Badania internetu Gemius/PBI VI 2025

W czerwcu z internetu korzystało 29,7 mln Polaków, z czego średnio 26,2 mln robiło to każdego dnia - wynika z najnowszego zestawienia firm Gemius i PBI. Opracowanie tradycyjnie już przedstawia szczegółowe, zagregowane miesięczne dane z badania internetu – rankingi wydawców, witryn oraz aplikacji. Jego autorzy uwzględniają również wyniki audytowanych playerów audio i wideo, pogrupowane według grup mediowych biorących udział w badaniu.

Przeczytaj także: Badania internetu Gemius/PBI V 2025

WYDAWCY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

DOMENY - INTERNET



Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy - stream audio i wideo

Wyniki badania Mediapanel bez zmian na miejscu lidera, gdzie wśród wydawców stron i programów internetowych najczęściej odwiedzanych przez internautów znów widzimy Grupę Google z zasięgiem 97,42%. Na miejscu drugim uplasowała się Grupa Meta Platforms, a na trzecim miejscu - Grupa Allegro. Tuż poza podium Grupa Polsat-Interia. Wyniki jak miesiąc temu.W zestawieniu stron i programów odwiedzanych za pośrednictwem komputerów osobistych i laptopów liderem zestawienia Mediapanel pozostaje Grupa Google (72,55%). Na drugim miejscu, lecz z dużą stratą do lidera, Grupa Meta Platforms (38,93%), na miejscu trzecim Grupa Allegro (34,99%). Grupa Microsoft-MSN poza podium. Dwudziestkę zamyka Grupa Alibaba Group.Podium zestawienia TOP 20 wydawców, z których witryn i programów internetowych korzystają internauci przy użyciu urządzeń mobilnych, prezentuje się następująco: miejsce pierwsze - Grupa Google (90,00%), miejsce drugie - Grupa Meta Platforms (82,2%), a na miejscu trzecim - Grupa Polsat-Interia (65,56%). Grupa RAS Polska ponownie tuż poza podium.W przypadku domen, z których korzysta najwięcej internautów na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI pononie widzimy google.com (90,93%). Na miejscu drugim youtube.com (65,47%), a na trzecim tym razem onet.pl przed facebook.com. Dwudziestkę zamyka tym razem instagram.com.W przypadku zestawieniu TOP 20 domen, z których korzysta najwięcej internautów na komputerach osobistych i tabletach, pierwsze miejsce to google.com (67,28%). Na pozycji drugiej youtube.com (42,64%), a na trzeciej - facebook.com (35,18%). Na ostatnim miejscu otomoto.pl.Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to na pierwszym miejscu zestawienia Gemius/PBI google.com (75,56%). Na kolejnych miejscach onet.pl (54,64%) i interia.pl (49,63%). Na ostatnim miejscu infor.pl.Liderem zestawienia okazała się Aplikacja Allegro z zasięgiem 28,33%. Aplikacja Jakdojade z zasięgiem 10,82% to wicelider zestawienia. Na miejscu trzecim Nowa Poczta Interia z zasięgiem 4,11%.Liderem zestawienia jest Aplikacja Google z zasięgiem 83,66%. Aplikacja Facebook z zasięgiem 72,73% na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim aplikacja Messenger z zasięgiem 70,39%. Na pozycji czwartej Youtube, czyli wszystko jak w maju 2025.W zestawieniu audytowanych playerów wideo w maju liderem jest Grupa Polsat-Interia. Grupa RAS Polska na miejscu drugim, na trzecim Agora.W zestawieniu audytowanych playerów audio zwycięża Grupa ZPR Media.