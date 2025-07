Podróże do USA droższe? Planowana nowa opłata wizowa nawet 250 dolarów

Czy podróż do USA będzie droższa? Władze USA rozważają wprowadzenie nowej opłaty wizowej o nazwie "visa integrity fee", która może dotknąć wiele osób planujących wyjazd - szczególnie studentów, pracowników i uczestników programów wymiany. Mówi się o kwocie co najmniej 250 dolarów. Choć opłata jeszcze nie obowiązuje, informacje o niej pojawiły się już w amerykańskich mediach - m.in. w CNN - i wywołują duże zainteresowanie również w Europie. Warto już teraz wiedzieć, kto potencjalnie może zostać nią objęty i w jakich sytuacjach.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są plany wprowadzenia nowej opłaty wizowej do USA – „visa integrity fee” – oraz jej potencjalna wysokość.

Kogo może objąć dodatkowa opłata, a kto – w tym polscy turyści korzystający z ESTA – pozostaje z niej wyłączony.

Jak aktualnie wygląda dostępność połączeń lotniczych z Polski do Stanów Zjednoczonych oraz jakie są związane z tym procedury.

Jakie prawa przysługują pasażerom podróżującym z UE do USA w przypadku opóźnień, odwołań czy overbookingu lotów.

Kogo może objąć nowa opłata? Czy też turystów?

studentów (np. wiza F-1),

pracowników sezonowych lub tymczasowych (np. wiza H-2B),

uczestników programów wymiany kulturowej,

osób przyjeżdżających do USA w celach medycznych, rodzinnych lub innych prywatnych spraw.

Skąd wziął się ten pomysł? Co wiadomo na ten moment?

Jak polecieć z Polski do USA? Praktyczne informacje

Warszawa – Nowy Jork (JFK i Newark),

Warszawa – Chicago,

Warszawa – Miami,

Warszawa – Los Angeles (loty sezonowe),

Warszawa – Waszyngton.

konieczność wcześniejszej odprawy (najlepiej 3 godziny przed odlotem),

dodatkowe kontrole bezpieczeństwa,

restrykcje bagażowe,

oraz szczegółową kontrolę paszportową i celną po przylocie.

Twoje prawa pasażera – co zrobić, gdy lot do USA się opóźni?

Podsumowanie – co warto zapamiętać

Nowa opłata wizowa „visa integrity fee” to na razie plan , nie obowiązujące jeszcze prawo.

, nie obowiązujące jeszcze prawo. Jeśli wejdzie w życie, będzie dotyczyć osób ubiegających się o wizy nieimigracyjne – np. studentów, pracowników, uczestników wymian.

– np. studentów, pracowników, uczestników wymian. Turyści z Polski podróżujący do USA bez wizy (do 90 dni, przez ESTA) raczej nie zostaną nią objęci.

Do USA można polecieć z Polski bezpośrednio z Warszawy lub z przesiadkami w Europie.

Pasażerowie wylatujący z UE mają prawo do odszkodowania za opóźnienia, odwołania i overbooking – nawet na trasach międzykontynentalnych.

Na ten moment wiele wskazuje na to, że planowana opłata – nazywana „visa integrity fee” – nie obejmie turystów z krajów objętych ruchem bezwizowym, takich jak Polska. Osoby podróżujące do USA na krótkie pobyty turystyczne lub biznesowe do 90 dni, korzystające z systemu ESTA, prawdopodobnie nie będą nią objęte.Jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku tych, którzy muszą ubiegać się o wizę nieimigracyjną.To właśnie te grupy potencjalnie miałyby zostać zobowiązane do zapłaty co najmniej 250 dolarów dodatkowej opłaty.Plan wprowadzenia „visa integrity fee” pojawił się w zapisach ustawy budżetowej nazwanej „One Big Beautiful Bill Act”, podpisanej przez Donalda Trumpa 4 lipca. Zgodnie z jej założeniami, nowa opłata miałaby objąć wszystkie osoby ubiegające się o wizy nieimigracyjne, czyli pozwalające na czasowy pobyt w USA – w celach edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych czy prywatnych.Ważne: na razie nie ma jeszcze oficjalnej daty wejścia w życie ani szczegółowych przepisów wykonawczych. To oznacza, że pomysł jest nadal na etapie planowania, ale warto go śledzić – szczególnie jeśli w najbliższych miesiącach planujesz wyjazd do USA z wizą.Z Polski do Stanów Zjednoczonych można dostać się zarówno bezpośrednimi lotami, jak i z przesiadkami. Oto najczęściej wybierane opcje:Linie takie jak Lufthansa, KLM, Air France, Swiss, British Airways czy Finnair oferują połączenia do USA z przesiadkami w największych hubach europejskich – m.in. Frankfurcie, Amsterdamie, Paryżu, Londynie czy Helsinkach.Loty do USA trwają przeciętnie 9–12 godzin i zaliczają się do połączeń długodystansowych. Pasażerowie powinni przygotować się na:Podróżując z Polski (lub innego kraju Unii Europejskiej) do Stanów Zjednoczonych,dotyczące praw pasażera, nawet jeśli celem podróży jest kraj poza UE. To oznacza, że w razie problemów z lotem – takich jak opóźnienie, odwołanie rejsu czy brak miejsca na pokładzie – można liczyć na odszkodowanie.Ekspert z AirCashBack przypomina, że jeśli lot do USA rozpoczyna się w UE i zostanie opóźniony o ponad 3 godziny, odwołany, albo nie zostaniesz wpuszczony na pokład z powodu overbookingu, masz pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie 600 euro – tłumaczy specjalista.Co ważne – odszkodowanie przysługuje, nawet jeśli lot jest międzykontynentalny,(np. Warszawa, Kraków, Gdańsk). Wysokość odszkodowania zależy m.in. od długości trasy oraz czasu opóźnienia. Nie trzeba być obywatelem UE –