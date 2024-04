Majówka 2024. Co planują Polacy?

Tegoroczny układ kalendarza wyjątkowo sprzyja planowaniu wyjazdu na długi weekend majowy. Aby zagwarantować sobie 9 dni nieprzerwanego wypoczynku, wystarczy postarać się o zaledwie 3 dni urlopu wypoczynkowego. Czy Polacy rzeczywiście zamierzają skorzystać z tej okazji. Odpowiedzi na te i inne majówkowe pytania udziela najnowsza odsłona Barometru Providenta.

Dalsze wyjazdy nie należą do popularnych sposobów spędzania tych kilku wolnych dni – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska. – Zaledwie 5,6 proc. przepytanych Polaków deklaruje, że na początku maja zamierza wyruszyć za granicę. Natomiast podróże w obrębie Polski to plan 13,1 proc. – dodaje.

Co ciekawe, to wcale nie najmłodsi respondenci są amatorami majowych wyjazdów – niemal 40 proc. badanych w wieku 18-24 lat wolne spędzi w domu – zauważa Karolina Łuczak. – W Polskę najchętniej ruszają ankietowani w wieku 25-43 lat, a zagraniczne podróże najczęściej planują osoby w wieku 55-64 lata.



Majówka w plenerze

W długi weekend chcemy skorzystać z wiosennej pogody i spędzić te dni na świeżym powietrzu. Niemal 61 proc. Polaków planuje odpoczynek w plenerze, 51 proc. ma zamiar spacerować, a 42,5 proc. spędzić czas przy grillu – komentuje Karolina Łuczak. – Majówka to także okazja, by wykorzystać czas na czynności, na które nie mamy wystarczającej przestrzeni na co dzień – co trzeci badany wolne przeznaczy na integrację z bliskimi, a niemal co czwarty nadrobi zaległości kulturalne czytając książki lub oglądając filmy.

Ci którzy nie myślą o wojażach, ale zdążyli już podjąć decyzję co do majówki, spędzą ją w domu – swoim lub należącym do osób z bliskiego grona. Co trzeci Polak odpoczywać będzie sam lub z domownikami, co piąty odwiedzi rodzinę lub znajomych, a co ósmy zaprosi ich do siebie.Dla 22,4 proc. badanych, początek maja wiąże się z dniem urlopowym – przy czym co piąty respondent decyduje się na wzięcie wolnego 2 maja. Długi weekend majowy to wydatek rzędu średnio 1274 złotych. Wyższy średni budżet planują kobiety (1363 zł vs 1173 zł wśród mężczyzn). Aż 27,4 proc. ankietowanych twierdzi, że nie zamierza wydać żadnej dodatkowej sumy w związku z początkiem maja, a około 20 proc. nie chce przekroczyć kwoty 500 zł. Dwóch na trzech Polaków planuje sfinansować majówkę z bieżących dochodów, a około 1/3 sięgnie do oszczędności.Wśród respondentów nie brakuje także amatorów zwiedzania (22,5 proc.) czy aktywności fizycznej (19 proc.). Zwolennikami odpoczynku w plenerze okazali się najmłodsi badani. Około 70 proc. ankietowanych poniżej 35 roku życia ma zamiar spędzić czas na świeżym powietrzu, a ok 55 proc. wybrać się na spacer. Nieco węższa grupa wiekowa (25-34 lata) przewodzi w grillowaniu – na tak sporządzone specjały ochotę ma niemal 60 proc. wśród nich. Najmłodsi natomiast najczęściej marzą o majówce z książką i filmem – wskazało tak niemal 65 proc. z nich, podczas gdy wśród innych grup odsetek ten nie przekracza dwudziestu kilku procent.