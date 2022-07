6 niecodziennych pomysłów na wakacje w Polsce

Jeśli ktoś myśli, że wakacje w jurtach, domkach na drzewie czy zamkach może spędzić tylko za granicą to jest w dużym błędzie. Jak się okazuje urlop w nietypowych miejscach jest możliwy także w naszym kraju.

Indiańska wioska na Warmii i Mazurach

Indiańska wioska na Warmii i Mazurach
Dla odwiedzających przygotowanych jest 10 namiotów, w których poczujemy klimat różnych miejsc na ziemi – Sahary, Maroko, Peru czy chociażby Tybetu.

Mongolskie stepy w Kotlinie Kłodzkiej

Mongolskie stepy w Kotlinie Kłodzkiej
W ośrodku do wyboru czekają na nas 4 całoroczne jurty przywiezione prosto z Bajkału, które mogą pomieścić od 5 do 10 osób.

Nocleg w koronie drzew

Nocleg w szufladzie

Wakacyjny weekend w bańce

A może w zamku?

Oficjalnie sezon wakacyjny jest już rozpoczęty. Część osób zapewne ma już zaplanowane gdzie, kiedy i jak spędzi tegoroczne wakacje. Jednak dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze gdzie się udać mamy kilka pomysłów, które zapewnią bliskość z naturą, spacery, poranki w otoczeniu drzew, nocleg z gwiazdami i sporo atrakcji do zwiedzania. Ale to co najważniejsze to przede wszystkim inne, niecodzienne doznania. Tym razem HRE Investments prezentuje zestawienie 6 ciekawych, nietypowych miejsc w Polsce, które mogą służyć jako cel urlopu.Niedaleko Elbląga w miejscowości Pasłęk znajdziemy bardzo ciekawą propozycję spędzenia wakacji – osadę indiańską. Dla odwiedzających przygotowanych jest 10 namiotów, w których poczujemy klimat różnych miejsc na ziemi – Sahary, Maroko, Peru czy chociażby Tybetu.Osoby lubiące luksus nie będą jednak miały łatwo w tym ośrodku. Zgodnie z ideą ograniczania wpływu człowieka na przyrodę w namiotach nie znajdziemy bowiem gniazdek z prądem czy bieżącej wody.Dla osób ceniących sobie aktywny wypoczynek w otoczeniu ośrodka znajdziemy ścieżki leśne, plaże, szlaki konne, pole golfowe, kort tenisowy. Dodatkowo, by jeszcze bardziej poczuć więź z naturą, można skorzystać z proponowanych przez ośrodek zajęć jogi.W pobliżu tej indiańskiej wioski na zwiedzających czekają również inne atrakcje turystyczne – zamek krzyżacki w Malborku, jezioro Druzno, po którym można popływać kajakiem czy rejs po Kanale Elbląskim.Możliwość kontaktu z przyrodą i poczucia się jak w indiańskim namiocie może jednak nieco kosztować. W lipcu i sierpniu za noc w 2 osobowym namiocie przyjdzie nam zapłacić 300 zł. Tak więc chcąc spędzić tutaj wakacyjny tydzień trzeba przygotować 2,1 tys. zł. W cenę wliczone są jednak śniadania.Pozostając w temacie namiotów bardzo oryginalną propozycję znajdziemy również w Sudetach, a dokładnie w Kotlinie Kłodzkiej. Dzięki ośrodkowi, który proponuje noclegi w jurtach można się tu poczuć niczym na wyprawie przez tereny Azji, a z jurt można bezpośrednio podziwiać Masyw Śnieżnika i Czarną Górę.W ośrodku do wyboru czekają na nas 4 całoroczne jurty przywiezione prosto z Bajkału, które mogą pomieścić od 5 do 10 osób. Są one wyposażone w sosnowe meble ozdobionymi ornamentami, a w środku znajdziemy ponadto elementy malowane przez Buriatów, czyli mongolski naród zamieszkujący południową Syberię. Dla romantyków szczególnie polecamy jurtę „Szklana kopuła”, przez którą w nocy można podziwiać gwiaździste niebo.Będąc w tym miejscu można również skorzystać z uroków Sudetów. Wolny czas można więc przeznaczyć na wędrówki po górach, lasach, przejażdżki konne, wspinaczki czy jazdę rowerem. Sama Kotlina Kłodzka słynie natomiast z kurortów sanatoryjnych np. Lądek, Polanica, zabytków sakralnych, fortyfikacji czy kopalni złota, srebra i uranu. Cena wynajmu jurty na 2 lub więcej nocy wynosi od 350-500 zł.Kolejna propozycja to natomiast prawdziwe spełnienie marzeń, każdego kto marzył o domku na drzewie. Jest to miejsce, które niegdyś było kuźnią. Do dyspozycji gości pozostają 4 domki w koronie drzew oraz jeden namiot.Domki umieszczone są wśród gałęzi klonu, dębu i jabłoni. Ostatni z nich zapewnia więc nawet przekąski w postaci jabłek. Domki mogą pomieścić od 4 do 8 osób, a w ich bezpośrednim otoczeniu znajdziemy także rezerwat przyrody „Wielki Las” z ponad 100-letnimi bukami. Podobnie jak w poprzednich propozycjach , tak i w tym przypadku w okolicy znajdziemy szlaki rowerowe czy konne. W sezonie zimowym ośrodek zapewnia również inne atrakcje jak np. morsowanie pod wodospadem, bitwy na