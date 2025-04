Deregulacje w mediach klasycznych i społecznościowych

Ogłoszone w lutym przez premiera Donalda Tuska plany deregulacyjne odbiły się szerokim echem w mediach. Instytut Monitorowania Mediów przeanalizował wszystkie publikacje dotyczące tematu "deregulacja gospodarki", które ukazały się w mediach od 10 lutego - czyli dnia rządowej konferencji - do 10 marca br. Gdzie pojawiło się najwięcej wzmianek? Jakie były kluczowe wątki w przekazach medialnych?

Przeczytaj także: Ostatnie Pokolenie w mediach

Medialność tematu deregulacji w liczbach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Deregulacja w mediach klasycznych W całym 2024 roku w mediach klasycznych o „deregulacji w gospodarce” ukazało się ponad 13 tys. publikacji. Konferencja Donalda Tuska i publiczne zwrócenie się do Rafała Brzoski z prośbą o wsparcie w tym procesie spowodowała olbrzymi wzrost zainteresowania tematem. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podsumowanie wskaźników medialnych Temat deregulacji w gospodarce niewątpliwie zdominował media klasyczne. Ponadto, liczba wpisów w social mediach wskazuje, że kwestia ta była także w centrum zainteresowania zwykłych obywateli. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Gospodarka bardziej medialnym tematem niż Robert Lewandowski?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Deregulacja vs Orlen i Robert Lewandowski Analizując zasięg informacji o Orlenie, okazał się on niższy (pomimo większej liczby publikacji), ponieważ temat deregulacji był szeroko komentowany w opiniotwórczych mediach głównego nurtu. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Fala pozytywnych komentarzy po medialnym geście Tuska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podstawowe statystyki - media klasyczne Rozkład materiałów o „deregulacji w gospodarce” w poszczególnych mediach był naturalny – publikacje ukazywały się głównie w internecie, ale też były dobrze widoczne mediach wysokozasięgowych, takich jak telewizja i radio. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Deregulacja - nagłówki mediów kojarzonych z prawicą W mediach kojarzonych z opozycją pojawiło się wiele materiałów o wydźwięku negatywnym, co świadczy o tym, że dyskusja o deregulacji może także stanowić element gry politycznej. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Co na to obywatele?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Deregulacja w mediach społecznościowych Na 15 tys. wpisów, które ukazały się w social mediach, przypadło prawie milion komentarzy, reakcji oraz udostępnień treści związanych z deregulacją. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kluczowe wątki w przekazach medialnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Deregulacja jako element strategii gospodarczej lub kampanii politycznej Znaczną część doniesień medialnych stanowi również relacja między premierem Donaldem Tuskiem a Rafałem Brzoską. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Rafał Brzoska jako „polski Elon Musk”

Z jednej strony może to stanowić szansę, ale z drugiej strony – zagrożenie wizerunkowe oraz biznesowe w przypadku niepowodzenia projektu - zauważa Paweł Sanowski, prezes IMM.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Deregulacja vs Rafał Brzoska w kontekście deregulacji Na podstawie danych widać, że założyciel InPostu jest ewidentnie kojarzony z rządowym projektem. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Z danych IMM wynika, że oczekiwania społeczne wobec planów deregulacyjnych są bardzo duże, a zainteresowanie tematem w mediach ogromne. To stawia przed rządem wysokie wymagania, by realizacja projektu nie okazała się rozczarowaniem. Ewentualne niepowodzenie może nieść negatywne konsekwencje zarówno dla inicjatorów – czyli rządu – jak i dla marki osobistej Rafała Brzoski.

