Majówka 2022 droższa w Polsce niż za granicą

Tegoroczna majówka miała być zacznie łatwiejsza do zaplanowania, z powodu zniesienia wszystkich obostrzeń związanych z pandemią. Niestety na przeszkodzie stanęły tym razem strajki kontrolerów lotniczych. Może więc majówka w Polsce będzie lepszym pomysłem niż wypoczynek za granicą? Z analizy rankomat.pl wynika, że na pewno droższym.

Majówka w Polsce – „u siebie” najlepiej?

Majówka 2022 droższa w Polsce niż w Europie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Majówka 2022 w Polsce Najwyższy koszty noclegu, wyżywienia i podróży dla dwóch osób - w odniesieniu do centralnego miasta na mapie kraju (Łódź) - sięga 5 175 zł w Gdańsku. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Europa tania, ale pod znakiem zapytania

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Majówka 2022 za granicą Najdroższe rozwiązanie – czyli majówkowy city break w Paryżu jest wciąż tańsze od długiego weekendu w Polsce. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ubezpieczenie na majówkę w Polsce i za granicą

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne na majówkę 2022 w Polsce? Ubezpieczenie turystyczne w Polsce obejmuje ubezpieczenie NNW - ochrona w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W obliczu paraliżujących strajków kontrolerów wielu turystów chciałoby się zabezpieczyć przed odwołanym lotem. Niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie za opóźniony lub odwołany lot w ramach polisy turystycznej. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków strajki i protesty są wyłączeniem ochrony - w wyniku czego ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania – mówi Magdalena Kajzer, specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl.

