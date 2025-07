Gdzie na wakacje? TOP 20 najatrakcyjniejszych turystycznych regionów Europy

Coraz więcej Polaków decyduje się na zagraniczny urlop - jakie miejsca w Europie warto odwiedzić w 2025 roku? Eksperci VeloBanku przeanalizowali koszty, infrastrukturę oraz poziom bezpieczeństwa i stworzyli ranking najatrakcyjniejszych regionów turystycznych. Na podium znajdują się przede wszystkim rejony Grecji i Hiszpanii, a także popularny Dubrownik w Chorwacji. Sprawdź, gdzie zaplanować wakacje, by nie przepłacić i dobrze odpocząć.

Najbardziej i najmniej atrakcyjne regiony turystyczne Unii Europejskiej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking 20 najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Europy w 2025 roku W wakacyjnym rankingu VeloBanku na 2025 rok bezkonkurencyjne okazały się regiony Grecji i Hiszpanii, a na podium stanęły Cyklady, Lefkada i region Attyki. Cyklady - z Mykonos, Santorini, Naxos i Paros - to turystyczna perfekcja: wysoka jakość usług, niska przestępczość i bogata oferta Airbnb. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jakie kraje wybierają na urlop Polacy?

W zestawieniu stworzonym przez ekonomistów VeloBanku wzięto pod uwagę m.in. przeciętne koszty usług i produktów w danym kraju, popularność noclegów rezerwowanych bezpośrednio w hotelach oraz przez platformy, takie jak Airbnb, liczbę restauracji i hoteli w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz poziom przestępczości. Korzystano m.in. z danych Eurostatu.Na podstawie zagregowanych wyników wyróżniono TOP20 najbardziej przyjaznych regionów dla turystów. Coś dla siebie znajdą zarówno poszukujący wypoczynku nad morzem, jak i preferujący aktywną turystykę w górach czy nad jeziorami.W wakacyjnym rankingu VeloBanku na 2025 rok bezkonkurencyjne okazały się regiony Grecji i Hiszpanii, a na podium stanęły Cyklady, Lefkada i region Attyki. Cyklady – z Mykonos, Santorini, Naxos i Paros – to turystyczna perfekcja: wysoka jakość usług, niska przestępczość i bogata oferta Airbnb.przyciąga gości dynamiczną ofertą kulturalną i gastronomiczną. Wyspa zajmuje pierwsze miejsce w Grecji pod względem liczby nocy spędzanych w Airbnb na tysiąc mieszkańców., połączona z lądem, zachwyca autentycznością i plażami jak z katalogów, przy zachowaniu korzystnych cen. Na dziesięć tysięcy mieszkańców przypada aż 372 hoteli i restauracji, a liczba przestępstw nie przekracza pięciu na tysiąc osób, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa., choć bardziej miejskie i mniej spokojne, przyciągają klimatem i ogromnym zapleczem hotelowo-gastronomicznym.W TOP20 znalazły się również kanaryjskie wyspy– raj dla ceniących naturę i ciszę, a takżena Krecie i chorwacki. Te kierunki wyróżniają się niskim poziomem przestępczości oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, co czyni je idealnym wyborem na spokojny i komfortowy wypoczynek. W El Hierro nie ma nawet oficjalnej policji, a dane dotyczące przestępczości są najniższe w całej UE.Najwyżej uplasował się powiat nowotarski (43. miejsce), oferując niską przestępczość i czyste górskie powietrze. Koszalin i Kraków, mimo że trafiły do TOP100, znalazły się niżej – odpowiednio na 83. i 99. pozycji. Koszaliński region kusi spokojem nad Bałtykiem, natomiast Kraków, mimo ciekawej oferty kulturalnej, boryka się z umiarkowanym poziomem przestępczości i relatywnie wyższymi kosztami.W dolnej części zestawienia blisko tysiąca regionów UE znalazły sięzwłaszcza przy ograniczonym budżecie. Prym wśród najmniej korzystnych destynacji– aż połowa z 20 najmniej atrakcyjnych regionów to właśnie duńskie lokalizacje, z Kopenhagą jako najmniej przyjaznym kierunkiem (wysokie ceny, ale też wysoka przestępczość).1. Cyklady (Santorini, Mykonos itp.), Grecja – 73,3 pkt.2. Lefkada (Zachodnia Grecja), Grecja – 68,7 pkt.3. Attyka (Ateny), Grecja – 62,6 pkt.4. Zakynthos (wyspy Jońskie), Grecja – 61,6 pkt.5. Korfu (wyspy Jońskie), Grecja – 56,4 pkt.6. Itaka, Kefalinia (wyspy Jońskie), Grecja – 56,3 pkt.7. Chalkidiki (Macedonia Środkowa), Grecja – 52,1 pkt.8. El Hierro (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania – 49,6 pkt.9. Dodekanez (Kalymnos, Rodos), Grecja – 48,8 pkt.10. Ikaria, Samos (Wyspy Egejskie Północne), Grecja – 48,3 pkt.11. Chania (Kreta – zachodnia część), Grecja – 46,2 pkt.12. Rethymno (Kreta – środkowa część), Grecja – 44,9 pkt.13. Dubrownik i Południowa Dalmacja, Chorwacja – 44,7 pkt.14. La Gomera (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania – 44,5 pkt.15. Burgas (południowe wybrzeże Morza Czarnego), Bułgaria – 44,2 pkt.16. Istria (północno-zachodnia Chorwacja), Chorwacja – 43,9 pkt.17. Lasiti (Kreta – wschodnia część), Grecja – 43,9 pkt.18. Region Epir (płn.-zach. Grecja nad Morzem Jońskim), Grecja – 43,9 pkt.19. Dalmacja Środkowa (Šibenik, Knin), Chorwacja – 43,5 pkt.20. Wyspa Tasos i miasto Kawala (Macedonia Wschodnia i Tracja), Grecja – 43,2 pkt.Wyniki rankingu stworzonego przez VeloBank są spójne ze zwyczajami wyjazdowymi Polaków, choć nie uwzględniają kilku kluczowych krajów spoza Unii Europejskiej, które upodobali sobie mieszkańcy naszego kraju.W ubiegłym roku – jak pokazują badania Instytutu Pollster – najpopularniejszymi kierunkami zagranicznych wakacji Polaków były: Turcja (25 proc.), Egipt (22 proc.), Grecja (20 proc.), Chorwacja (17 proc.), Włochy (16 proc.), Hiszpania (16 proc.) oraz Wyspy Kanaryjskie (16 proc.).Jak wynika z danych POT, niezależnie od wybranej destynacji, aż 43 proc. planujących letni wyjazd wskazało morze jako główny cel podróży – w tym 37 proc. wybierających się na urlop krajowy i aż 56 proc. wybierających się na wyjazd zagraniczny.Ranking powstał na podstawie przeliczenia liczby przestępstw, noclegów w hotelach, noclegów w Airbnb itp. oraz liczby restauracji i hoteli na tysiąc mieszkańców, a także różnicy z parytetem siły nabywczej danego kraju ze średnią unijną. Uwzględniono najnowsze dane z lat 2022-2024.