Na potrzeby raportu przeanalizowano dane z ponad tysiąca tytułów prasowych, 200 stacji RTV, 5 mln stron internetowych oraz z publicznych kanałów w social mediach, w tym z Facebooka i portalu X.W całym 2024 roku w mediach klasycznych o „deregulacji w gospodarce” ukazało się ponad 13 tys. publikacji. Konferencja Donalda Tuska i publiczne zwrócenie się do Rafała Brzoski z prośbą o wsparcie w tym procesie spowodowała olbrzymi wzrost zainteresowania tematem. W ciągu zaledwie czterech tygodni po konferencji ukazało się ponad 15 tys. przekazów, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do całego ubiegłego roku. Temat zainteresował najbardziej opiniotwórcze media, co przełożyło się na przekaz o dużej wartości medialnej – zasięg badanych przekazów wzrósł aż o 83%, a osiągnięty łączny zasięg 512 mln oznacza, że każda osoba powyżej 15 roku życia mogła się zetknąć z informacją na temat deregulacji średnio 20 razy.Temat deregulacji w gospodarce niewątpliwie zdominował media klasyczne. Ponadto, liczba wpisów w social mediach wskazuje, że kwestia ta była także w centrum zainteresowania zwykłych obywateli. W badanym okresie łączny zasięg postów o deregulacji wyniósł 135 mln.Aby lepiej zobrazować siłę informacji o deregulacji w gospodarce, Instytut Monitorowania Mediów porównał dane nt. medialności tematu deregulacji do popularności takich marek jak Orlen czy Robert Lewandowski z pierwszych 4 tygodni od ogłoszenia planów deregulacyjnych przez premiera Donalda Tuska. Analizując zasięg informacji o Orlenie, okazał się on niższy (pomimo większej liczby publikacji), ponieważ temat deregulacji był szeroko komentowany w opiniotwórczych mediach głównego nurtu. Deregulacja wygrała także z Robertem Lewandowskim pod względem wartości reklamowej oraz samej liczby publikacji. To pokazuje, że temat deregulacji w gospodarce stał się jednym z wiodących w dyskursie medialnym.W badanym okresie zdecydowanie więcej materiałów miało wydźwięk pozytywny niż negatywny. Rozkład materiałów o „deregulacji w gospodarce” w poszczególnych mediach był naturalny – publikacje ukazywały się głównie w internecie, ale też były dobrze widoczne mediach wysokozasięgowych, takich jak telewizja i radio. Temat okazał się interesujący zarówno dla mediów ogólnopolskich jak i regionalnych. Niemal połowa publikowanych treści ukazała się w źródłach lokalnych, co świadczy o tym, jak szeroko rozprzestrzenia się informacja o rządowych planach wobec gospodarki.Jednocześnie w mediach kojarzonych z opozycją pojawiło się wiele materiałów o wydźwięku negatywnym, co świadczy o tym, że dyskusja o deregulacji może także stanowić element gry politycznej.Na podstawie analizy danych z mediów społecznościowych można zaobserwować, że gospodarka i deregulacja nie są dla Polaków nudnym tematem. Świadczy o tym liczba interakcji w mediach społecznościowych. Na 15 tys. wpisów, które ukazały się w social mediach, przypadło prawie milion komentarzy, reakcji oraz udostępnień treści związanych z deregulacją.Badanie IBRIS[1] pokazuje, że aż 73% Polaków oczekuje zmniejszenia biurokracji. Temat deregulacji zyskał popularność na fali zmian w USA oraz działalności Elona Muska – stąd w wielu treściach z badanego okresu porównuje się Rafała Brzoskę do założyciela Tesli. Znaczną część doniesień medialnych stanowi również relacja między premierem Donaldem Tuskiem a Rafałem Brzoską.Omawiając temat deregulacji, nie można pominąć roli Rafała Brzoski, który w mediach zyskał określenie „polskiego Elona Muska”. Poniższy wykres przedstawia, jaki odsetek materiałów o deregulacji nawiązuje do tego biznesmena. Na podstawie danych widać, że założyciel InPostu jest ewidentnie kojarzony z rządowym projektem.Jak zauważa Paweł Sanowski, prezes IMM: