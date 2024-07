Wakacje w Polsce droższe niż za granicą, ale...

Czy wakacje w Polsce są droższe od tych za granicą? Jeżeli porównać ceny tygodniowego pobytu w hotelu, to szybko okaże się, że Teneryfa może być tańsza od polskich kurortów. Warto jednak wziąć pod uwagę koszty transportu. Jeżeli planujemy zakup biletów na własną rękę, to powinniśmy przygotować się na to, że tanio nie będzie - wynika z analizy zrealizowanej przez Rankomat.pl.

Tanio, taniej, Egipt – ile kosztują wakacje za granicą?

Wynajęcie kwatery prywatnej to zwykle tańsze rozwiązanie niż nocowanie w hotelu. Jednak trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, im później rezerwujesz kwaterę, tym cena prawdopodobnie będzie wyższa. Przed rezerwacją sprawdź opinie o tym miejscu – najlepiej w kilku źródłach. To pomoże uniknąć rozczarowań po dotarciu na miejsce, bo np. wystarczy odpowiedni obiektyw, aby na zdjęciu pokój wyglądał na przestronny, a na miejscu okazuje się, że jest ciasny – mówi Wojciech Piesta, ekspert rankomat.pl.

Pogoda dla bogaczy – ile kosztują wakacje w Polsce?

Jak dotrzeć na wakacje w Polsce i za granicą?

Na największych lotniskach międzynarodowych bardzo łatwo się zgubić, a tym samym spóźnić na kolejny lot. Przed podróżą warto więc zapoznać się z topografią lotniska, na którym będziesz się przesiadać, aby móc swobodnie się po nim poruszać. Jeżeli mimo wszystko nadal nie wiesz, w którą stronę się kierować, nie wahaj się też prosić obsługi lotniska o pomoc w dotarciu do stanowiska odprawy. Pasażerowie lecący na bilecie łączonym, w przypadku spóźnienia, do boardingu będą dodatkowo nawoływani z głośników. Bardzo ważne jest więc zaplanowanie lotów tak, aby mieć min. 2 godziny na przesiadkę (tzw. minimum connecting time) – mówi Katarzyna Gaweł, ekspertka ds. produktów finansowych w rankomat.pl.

Jedzenie też kosztuje

Ponad połowa podróży planowanych przez Polaków w tym roku zostanie zorganizowana samodzielnie. Wybór miejsca wakacji zależy od wielu czynników. Za pozostaniem w Polsce przemawiają łatwość i niższe koszty dojazdu oraz brak bariery językowej. Jednak podróż samochodem z Warszawy nad morze będzie dłuższa niż zagraniczny lot np. do Chorwacji. Wyjazd za granicę może wiązać się z wyższymi cenami podróży, ale już noclegi są często tańsze niż w Polsce. W zagranicznych restauracjach ceny nie odbiegają znacznie od polskich, a bywają znacznie niższe, jak w Egipcie. Jest też kwestia pogody, która w naszym kraju bywa kapryśna – szczególnie nad morzem – mówi Wojciech Piesta.

Jak oszczędzić na wakacjach? Wystarczy wykupić ubezpieczenie

Pasażerów stresuje często wizja zagubienia bagażu podczas lotu z przesiadką. Za każdym razem, gdy nadajesz bagaż, warto więc sprawdzać kod lotniska na naklejce przyklejonej do Twojej walizki przez obsługę i upewnić się, że faktycznie leci on w to samo miejsce, co Ty. Aby zapewnić sobie bezstresowy lot, dobrym rozwiązaniem będzie także rozszerzenie ochrony w ramach polisy turystycznej o ubezpieczenie bagażu – mówi Wojciech Piesta, ekspert rankomat.pl.