śnieżki czy grzane wino.Sam ośrodek zlokalizowany jest w Pstrągowej Woli na Podkarpaciu. Jest to idealne miejsce dla osób chcących oderwać się od codzienności bowiem poza malowniczym otoczeniem, w ośrodku nie ma telewizorów czy Internetu. Nocleg wśród koron drzew kosztuje od 550 do 650 zł w zależności od wybranego domku.Nieco bardziej w kierunku południowo-zachodnim odnajdziemy kolejną propozycję niecodziennych noclegów. Tym razem proponujemy nocleg w…szufladzie. Taką możliwość zapewni nam ośrodek zlokalizowany niedaleko Wisły, w Beskidzie Śląskim. Jest to bardzo ciekawa propozycja, architektonicznie przypominająca właśnie szuflady.Domki położone są na stoku góry Kiczera, niedaleko potoku. Prawdziwy raj dla oka zapewniają poranki, podczas których z okien można podziwiać górską mgłę pokrywającą krajobraz, a także przechadzające się sarny. Latem natomiast można poczuć zapach lawendy oraz cykające wieczorem świerszcze.Infrastruktura tego miejsca noclegowego to osiem apartamentów, podgrzewany odkryty basen oraz sauny (sucha i mokra), miejsce na ognisko czy plac zabaw. Zimą za to na fanów narciarstwa czekają trasy o długości 1000 i 800 metrów. Ceny noclegów w szufladach wahają się od 450 zł do 700 zł w zależności od typu apartamentu. Apartament dla dwóch osób kosztować nas będzie 450 zł za noc. Tygodniowy pobyt w tym ośrodku dla dwojga to zatem koszt ponad 3,1 tys. zł.Dziecięce marzenia można spełnić nie tylko w domku na drzewie, ale również w kuli śnieżnej, a przynajmniej w domkach stylizowanych na takowe. Leżący na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesienia Łódzkie. Ośrodek zapewnia noclegi w kopułach, które swoim wyglądem przypominają bańkę lub kulkę śniegu.Na terenie glampingu znajdziemy zielony teren ze strefą relaksu, która obejmuje jacuzzi na świeżym powietrzu, hamaki, staw, plażę, grill oraz drewniany domek z tarasem.Ideą ośrodka jest tzw. nic nierobienie, czyli po prostu relaks polegający na radości z wykonywania na pierwszy rzut oka błahych czynności takich jak np. obserwowanie chmur, zwierząt czy lasów. Wydaje się, że jest to idealne miejsce na taki wypoczynek. Mimo tego, na osoby ceniące sobie aktywność czeka park krajobrazowy, w którym znaleźć można wiele szlaków spacerowych, łąki, torfowiska i wody rzek m.in. Bzury i Moszczenicy. Niedaleko znajduje się również dwór w Byszewicach, zespół klasztorny w Łagiewnikach czy drewniane XVII-wieczne kapliczki.Nocleg w bańce podczas weekendu może kosztować od 549 zł do 699 zł. Dla osób ceniących sobie luksus czekają również bańki VIP, których cena weekendowa wynosi prawie 1 tys. zł.Wśród niecodziennych miejsc noclegowych znajdziemy nie tylko lokalizacje w bezpośrednim otoczeniu natury. Osobom ceniącym sobie historię mamy propozycję z prawdziwie średniowieczną atmosferę. Mowa tutaj o zamku w małopolskiej miejscowości Korzkiew położonej tuż obok Krakowa i Ojcowskiego Parku Narodowego. Sam obiekt natomiast położony jest na wzgórzu obok parku i strumienia.Historia zamku jest bardzo zawiła przez co nabierał on różnego charakteru i stylu, jednak wszystko zaczęło się od zamkowej wieży wybudowanej w XIV wieku. Spełniała ona początkowo rolę schronienia oraz lokum. Budowla była świadkiem licznych wojen, bitwy z wojskami austriackimi czy nawet zrywu powstania styczniowego.Obecnie w zamku można spędzić również urlop. Do dyspozycji gości hotelowych są 4 komnaty, które mogą pomieścić 10 osób. Jedną z najciekawszych propozycji wydaje się komnata na szczycie wieży. Jest to apartament o dwóch kondygnacjach z łożem małżeńskim, 2 pojedynczymi łóżkami oraz kominkiem. Jednak prawdziwą atrakcją jest widok ze szczytu zamkowej wieży.W pozostałych apartamentach również znajdziemy epokowe kominki, historyczne wystroje, drewniane meble czy obrazy przedstawiające postacie historyczne.Na odwiedzających poza samą atrakcją jakim jest nocleg w zamku czeka również możliwość zwiedzania pozostałych części budynku. Do tego spacery wzdłuż strumienia Korzkiewki czy po terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w którym podziwiać można niezwykle cenne geologicznie formy skalne, w tym najbardziej znane - Igła Deotymy czy Brama Krakowska.Cena noclegu w korzkiewskim zamku uzależniona jest od dni tygodnia. Jeśli jesteśmy zainteresowani noclegiem pomiędzy niedzielą a czwartkiem to wynajęcie komnaty kosztuje około 1,6 tys. zł za noc. W przypadku pozostałych dni zapłacimy natomiast niemal 1 tys. zł więcej.