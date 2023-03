Najczęściej cytowane media II 2023. Na podium RMF FM, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita

RMF FM, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita to podium lutowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media regionalne

Wydawnictwa

RMF FM swoje zwycięstwo zawdzięcza 1,7 tys. cytowań w innych mediach. Polskie media najczęściej powoływały się na ujawnioną przez radio informację na temat skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce do TSUE w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, który uznał postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP i zakwestionował zasadę pierwszeństwa prawa UE nad krajowym. O wiadomości tej jako pierwsza poinformowała korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon. Wirtualna Polska była cytowana 1,6 tys. razy, a Rzeczpospolita - 1,5 tys. razy. Dziennikarze WP pierwsi poinformowali o połączeniu sił Porozumienia i AGROunii, które mają pod jednym szyldem wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Dziennik Rzeczpospolita jako pierwszy dotarł między innymi do badania UCE Research i platformy ePsycholodzy.pl, które alarmuje o pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego wśród Polaków. Gazeta zwróciła uwagę, że autorzy badania szacują, że straty dla gospodarki wywołane depresją mogą nad Wisłą sięgać pułapu nawet ok. 2 mld zł rocznie. Tylko w 2021 r. zaburzenia psychiczne były powodem blisko 26 mln dni absencji pracowniczych w Polsce.W lutym 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 1,5 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się Super Express, który jako pierwszy potwierdził informację o śmierci Mateusza Murańskiego, 29-letniego zawodnika federacji Fame MMA i High League. Na pozycji trzeciej Gazeta Wyborcza.Największy wzrost, o 22 pozycje, odnotowały Sieci.Najczęściej cytowanym tygodnikiem lutego jest tygodnik Sieci, który awansował aż o 7 pozycji. Na drugim miejscu Wprost, a na trzecim Viva.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Forbes, który opublikował chętnie cytowany przez media ranking 100 najbogatszych Polaków. Press na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w lutym 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 1,5 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje TVN cytowany przez pozostałych dziennikarzy 1,1 tys. razy, natomiast podium zamyka Polsat News. W lutym na antenie stacji wypowiedział się szef MON Tomasz Siemoniak, który przyznał, że likwidacja i łączenie jednostek to naturalny proces w przechodzeniu na armię zawodową.RMF FM z ponad 1,7 tys. cytowań ponownie zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Programu I Polskiego Radia.W lutym 2023 na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych znalazła się Wirtualna Polska. Portal odnotował 1,6 tys. cytowań. Za nim Onet. Na początku miesiąca portal opublikował głośny reportaż Janusza Schwertnera „Droga na rzeź” o znęcaniu się nad zwierzętami w jednej z polskich ubojni. Podium jak dotychczas zamyka Interia, która przeprowadziła między innymi wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim na temat wprowadzenia w tym roku wakacji kredytowych.Na pierwsze miejsce w zestawieniu portali biznesowych awansuje Money z liczbą 457 powołań. W ubiegłym miesiącu dziennikarze między innymi nagłośnili kryzys w branży mleczarskiej dotyczący spadku cen masła w sklepach spożywczych. Na drugiej i trzeciej pozycji znajdują się kolejno Business Insider (326) oraz Bankier (155).Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym utrzymuje się Rzeczpospolita. Kolejne miejsca stale zajmują Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Puls Biznesu i Parkiet.Rynek Zdrowia ponownie zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu mediów o tematyce medycznej i zdrowotnej. Na kwartalnik docierający głównie do środowiska medycznego dziennikarze powoływali się w lutym 133 razy. Redakcja między innymi przeprowadziła wywiad z ministrem Adamem Niedzielskim. Szef resortu zdrowia potwierdził, że nie będzie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Miejsce drugie należy do portalu Medonet (87 cytowań), a podium zamyka Puls Medycyny (50).Liderem opiniotwórczych mediów regionalnych za sprawą awansu o trzy pozycje zostaje Gazeta Krakowska z liczbą 107 cytowań w innych mediach. W lutym pojawiła się informacja na temat pojawienia się w okolicach Nowego Sącza tajemniczego zwierzęcia przypominającego pumę. Dziennik jako pierwszy potwierdził tę wiadomość w rozmowie z przedstawicielami tamtejszego nadleśnictwa. Drugie miejsce z wynikiem 105 wzmianek utrzymuje Radio Poznań, a podium zamyka Radio Wrocław z liczbą 85 odniesień w innych mediach.Miejsce pierwsze w rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy, były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce blisko 4 tys. razy. Na drugim miejscu utrzymuje się grupa Cyfrowy Polsat z łącznym wynikiem ponad 2,7 tys. wzmianek badanych tytułów. Podium zamyka Wirtualna Polska Media (Abczdrowie, Autokult, Dobreprogramy, Money, o2, Pudelek i WP), której materiały redakcyjne łącznie pojawiły się 2,6 tys. razy w innych mediach.