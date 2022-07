PARP: czym zajmują się najbardziej innowacyjne startupy medtech?

Nowe technologie w medycynie to już codzienność. Rozwój technologiczny sektora opieki zdrowotnej to jednak nie tylko udoskonalony, nowoczesny sprzęt, ale również umiejętność korzystania z tak daleko idących rozwiązań jak wirtualna rzeczywistość. Jak radzą sobie z nowoczesnymi technologiami polskie firmy? Odpowiedzi na to pytanie udziela opracowany pod patronatem PARP raport "Top Disruptors in Healthcare", prezentujący najbardziej innowacyjne startupy z branży medtech w Polsce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda rynek startupów w Polsce?

W jakich obszarach najczęściej działają startupy z branży medtech?

Co proponuje branża medtech oprócz usprawniania leczenia i rozwiązań dla pacjentów?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Branża polskich startupów medtech coraz większa Branża medtech oprócz usprawniania leczenia i rozwiązań dla pacjentów, skupia się również na wsparciu pracowników sektora medycznego.

Co szósta osoba na świecie choruje lub zachoruje na chorobę neurologiczną taką jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera. Sześćdziesiąt procent z nich będzie wymagało holistycznej terapii do końca swojego życia – mówi Elżbieta Włodarska, Członek Zarządku BioMinds Healthcare.

BioMinds Healthcare opracowuje unikalny system osadzony w wirtualnej rzeczywistości (metaverse), pozwalający na rehabilitację osób ze schorzeniami neurologicznymi. System neuroterapeutyczny przeznaczony jest do prowadzenia terapii osób dorosłych w trzech kluczowych obszarach: psychologicznym, poznawczym i motorycznym. Spółka opracowuje również Wirtualne Mieszkanie Treningowe, które pozwoli na ćwiczenie czynności życia codziennego w bezpieczny i skuteczny sposób – dodaje Elżbieta Włodarska.

Nasz skaner medyczny wspomaga proces doboru ortezy, która dzięki swojej konstrukcji zapewnia odpowiednią sztywność i stabilizację przedramienia oraz umożliwia regulowanie docisku do powierzchni ręki, aby po stopniowej resorpcji opuchlizny, nadal zachować potrzebny stopień unieruchomienia kończyny po złamaniu. Orteza pozwala również wdrożyć system wczesnej rehabilitacji – po okresie wstępnego zrostu kostnego pacjent może przystąpić do ćwiczeń, co skróci jego czas powrotu do pełnej sprawności. Odbiorcami rozwiązania są lekarze, zajmujący się osobami z urazami przedramienia – tak o swoim produkcie mówi Andrzej Zakręcki – Prezes Zarządu Mediprintic.

Booksy dla stomatologii

W Superwnuku tworzymy rozwiązanie, które ułatwia organizację opieki nad osobą starszą. Najczęściej taka potrzeba pojawia się nagle i niespodziewanie. Każdy, kto miał okazję stać przed podobnym wyzwaniem, wie, że czasami trudno odnaleźć się w nowej sytuacji. Rodzice i dziadkowie niejednokrotnie mieszkają daleko od bliskich, którzy w natłoku obowiązków nie są w stanie samodzielnie zaopiekować się seniorem. W Superwnuku, chcemy wesprzeć rodziny i osoby starsze w tym niełatwym momencie. Nasze rozwiązanie umożliwia szybkie i bezpieczne dopasowanie właściwego opiekuna oraz stworzenie indywidualnego planu opieki – komentuje Jan Niziński, CEO Superwnuk.

Rozwiązania nie tylko dla pacjentów

W Polsce rynek startupów jest zdominowany przez branżę AI (artificial intelligence, sztuczna inteligencja) i uczenia mechanicznego (22%) oraz branżę e-commerce (18%). 13% wszystkich startupów w kraju stanowią podmioty z sektora medtech, w który jak się okazuje, inwestuje coraz więcej przedsiębiorców.Autorzy tegorocznej edycji raportu „Top Disruptors in Healthcare”, na podstawie informacji udostępnionych przez Partnerów oraz zgłoszeń samych startupów, zidentyfikowali około 380 polskich podmiotów. Najwięcej z nich – 34 startupy – działa w obszarze kardiologii, 33 zajmuje się zagadnieniami onkologicznymi, a 29 neurologią. Przedsiębiorcy, biorący udział w badaniu, zadeklarowali, że ich biznes, oprócz finansowania własnego i od prywatnych inwestorów, otrzymuje wsparcie z funduszy krajowych i europejskich. Jednym ze źródeł pozyskiwania środków pieniężnych jest unijny Program Polska Wschodnia, o czym świadczą poniższe przykładyKażdy startup znajdujący się w zestawieniu jest przełomowy w swoim obszarze i cechuje się innowacyjnością . Twórcy projektów poprzedzają wdrożenie produktu badaniem potrzeb rynkowych.Spółka BioMinds Healthcare otrzymała 850 tys. zł dofinansowania w ramach organizowanego przez PARP konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, finansowanego z Funduszy Europejskich.Polskie startupy pokazują, że stosowane dotychczas metody leczenia, choć skuteczne, mogą być ulepszone dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Kuracja i rehabilitacja pacjenta po złamaniu kończyny nie stanowi dla lekarzy w XXI w. najmniejszego problemu. Mediprintic wyszło do środowiska medycznego z propozycją, która nie tylko poprawi jakość leczenia urazów przedramienia, ale również sprawi, że pacjent szybciej wróci do pełnej sprawności.Startup otrzymał 919 tys. zł dofinansowania w ramach poddziałania „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.IQ Dental System wprowadziło na rynek program do konsultacji i planowania leczenia w gabinetach stomatologicznych. Oferowane rozwiązanie ma za zadanie ułatwić pracę lekarzom stomatologom w przedstawieniu problemów występujących u pacjenta na etapie konsultacyjnym i diagnostycznym.Aplikacja posiada integrację zaawansowanych funkcjonalności w jednym miejscu oraz autorski algorytm pozwalający na dobór indywidualnego leczenia dla pacjentów, na podstawie przeprowadzonej ankiety zdrowia oraz wywiadu. Mechanika produktu jest podobna do popularnej w branży beauty aplikacji Booksy. Dzięki unikalności projekt ma również szansę zaistnieć na rynku międzynarodowym. Firma IQ Dental System otrzymała 799 tys. zł dofinansowania w ramach programu POPW.Branża medtech szuka również rozwiązań dedykowanych opiece medycznej osób starszych. Dobrym przykładem takiego projektu jest Superwnuk.Projekt Superwnuk otrzymał 866 tys. zł dofinansowania z konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.Branża medtech oprócz usprawniania leczenia i rozwiązań dla pacjentów, skupia się również na wsparciu pracowników sektora medycznego. Jednym z przykładów jest firma Aidify, która zajmuje się przygotowaniem i wdrożeniem innowacyjnego systemu, przeznaczonego do zarządzania rozwojem kompetencji i ścieżkami kariery farmaceutów. Rozwiązanie umożliwia automatyzację procesu planowania szkoleń i ścieżek kariery poprzez wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego. Aidyfy umożliwi modelowanie ścieżek kariery i kompetencji pracowników poprzez system spersonalizowanych rekomendacji i wskazówek. Firma otrzymała 999 tys. zł dofinansowania.