Energetyka jądrowa w mediach. Wzrost publikacji po wybuchu wojny w Ukrainie

Czy wojna przekonała Polaków do energetyki jądrowej? © pixabay.com

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby publikacji w mediach na temat energetyki jądrowej - donosi raport przygotowany przez PSMM Monitoring & More. Większe zainteresowanie tą tematyką było spowodowane wybuchem wojny w Ukrainie, atakiem na Zaporoską Elektrownię Atomową oraz kryzysem energetycznym.

Przeczytaj także: Biedronka, Lidl, Żabka - o nich Polacy rozmawiają w internecie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Raport medialny „Polski atom 2022” Jak wynika z raportu w 2022 r. ukazało się ponad 230 tys. publikacji w kontekście energetyki jądrowej, łączny ekwiwalent reklamowy (AVE) wyniósł 851 mln zł, zaś dotarcie oszacowano na 5,4 mld kontaktów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba publikacji w mediach tradycyjnych oraz ich dotarcie do odbiorcy Zdecydowana większość publikacji, bo aż 152 tys. ukazało się w mediach tradycyjnych - najwięcej w internecie (82%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wojna a dyskusja wokół energetyki jądrowej

Równo rok temu mieliśmy do czynienia z nagłym wzrostem zainteresowania tematyką energetyki jądrowej. Zwłaszcza w pierwszych tygodniach trwania wojny Polacy kierowali swoją uwagę za wschodnią granicę. Niepokój wzbudzała kwestia możliwego uszkodzenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej oraz walki wokół niedziałającej elektrowni w Czarnobylu. W mediach społecznościowych natomiast można było dostrzec liczne wątki poświęcone płynowi Lugola. To wszystko spowodowało, że to właśnie na marzec 2022 spośród całego przeanalizowanego okresu przypadło największe zainteresowanie energetyką jądrową – mówi Tomasz Lubieniecki, kierownik działu raportów medialnych w PSMM Monitoring & More.

Najpopularniejsze konteksty medialne

PSMM Monitoring & More przeanalizował dane za cały ubiegły rok, na podstawie których opracowano raport medialny „Polski atom 2022”. Pod uwagę wzięto ponad 1100 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych. Badaniu poddano również wpisy z mediów społecznościowych.Jak wynika z raportu w 2022 r. ukazało się ponad 230 tys. publikacji w kontekście energetyki jądrowej, łączny ekwiwalent reklamowy (AVE) wyniósł 851 mln zł, zaś dotarcie oszacowano na 5,4 mld kontaktów. Zdecydowana większość publikacji, bo aż 152 tys. ukazało się w mediach tradycyjnych - najwięcej w internecie (82%). Najniższy udział miała prasa (3%) i telewizja (4%).Z kolei w mediach społecznościowych dotarcie oszacowano na 81 tys. Najczęściej wykorzystywanym kanałem dla tematu energetyki jądrowej był Twitter, gdzie liczba wpisów osiągnęła ponad 66 tys.Wojna sprawiła również, że wiele krajów, w tym Polska, zaczęło intensywniej myśleć o bezpieczeństwie energetycznym oraz uniezależnieniu się od dostaw z Rosji. Energetyka jądrowa stała się więc pewnym i niezawodnym sposobem na utrzymanie niezależności w tym obszarze. Ponadto za jej wykorzystaniem przemawiały m.in. stale rosnące ceny energii czy kwestie ekologiczne. Co warto zaznaczyć, w kwietniu podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2022 odbyła się debata, podczas której zaznaczono, że społeczna akceptacja dla energii atomowej w Polsce wzrosła do poziomu 80 proc. i jest najwyższa w historii.Oprócz powyższych tematów w mediach w ubiegłym roku mogliśmy przeczytać m.in. o: tworzeniu przez PKN ORLEN wspólnie z Synthos Green Energy spółki joint venture, która zainwestuje w rozwój technologii mikro i małych reaktorów jądrowych, planach powstania elektrowni jądrowej na Pomorzu czy projekcie uchwały rządu ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych.Medialna narracja na temat energetyki jądrowej skupiała się przede wszystkim wokół trzech obszarów tematycznych: bezpieczeństwo, OZE (odnawialne źródła energii) oraz SMR (Small Modular Reactors). Najwięcej w tych tematach pisano w internecie, głównie na portalach o zasięgu regionalnym. Z kolei najaktywniejsze były takie media jak TVP info, wnp.pl, Polskie Radio 24 czy biznesalert.pl.