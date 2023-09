First minute: Polacy już rezerwują wakacje 2024

Wprawdzie niektórzy z nas dopiero wrócili z tegorocznych wakacji, to jednocześnie okazuje się, że nie brakuje osób, które już planują wakacje 2024. Nie jest to jednak dużym zaskoczeniem - tendencja do wczesnych rezerwacji zaznacza się wśród polskich turystów już od dłuższego czasu i przebija swoją popularnością last minute. Gdzie Polacy zamierzają spędzić kolejne lato i co mogą zyskać na zakupie wycieczki w przedsprzedaży? Odpowiedzi na to pytanie udziela serwis Wakacje.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kierunki wybierane są najchętniej w przedsprzedaży ofert na wakacje 2024?

Na jakie dodatkowe korzyści mogą liczyć osoby decydujące się na wczesne rezerwacje?

Jak kształtują się ceny wycieczek na przyszły rok?

Ten rok ponownie pokazał, że nie warto odkładać decyzji o zakupie wyjazdu letniego na ostatnią chwilę. Wiele osób zarezerwowało wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu skorzystało z szerokiego wyboru kierunków i hoteli. Warto bowiem pamiętać, że w przypadku niektórych destynacji i terminów oferta last minute była mocno ograniczona, momentami w ogóle jej brakowało. Sukces przedsprzedaży skłonił touroperatorów, by z programem na Lato 2024 wyjść jeszcze wcześniej i widać, że turyści na ten moment czekali. Warto pamiętać, że przy podpisaniu umowy wpłaca się jedynie kilkunastoprocentową zaliczkę, pozostałą należność reguluje się zazwyczaj dopiero na miesiąc przed wylotem – mówi Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.

Które kierunki wybierane są najchętniej?

W tym roku Polacy chętnie latali na wakacje z portów lokalnych, znajdujących się blisko ich miejsca zamieszkania. Było to możliwe dzięki rozbudowanej ofercie touroperatorów, która opierała się zarówno na przelotach czarterowych, jak i realizowanych przez tanie i klasyczne linie lotnicze. Na przyszły rok biura znów stawiają na regiony – potwierdzają to przedstawione przez nich programy. Dla klientów oznacza to większą dostępność oferty i atrakcyjne ceny – wyjaśnia Dominik Miłowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najpopularniejsze kierunki z poszczególnych lotnisk regionalnych Nadal najszerszą ofertę mają Lotnisko Chopina w Warszawie i port w Katowicach Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Polacy korzystający z biur podróży wiedzą, że planowanie wyjazdów z dużym wyprzedzeniem po prostu się opłaca. Potwierdzają to nie tylko obserwowane trendy rynkowe, ale też porównanie cen na przyszłe lato z ofertami last minute, które dostępne były w kończącym się sezonie. W zależności od kierunku oraz standardu hotelu sięgają one ponad 20 proc. na korzyść przedsprzedaży. Co więcej, widzimy, że część biur podróży obniżyła ceny proponowane w ramach wcześniejszej rezerwacji wobec zeszłego roku – mówi Anna Podpora, head of product development w Wakacje.pl.