W związku z toczącymi się negocjacjami między kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) a przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów, Rada Ministrów wydała rozporządzenie, w którym reguluje zasady ruchu na lotniskach Warszawy od 1 maja. Mało pocieszające jest to, że połączeń priorytetowych jest niewiele. Lotnisko Fryderyka Chopina i port lotniczy Warszawa-Modlin, od 1 maja będą działać tylko w godzinach 9:30 – 17:00. W efekcie zmniejszy się przepustowość lotnisk, co wymusza ustalenie hierarchizacji operacji lotniczych. Większość wymienionych połączeń będzie realizowana przez PLL LOT. Do Rzymu poleci Wizz Air, do Paryża Air France, a do Barcelony wcześniej wspomniany LOT.Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację, loty z innych lotnisk w kraju są niepewne.Sposób na majówkę w Polsce bardzo często determinowany jest przez indywidualne możliwości finansowe, bieżącą sytuację na świecie, a także w dużej mierze – pogodę. Deszczowa aura średnio nastraja do wypoczynku. Według prognoz średnia temperatura podczas majówki 2022 r. będzie wahać się pomiędzy 15°C a 16°C. Nie unikniemy również zachmurzenia i przelotnych opadów.Pomimo opanowanej sytuacji pandemicznej w kraju, branża hotelarska wciąż nie radzi sobie za dobrze. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP), podała, że rezerwacje na długi weekend majowy nie napawają optymizmem. Blisko 75% hoteli ma 30% zajętych miejsc na długi weekend. Konieczność podnoszenia cen, które skutecznie zniechęcają turystów, wynika z rosnących kosztów towarów i usług, a także ekonomicznych konsekwencji wojny na Ukrainie. Skutki inflacji odczuwają wszyscy, oszczędzając tam, gdzie tylko to możliwe. Również na urlopach.Dlatego eksperci rankomat.pl przeanalizowali koszty pobytu w miastach z północnej, centralnej oraz południowej Polski, przyglądając się cenom długiego weekendu w kraju i konfrontując je z tymi w miastach zagranicznych. Czy faktycznie u siebie jest najlepiej?Wielu osób wciąż decyduje się na majówkę w Polsce. Często z powodu uniknięcia bariery językowej i na pozór łatwiejszego dojazdu do miejsca docelowego. Mimo wszystko, wypoczynek w kraju wbrew utartym stereotypom, nie musi być ani łatwiejszy, ani tańszy. Nawet w przypadku niezbyt wygórowanych oczekiwań i standardów – starcie z kosztem końcowym majówki w Polsce może zaskoczyć.Kalkulacja została wykonana przy założeniu, że dwie osoby zdecydowały się na 4 noclegi i podczas trzech dni majówki (01.05-03.05) skorzystają z pełnego wyżywienia w ciągu dnia – czyli z obiadu i kolacji, natomiast w dzień przyjazdu i wyjazdu z miejsca docelowego – jedynie z obiadów.Najwyższy koszty noclegu, wyżywienia i podróży dla dwóch osób - w odniesieniu do centralnego miasta na mapie kraju (Łódź) - sięga 5 175 zł w Gdańsku. Koszt końcowy majówki jednak spada, kiedy zamiast zatrzymywać się w 3* hotelu, postawimy na pensjonat – niekoniecznie w centrum miasta. Pokój dwuosobowy typu standard, w pensjonacie oddalonym o 9 km od centrum Gdańska, kosztuje 1 217 zł. Dzięki takiej cenie koszt końcowy majówki w Gdańsku sięga kwoty 3 143 zł, czyli o 2 032 zł mniej.Na najtańszą majówkę możemy wybrać się do Warszawy – od 2 143 zł za dwie osoby. Nadmorskie miejscowości – Gdynia i Sopot – plasują się tuż za Gdańskiem, potwierdzając założenie, że okolice Bałtyku to jeden z najdroższych regionów Polski. Kraków jest o 257 zł droższy niż Warszawa i tańszy o 2 775 zł niż majówka w Gdańsku z wynajmem pokoju w 3* hotelu. Podobnie jak w stolicy Pomorza szukając kwatery prywatnej bez śniadania, można obniżyć koszt noclegów nawet o 40%. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku majówki za granicą.Najdroższe rozwiązanie – czyli majówkowy city break w Paryżu jest wciąż tańsze od długiego weekendu w Polsce. 467 zł zaoszczędzimy, zamieniając Gdańsk na Paryż. Najbardziej opłaca się spędzić majówkę w Barcelonie, wydając o 2 124 zł więcej niż w Warszawie.Jeśli postawimy na rozwiązanie budżetowe, poszukując podobnie jak w Polsce noclegu w pensjonacie, ponownie można sporo zaoszczędzić. Zakwaterowanie w takim obiekcie, w Paryżu wynosi 741 zł, Rzymie – 618 zł, a w Barcelonie – 459 zł, dla dwóch osób, na 4 noce. Dodatkowo, każdy z tych obiektów położony jest w odległości mniejszej niż 3 km od centrum miasta.Jednak wszystkie te założenia są zależne od skutków strajku kontrolerów. Ceny dotyczą podróży z miast, w których może dojść do odwołania lub opóźnienia lotów. Jeśli chcemy mieć pewność, że lot nie zostanie odwołany i zaplanujemy wylot z Warszawy, korzystając z usług przewoźników, którzy niezależnie od konfliktu PAŻP ze związkami zawodowymi, na pewno będą realizować połączenia – koszt biletów lotniczych znacznie się zmienia.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ograniczeń w ruchu lotniczym, które wchodzi w życie od 01 maja 2022 r., loty do trzech branych w kalkulacji pod uwagę europejskich miast, wyglądają następująco: Paryż (Lotnisko Fryderyka Chopina): 2 381 zł /2 osoby, w obie strony; Rzym (Warszawa-Modlin): 1 795 zł/2 osoby, w obie strony oraz Barcelona (Lotnisko Fryderyka Chopina): 2 820 zł/2 osoby w obie strony.Do kosztów majówki za granicą należy doliczyć też opłaty za testy, które należy wykonać przed wylotem. Turyści niezaszczepieni podróżujący do Francji i Włoch, muszą okazać dokument potwierdzający negatywny wynik testu antygenowego wykonanego do 48 godzin lub testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem. Ci, którzy weekend majowy planują spędzić w Hiszpanii, muszą pamiętać o zaświadczeniu negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2 – PCR 72 godziny przed przylotem do Hiszpanii lub antygenowego wykonanego w ciągu 24 godzin wcześniej.Polisa turystyczna na zagraniczne wakacje nie jest wygórowanym kosztem, w stosunku do ochrony, jaką zapewnia. Najtańsze ubezpieczenie kupimy do Hiszpanii już za 7,19 zł za osobę.Ubezpieczenie turystyczne w Polsce obejmuje ubezpieczenie NNW - ochrona w razie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli podczas podróży podróżnik dozna uszczerbku na zdrowiu, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie finansowe.Ubezpieczenie na wyjazd w Polsce to zabezpieczenie przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, a polisa turystyczna za granicą - jest zdecydowanie koniecznością. Karta EKUZ zapewnia jedynie pomoc na podstawowym poziomie, a za dodatkowe usługi medyczne turysta zapłaci z własnej kieszeni. W wielu państwach europejskich cena dnia w szpitalu wynosi tyle samo, co doba w 5* hotelu. Na cenę ubezpieczenia turystycznego składa się wiele czynników, a jedynie indywidualne dopasowanie zakresu polisy pozwoli znaleźć ochronę efektywną, przy akceptowalnej cenie.Wszystkie informacje dotyczące zasad działania ubezpieczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi warto zapoznać się przed zakupem ubezpieczenia.Rzeczniczka Praw Pasażerów, Renata Piwowarska w rozmowie z PAP informuje, że jeśli lot się nie odbędzie, przewoźnik powinien zwrócić pasażerowi pełen koszt biletu lotniczego. Jeśli lot opóźni się lub zostanie odwołany, podróżnych chroni obowiązujące rozporządzenie unijne. Pasażerom czkającym na opóźniony lot przysługują również prawa takie, jak zapewniony posiłek i napoje, a jeśli opóźnienie trwa ponad dobę - hotel oraz przewóz do niego.