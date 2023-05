Brak pracowników opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych sięgnie 10 mln osób

Brak pracowników to obecnie problem, który doskwiera wielu firmom. Z opracowanego przez ManpowerGroup raportu „Healthcare & Life Sciences World of Work” wynika, że w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych na niedobór kadr narzeka już 78% pracodawców na świecie. W Polsce odsetek ten jest zaledwie o 4 punkty proc. niższy. Szacunki WHO wskazują, że do 2030 roku w wymienionych branżach będzie brakować około 10 miliona pracowników.

Przeczytaj także: Ochrona zdrowia bez pracowników? Pomogą nowe techologie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie trendy silnie zaznaczają swoją obecność w sektorze opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych?

Które z nowych technologii mają okazać się realnym wsparciem dla lekarzy?

Mimo trudnej, zmiennej i nieprzewidywalnej sytuacji rynkowej z jaką się mierzymy, branża life sciences jest jednym z najsilniej rozwijających się sektorów – mówi Katarzyna Gołek, liderka zespołu rekrutacji stałych w branży inżynierii i nauk przyrodniczych w Manpower. – Polska stanowi dla wielu międzynarodowych organizacji balans rynkowy pomiędzy dostępnością kompetentnych ekspertów, kwestią kulturową i postawami wobec pracy oraz kosztami wynikającymi z zatrudnienia. Mówiąc krótko, jako mieszkańcy Polski jesteśmy niedrogimi ekspertami, w porównaniu do na przykład kandydatów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów zdecydowanie wzrasta, ponieważ powstają w naszym kraju nowe miejsca pracy, które do tej pory funkcjonowały w innych państwach.



Należy również zaznaczyć, iż pogłębia się kryzys związany z niedostateczną liczbą pracowników aptek, przede wszystkim na stanowisku magistra farmacji. Od kilku lat absolwenci farmacji wybierają branże dając lepsze możliwości finansowe, oraz takie, które uznają za bardziej interesujące, bezpieczne, co zyskało na znaczeniu od czasów pandemii. Znajdują zatrudnienie w badaniach klinicznych, jakości, dystrybucji leków, laboratoriach oraz działach badań i rozwoju. Coraz częściej też osoby z dłuższym stażem pracy w aptekach przekwalifikowują się, poszukując pracy w powyższych obszarach – dodaje ekspertka.

Telemedycyna i digitalizacja opieki zdrowotnej, czyli nowe technologie wsparciem dla lekarzy

Branża już lata temu zauważyła jaką przewagę konkurencyjną można zyskać, inwestując w rozwiązania technologiczne pozwalające na automatyzację, wsparcie badań, czy opieki zdrowotnej. Ilość danych, które napędzają ten obszar jest przeogromna, co siłą rzeczy pociąga za sobą konieczność zaangażowania talentów z kompetencjami związanymi z analizą dużych zbiorów. Jest to więc branża, w której specjaliści tacy jak data scientist są niezwykle pożądani, tak samo jak osoby napędzające transformację cyfrową, czyli programiści różnych technologii frontendowych i backendowych, oraz kandydaci specjalizujący się w machine learning czy robotic process automation. Oczywiście doświadczenie pozwalające na rozumienie specyfiki branży, zwłaszcza w zakresie zapewnienia najwyższych standardów oraz jakości dodatkowym atutem kandydata – podkreśla ekspert.

Sztuczna inteligencja oraz… smartfon w służbie naszemu zdrowiu

Digitalizacja odpowiedzią na wyzwania rynkowe

Rozwiązania z obszaru IT pozwalają w wielu przypadkach zapewnić firmom przewagę konkurencyjną. Pozwalają one bowiem przede wszystkim zapanować nad ogromnymi zbiorami danych, tak kluczowymi w tej branży, a dzięki temu skrócić czas do wyjścia na rynek z rozwiązaniem, produktem, czy aplikacją. Istotnym elementem dla obszaru zdrowia jest bezpieczeństwo. Technologie cyfrowe pozwalają przyśpieszyć procesy kontrolne oraz nadzorujące. Nie można zapomnieć również o kwestiach finansowych. Badania nad rozwiązaniami w tym obszarze potrafią być niezwykle kosztowne, ponieważ są pracochłonne i długotrwałe. Każda oszczędność w tej materii potrafi przeważyć o sukcesie. To część korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych, cyfrowych technologii, dających wymierne oszczędności w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim pozwalających wyprzedzić konkurencję, promując na rynku pożądany produkt należytej jakości szybciej, niż pozostali – dodaje Adam Wojtaszek.

