnych potrzeb

W onkologii systemy AI wspierają już spersonalizowaną immunoterapię, projektując leczenie specyficzne dla profilu guza danego pacjenta. W nefrologii algorytmy dostosowują parametry dializy i plany leczenia farmakologicznego w oparciu o indywidualną fizjologię. Endokrynologia wykorzystuje z kolei predykcyjną sztuczną inteligencję do monitorowania wahań poziomu glukozy i precyzyjnego dostrajania reakcji pompy insulinowej – wymienia Maksym Druchok z SoftServe.

4. Zmniejszenie obciążenia administracyjnego

Obok obrazowania medycznego, ten obszar jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych przez naszych klientów – mówi Damyr Hadiiev z SoftServe.



Luka zaufania. Czy istnieją rozwiązania?

Dylemat „czarnej skrzynki”

Aby zmniejszyć to ryzyko, coraz częściej stosuje się podejścia hybrydowe – łączące uczenie maszynowe z sformalizowaną wiedzą medyczną. Na przykład, reguły kliniczne, które wyznaczają granice bezpieczeństwa dla rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji – wyjaśnia Maksym Druchok z SoftServe.

Problem stronniczości

Stronniczość jest jednym z najtrudniejszych problemów w przypadku stosowania sztucznej inteligencji – mówi Maksym Druchok z SoftServe.



Dlatego każdy zbiór danych musi być analizowany pod kątem równowagi płci, pochodzenia etnicznego i wieku przed rozpoczęciem szkolenia. Jeśli istnieją luki, stosujemy techniki równoważenia danych, a następnie audytujemy wydajność modelu za pomocą metryk sprawiedliwości. Takie kontrole nie są jednorazowe – są ciągłe – dodaje.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Dane muszą być szyfrowane na każdym etapie, od przechowywania po przesyłanie. Dane osobowe powinny być anonimizowane lub zastępowane unikalnymi identyfikatorami, aby algorytmy mogły się uczyć bez naruszania poufności – dodaje.

Przyszłość współpracy człowiek-AI

AI przetwarza ogromne ilości danych, identyfikuje wzorce, które człowiek mógłby przeoczyć i nigdy się nie męczy. Lekarz wnosi doświadczenie, empatię i zdolność postrzegania chorego jako całości – nie tylko jako zestaw objawów. I to wciąż lekarz podejmuje ostateczną decyzję i ponosi odpowiedzialność za pacjenta – mówi Damyr Hadiiev z SoftServe.

AI stanie się potężnym narzędziem, które pomoże lekarzom skuteczniej dbać o zdrowie pacjentów. Nie zastąpi specjalisty, ale może stać się jego asystentem. Dzięki przejrzystości, odpowiedzialności i zasadom etycznym możemy budować zaufanie do tego partnerstwa – podsumowuje Damyr Hadiiev z SoftServe.