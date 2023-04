Majówka 2023, czyli tydzień w Turcji, Grecji lub Egipcie

Majówka 2023 zbliża się wielkimi krokami. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się, gdzie zamierzamy ją spędzić. W tym roku wyjeżdżających za granicę jest dość sporo, głównie za sprawą bardzo łaskawego układu kalendarza. W najnowszym materiale serwis Wakacje.pl rzuca światło na majówkowe wybory swoich klientów. Oto wnioski, do których prowadzi ta analiza.

Przeczytaj także: Majówka 2023. Co planują Polacy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dokąd w tym roku polecimy na majówkę?

Jaki środek transportu wybierzemy?

Czy podczas majówki królować będzie all inclusive?

Po pandemii Polacy jeszcze chętniej korzystają z turystyki zorganizowanej. To najbezpieczniejsza forma podróżowania, ponieważ za realizację wyjazdu pełną odpowiedzialność ponosi organizator. Klient nie musi martwić się nagłymi zdarzeniami jak chociażby odwołany lot. Wycieczki zorganizowane są też bardzo wygodne, ponieważ turysta ma zapewniony transport na miejsce – obok przelotu także przejazd z lotniska do hotelu, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie – wymienia Dominik Miłowski, wiceprezes ds. produktu w Wakacje.pl.

Dokąd w tym roku polecimy na majówkę?

Turcja znów wskakuje na pierwszą pozycję jako kierunek najczęściej wybierany przez klientów biur podróży. W tym roku propozycji wyjazdowych do tego kraju jest jeszcze więcej niż w latach poprzednich, ale szerszą ofertę niż przed rokiem znajdziemy też w przypadku innych państw basenu Morza Śródziemnego – mówi Dominik Miłowski.

Klienci zwracają uwagę na stosunek ceny do jakości, ale nie na cenę per se. Kiedy spojrzymy, które oferty są najczęściej przeglądane i rezerwowane na stronie Wakacje.pl, na liście znajdziemy obiekty dobrej jakości, położone w atrakcyjnych miejscach, często oferujące wyżywienie w formie all inclusive – wyjaśnia Anna Podpora, Head of Product Development w Wakacje.pl.

Na tydzień, głównie samolotem

Im wcześniej kupujemy wyjazdy, tym więcej oszczędzamy. Najlepsze oferty można znaleźć w przedsprzedaży, której w przypadku sezonu letniego pierwszy etap kończy się zazwyczaj w styczniu, a kolejny w marcu. Jeśli ktoś obawia się, że jego plany mogą się w ostatniej chwili zmienić, powinien wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. W warunkach polisy uwzględnionych jest wiele nieprzewidzianych zdarzeń od choroby aż po utratę pracy – wymienia Anna Podpora.

Wyjeżdżając za granicę, warto pomyśleć o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie. Tak błahe wydarzenie jak poślizgnięcie się przy basenie, jeśli skończy się skręceniem lub złamaniem nogi, może oznaczać duże wydatki, o ile nie będziemy ubezpieczeni w odpowiednim zakresie. Cena polisy, która zapewnia pokrycie kosztów leczenia w odpowiednim zakresie to już niewielki wydatek na tle całego wyjazdu, dlatego nie warto na nim oszczędzać – przekonuje Anna Podpora.

Tegoroczna majówka cieszy się dużą popularnością wśród klientów biur podróży. Korzystny układ świąt w kalendarzu pozwala cieszyć się pięcioma dniami wolnego przy jednym dniu urlopu, lub dziewięcioma przy trzech dniach wolnych od pracy. To między innymi dlatego wiele osób zdecydowało się wyjechać na początku maja na trochę dłużej i trochę dalej – najlepiej pod palmy nad Morze Śródziemne albo Czerwone.Jak zwykle o tej porze roku w ofercie królują wycieczki do regionu Morza Śródziemnego. W pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków znalazły się Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania i Cypr. Miejsca od szóstego do dziesiątego zajmują Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Włochy, Bułgaria i Malta. Emiraty Arabskie są jedynym dalekim krajem, który pojawił się w zestawieniu. Polacy najczęściej podróżują do Dubaju albo do Ras el Chajma. O ile ten pierwszy emirat słynie ze spektakularnych budowli i bogatej oferty rozrywkowej dla małych i dużych, o tyle ten drugi wybierany jest głównie na błogi wypoczynek na plaży pod znakiem all inclusive.Wakacje.pl przyjrzały się również wydatkom Polaków wyjeżdżających na majówkę. Widać, że klienci biur podróży chcą wypoczywać w komfortowych warunkach – pod tym względem ich preferencje nie zmieniły się w przeciągu ostatnich lat.Z każdym rokiem rośnie liczba połączeń z portów lokalnych, co jest jednym z motorów napędzających rozwój zorganizowanej turystyki wyjazdowej. Dokąd polecą Polacy z poszczególnych regionów kraju? Szczegóły przedstawia poniższa mapka:W tym roku na majówkę ponad. Na nieco krótszy wypad, trwający maksymalnie 6 dni, decyduje się 15 proc. podróżnych, a prawie tyle samo wypoczywać będzie od 8 do 13 dni. Zdecydowana większość wykupiła pobyty z wyżywieniem w formie, na drugim miejscu znalazły się wyjazdy z dwoma posiłkami dziennie (prawie 16 proc.)., 4 proc. wybiera dojazd własny i tyle samo autokarowy. Widać też powrót do rezerwowania wycieczek z większym wyprzedzeniem. 81 proc. klientów, którzy wyjadą na majówkę, kupiło ofertę co najmniej na 31 dni przed wylotem.Choć w cenę pakietu turystycznego wliczone jest ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, to w wersji podstawowej sumy gwarancyjne są zazwyczaj na niskim poziomie, dlatego większość klientów dokupuje wyższą opcję.