39% Polaków zamierza w tym roku spędzić wakacje za granicą . Na planowany wyjazd za granicę wydamy średnio blisko 4 500 zł na osobę* – taka kwota powinno spokojnie wystarczyć nawet na wakacje na Wyspach Kanaryjskich lub Costa Brava. Może jednak być niewystarczająca, by w podobnym standardzie spędzić letni urlop w Polsce . Eksperci mulitporównywarki rankomat.pl sprawdzili, czy taniej będzie wyjechać na wakacje za granicę, czy może jednak zostać w Polsce. Do analizy wykorzystano siedem ulubionych zagranicznych (na podstawie wyszukiwanych przez klientów rankomat.pl polis podróżnych) oraz najpopularniejsze miejsca wybierane w Polsce.Najtańszy nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym dla dwóch osób ze śniadaniami w cenie można znaleźć w Egipcie – w Marsa Alam 7 dni pobytu to koszt 756 zł. W tym samym miejscu rodzina 2+2 zapłaci za hotel 2 214 zł. Jeszcze tańsze są noclegi w kwaterach – 402 zł dla pary i 542 zł dla rodziny 2+2 na 7 dni.Tanie siedmiodniowe wakacje rodzina 2+2 spędzi także w Bułgarii. Trzygwiazdkowy hotel w okolicach Słonecznego Brzegu ze śniadaniami w cenie to koszt 2 286 zł, a kwatera już tylko 896 zł. Para wybierająca się na Słoneczny Brzeg wyda 1 312 zł za hotel i 996 zł za kwaterę.A gdzie jest najdrożej? Para najwięcej za tygodniowy pobyt w hotelu zapłaci na Costa Brava, bo 2 573 zł. Także rodzina 2+2 wyda najwięcej na noclegi w tym miejscu – za 7 dni 4 210 zł. Hiszpańskie wybrzeże to też najwyższe ceny w kwaterach prywatnych – 2 221 zł dla rodziny i 2 042 zł dla pary.Nieco taniej jest w chorwackiej Dalmacji, gdzie rodzina 2+2 za hotel ze śniadaniem zapłaci 3 926 zł, a para 2 074 zł. W przypadku Chorwacji, sporych oszczędności można szukać w kwaterach prywatnych, bo rodzina 2+2 nocleg na 7 dni może tam znaleźć nawet za 1 536 zł, a para za 1 136 zł.Specjaliści z rankomat.pl sprawdzili także, jak kształtują się ceny noclegów w popularnych polskich wakacyjnych miejscach. Rodzina 2+2 za siedem dni wakacji najwięcej musi zapłacić w Mrągowie, czyli 7 260 zł. Nieco taniej jest w Solinie – 6 480 zł, a na trzecim miejscu znalazł się Szczyrk, gdzie za nocleg w hotelu ze śniadaniami w cenie przyjdzie zapłacić 5 345 zł. Jeśli chodzi o noclegi w hotelach, wszystkie trzy najdroższe polskie kierunki są droższe niż wszystkie analizowane przez rankomat.pl destynacje zagraniczne.Taniej niż w hotelach jest w kwaterach prywatnych, bo w każdej sprawdzanej polskiej miejscowości rodzina 2+2 powinna znaleźć nocleg na 7 dni za ok. 1 500 zł. Drożej jest Międzyzdrojach, gdzie najtańsza kwatera to koszt 2 148 zł.Para wyjeżdżająca na wakacje najwięcej za hotel zapłaci w Mikołajkach, czyli 3 618 zł. Na drugi miejscu jest Solina (3 240 zł za 7 dni), a na trzecim Mrągowo (3 060 zł za 7 dni). Oszczędzić można wybierając kwaterę prywatną – 1 350 zł w Mikołajkach, 1 412 zł w Solinie i 984 zł w Mrągowie.Ale czy w Polsce można wynająć w wakacje tani hotel? Można i to w całkiem niespodziewanym miejscu, czyli w Zakopanem – para za hotel zapłaci 2 213 zł za 7 dni. Natomiast rodzina 2+2 za hotel w górach zapłaci 3 780 zł za 7 dni, ale to wciąż o prawie 1 000 zł więcej niż np. za hotel na Teneryfie.Wakacje to nie tylko noclegi, ale i podróż. Eksperci rankomat.pl sprawdzili, jakie są koszty i czas podróży samolotem do siedmiu ulubionych wakacyjnych zagranicznych i polskich kierunków Polaków.Wybierając się na wakacje samolotem trzeba liczyć się z wyższymi kosztami biletów. Warto pamiętać jednak, że latem linie lotnicze organizują promocje na bilety. Decydując się na samodzielny zakup biletu lotniczego w regularnej cenie na lot do najtańszego hotelu w Marsa Alam rodzina 2+2 wyda łącznie 5 864 zł. Ale do Turcji już dużo mniej, bo 2 117 zł na wszystkich podróżnych w obie strony.Dwa bilety dla pary w obie strony na Teneryfę to koszt 2 121 zł, do Chorwacji 1 611 zł, a do Turcji 1 055 zł. Najdrożej jest dolecieć do Marsa Alam, bo para w regularnej cenie za bilety tam i z powrotem zapłaci 2 946 zł.Naturalnie dojazd do Polskich miejscowości będzie kosztował mniej. Samochodem z Warszawy najdłużej jedzie się do Międzyzdrojów – 12 godzin i 42 minuty w dwie strony. Za taką trasę rodzina 2+2 zapłaci 679 zł. Najszybciej z Warszawy można dojechać w 3 godziny i 10 minut do Mikołajek – dla rodziny to koszt paliwa 263 zł, a dla pary 150 zł.Obok noclegów i podróży specjaliści z rankomat.pl sprawdzili, ile kosztuje dwudaniowy obiad w restauracji oraz lody – wykorzystano tu dane z serwisów Tripadvisor, Preply.com i PanParagon.pl.Najtańszy obiad w Polsce można zjeść w Solinie, gdzie jedna osoba zapłaci za posiłek 59 zł. Najdroższe obiady są w zakopiańskich restauracjach i tam dwudaniowe danie to koszt rzędu 93 zł dla jednej osoby.Za granicą najtaniej jest w Marsa Alam w Egipcie, gdzie duży obiad da się zjeść nawet za 36 zł, a najdrożej na Sardynii – 108 zł za osobę. Najtańsze lody są w Turcji, gdzie za gałkę trzeba zapłacić zaledwie 2,4 zł. Najdroższe lody są na Costa Brava w Hiszpanii – 12,22 zł za gałkę. W Polsce średnia cena gałki lodów w 2024 roku wynosi 6,53 zł – wzrosła z 5,17 zł w 2022 roku, czyli o 26%.Niezależnie od wyboru wakacji w Polsce, czy za granicą, warto pamiętać, że dobre ubezpieczenie turystyczne może przynieść znaczne oszczędności. W Polsce nieszczęśliwy wypadek w trakcie wypoczynku może przydarzyć się każdemu. Dobrze jest zatem zaopatrzyć się w polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Tym bardziej że najtańsze oferty ubezpieczenia krajowego można znaleźć od 1,20 zł za jeden dzień ochrony.Decydując się na urlop za granicą, trzeba pamiętać, aby zakres i sumę ubezpieczenia turystycznego dopasować indywidualnie do swoich potrzeb – np. amatorzy leżenia na plaży powinni wybrać inną polisę niż osoby uprawiające sporty ekstremalne. Przy lotach, a szczególnie z przesiadką, nie można zapomnieć o ubezpieczeniu bagażu. W znalezieniu odpowiedniej oferty znacznie pomaga możliwość zrobienia własnoręcznej kalkulacji w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych na rankomat.pl.