W tym roku na rynku pojawili się nowi touroperatorzy, którzy zaoferowali dodatkowe programy, poszerzając w znaczący sposób ofertę w szczególności do Turcji, Egiptu i Tunezji. Więcej propozycji to także większa konkurencja, a to zawsze dobra wiadomość dla klientów. Obserwujemy, że promocje na przyszłe lato są od kilkudziesięciu do kilkuset złotych od osoby atrakcyjniejsze niż przed rokiem. Dotyczy to wyjazdów wybranych touroperatorów do Grecji, Turcji, Tunezji czy Bułgarii. W tym roku znów, w większości przypadków, zastosowanie ma zasada, że wraz z upływem czasu od startu promocji ceny rosną, dlatego nie warto zwlekać i najlepiej już teraz zainteresować się przyszłorocznymi wakacjami – dodaje Anna Podpora.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Touroperatorzy z programem na kolejne lato wyszli wcześniej niż zazwyczaj – o ile w poprzednich latach rezerwacje ruszały w połowie sierpnia, w tym roku sprzedaż została otwarta już w pierwszej połowie lipca.Trend do wcześniejszego kupowania wyjazdów letnich ponownie zaczyna się utrwalać – przed pandemią był bardzo wyraźny, w latach 2020-2021 z oczywistych powodów klienci kupowali w ostatniej chwili, ale na tegoroczne lato znów rezerwowali z wyprzedzeniem. Potwierdza to raport Polskiej Izby Turystyki, którego jednym z partnerów były Wakacje.pl.Z analizy sprzedaży Wakacje.pl wynika, że na ten moment tytuł lidera wśród krajów turystycznych trafia do Turcji . Na drugim miejscu, podobnie jak w tym roku, pojawia się Grecja, trzecią pozycję w przedsprzedażowym rankingu zajmuje Egipt, a czwartą Tunezja. Kolejne tygodnie pokażą, czy i jak te rankingi popularności będą się zmieniać.W kończącym się sezonie letnim do Turcji można było polecieć ze wszystkich 12 lotnisk Polski, w przyszłym sytuacja powinna wyglądać podobnie. Co więcej, touroperatorzy zapowiadają uruchomienie rejsów do lubianych kierunków z kolejnych portów regionalnych. I tak do Tunezji będzie można polecieć z dziewięciu lotnisk, w tym z Olsztyna-Mazur. Poza największymi portami kierunek w swoich rozkładach mają także Lublin, Łódź czy Rzeszów.Tradycyjnie Wakacje.pl sprawdziły też poziom zainteresowania kierunkami w poszczególnych grupach klientów. Widać, że Turcja i Grecja królują zarówno wśród par, jak i rodzin z dziećmi. Nie ma w tym nic zaskakującego, to właśnie te kraje oferują najszerszą bazę noclegową obejmującą zarówno resorty z wieloma atrakcjami i bogatym programem all inclusive, jak i mniejsze, także butikowe hotele położone albo w oddaleniu od centrów miast, które pozwalają na spokojny wypoczynek, albo w ich pobliżu, dzięki czemu klienci mogą realizować wycieczki na własną rękę, korzystając przy tym z ochrony, jaką dają biura podróży.W pierwszych kilkunastu tygodniach przedsprzedaży najwięcej osób zarezerwowało wyjazdy na czerwiec. To coraz popularniejszy miesiąc na letni wypoczynek – w tym czasie w basenie Morza Śródziemnego pogoda jest już gwarantowana, jednocześnie można skorzystać z nieco niższych cen niż w szczycie sezonu. Z każdym rokiem widać, że Polacy chętnie wyjeżdżają na urlop wiosną i jesienią.Korzyści są oczywiste - wówczas nie tylko ceny są niższe, łatwiej odwiedzić lokalne zabytki i atrakcje, bo gości jest mniej, można też wypocząć w spokojniejszej atmosferze. To trend dobry również dla kierunków, które mogą rozwijać się w zrównoważony sposób oraz dla przedsiębiorców, którym łatwiej zaplanować program i poprowadzić sprzedaż. Przed wakacjami podróżują zazwyczaj osoby dorosłe oraz rodzice z małymi dziećmi, którzy nie są tak bardzo uzależnieni od przerw szkolnych.Pierwsze analizy potwierdzają też znajomy trend - największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy tygodniowe, na które, jak dotąd, zdecydowało się prawie 62 proc. klientów (+3,3 proc. rok do roku), na drugim miejscu pojawiają się pobyty na 8-13 dni – wybierze się na nie 27,5 proc. podróżnych (+0,5 proc. rok do roku), na trzecim na 14 dni (8,5 proc.). Znakomita większość, bo obecnie 95,2 proc. osób, które już kupiły wyjazd w Wakacje.pl na kolejny sezon letni, będzie wypoczywać w ramach opcji all inclusive.Dane ze sprzedaży pokazują również, że w segmencie turystyki zorganizowanej rośnie znaczenie portów lokalnych. Nadal najszerszą ofertę mają Lotnisko Chopina w Warszawie i port w Katowicach i to właśnie one odpowiadają za ponad 50-procentowy udział w sprzedaży wyjazdów na Lato 2024, ale wzrost liczby klientów widać przy Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Oferta rozwijana jest systematycznie również w Łodzi, nie należy zapominać o Radomiu, który w tym roku po raz pierwszy obsługiwał klientów biur podróży, a w przyszłości ten segment ruchu chce mocniej rozwijać.Wśród nowości, jakie pojawiają się w rozkładach lotów z regionów, warto zwrócić uwagę na program poszczególnych touroperatorów z Gdańska, w którym (według bieżących rozkładów) znalazły się Szarm el-Szejk, Płw. Chalkidiki, Gruzja, Teneryfa, Fuerteventura i Gran Canaria. Rzeszów wzbogacił się o Fuerteventurę, Zielona Góra o Marsa Alam, a Wrocław o Szarm el-Szejk.Klienci rezerwują z wyprzedzeniem, bo, po pierwsze, korzystają z dużego wyboru, dzięki czemu łatwiej znajdują ofertę dopasowaną do oczekiwań, także w zakresie budżetu. Po drugie, mają dostęp do dodatkowych korzyści, takich jak gwarancja najniższej ceny, niezmienności ceny – ta ostania zabezpiecza ich na wypadek wzrostu cen walut czy paliwa lotniczego, w zależności od promocji mogą też skorzystać z opcji elastycznej, czyli zmian w rezerwacji w zakresie kierunku, terminu, czy hotelu.Analiza średnich cen dla czterech standardów obiektów pokazuje, że w przypadku pobytów w hotelach trzygwiazdkowych oferta na przyszły rok jest o 25 proc. tańsza od last minute dostępnego w sezonie Lato 2023 przy Albanii, dla Portugalii różnica wynosi -16 proc. Nieco taniej jest też w Grecji (-6 proc.) i w Hiszpanii (-2 proc.).Przy zakwaterowaniu w czterech gwiazdkach największe różnice znów dotyczą Albanii (-20 proc.), ale też Grecji (-8 proc.), Portugalii (-7 proc.) i Chorwacji (-5 proc.). Przy obiektach o standardzie 4*+ na korzyść przedsprzedaży wobec zakupu w ostatniej chwili najlepiej wypadają Tunezja i Chorwacja (w obu przypadkach -21 proc.), Hiszpania (-10 proc.), Albania (-8 proc.), Portugalia i Bułgaria (odpowiednio -6 i -5 proc.).Jeśli ktoś planuje wypoczywać w hotelu pięciogwiazdowym, przy wcześniejszej rezerwacji zaoszczędzi wobec tegorocznego last minute średnio 17 proc. przy Włoszech, 16 proc. przy Grecji i Chorwacji, 14 proc. przy Tunezji, 10 proc. przy Albanii i 8 proc. przy Hiszpanii.Jednym z powodów, dla których klienci wstrzymują się z decyzjami o zakupie, jest obawa, że ich plany wyjazdowe mogą się w ostatniej chwili zmienić. Łatwo temu zaradzić – by nie stracić pieniędzy, wystarczy wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które w uzasadnionych przypadkach gwarantuje zwrot 100 proc. wpłaconych pieniędzy.