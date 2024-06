Najczęściej cytowane media V 2024. Onet liderem

W maju 2024 zmiana lidera wśród najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. Zwyciężył Onet, wyprzedzając dotychczasowego lidera - TVN24 oraz Rzeczpospolitą.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media o tematyce sportowej

Media regionalne

Wydawnictwa

W maju portal Onet cytowany był ponad 4 tys. razy. Pierwsze miejsce zawdzięcza m.in. artykułowi Kamila Dziubki, w którym ujawnił on nagrania głównego świadka prokuratury w postępowaniu dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – Tomasza Mraza, który przez niemal dwa lata rejestrował rozmowy kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy szefował mu Zbigniew Ziobro.TVN24 cytowany był blisko 3,7 tys. razy. Dużym zainteresowaniem cieszył się m.in. wywiad z Donaldem Tuskiem. W programie „Fakty po Faktach” premier poinformował o aresztowaniach w związku z aktami sabotażu na zlecenie rosyjskich służb.Na trzeciej pozycji z liczbą blisko 3,5 tys. cytowań znajduje się Rzeczpospolita. Na łamach gazety pojawił się wywiad z Szymonem Hołownią. Redakcja dziennika zapytała m.in., czy marszałek Sejmu planuje wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich i od czego będzie zależała jego decyzja.W maju 2024 roku roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 3,5 tys. wzmianek. Na miejscu drugim z 3,4 tys. powołań Gazeta Wyborcza. Trzecie miejsce zajął Fakt, cytowany 2,3 tys. razy.Najczęściej cytowanym tygodnikiem maja 2024 roku był Newsweek. Na drugim miejscu podium znalazła się Viva, a na trzecim Wprost.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników maja zajmuje Forbes. W minionym miesiącu magazyn cytowano 459 razy m.in. za sprawą artykułu o australijskiej multimiliarderce Ginie Rinehart, która została ogłoszona najbogatszą kobietą świata.Drugie miejsce należy do magazynu Press, a trzecie zajmuje Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w maju 2024 roku na miejscu lidera TVN24 z wynikiem ponad 3,7 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News, cytowana 1,7 tys. razy. Swoje miejsce redakcja zawdzięcza m.in. niedzielnemu programowi „Śniadanie Rymanowskiego”, w którym gośćmi byli: Przemysław Czarnek, Robert Biedroń oraz Paweł Zalewski. Burzliwą dyskusję między posłami wywołała decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o zdjęciu krzyży w stołecznym ratuszu. Na trzeciej pozycji TVP Info, na które powoływano się ponad 1,3 tys. razy.Radio Zet z 2,3 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Drugie miejsce należało do RMF FM, które w maju cytowano 2,2 tys. razy. Media często sięgały po doniesienia stacji na temat majowej interwencji ABW, która dotyczyła zatrzymania osób podejrzanych w śledztwie w sprawie podpaleń. Stacja zapewniła, że nie chodziło jednak o postępowanie dotyczące pożaru centrum handlowego na Marywilskiej w Warszawie. Na trzecim miejscu Radio Katowice.Na czele kategorii portali Onet, cytowany ponad 4 tys. razy. Drugie miejsce należy do Wirtualnej Polski, do której informacji odwoływano się ponad 2,8 tys. razy. m.in. dzięki ujawnieniu ustaleń prokuratury w sprawie Tomasza Lisa. Z dokumentów przytoczonych przez WP wynika, że były redaktor naczelny Newsweeka miał naruszać nietykalność cielesną swoich pracowniczek. Podium zamyka Interia wzmiankowana blisko 2 tys. razy.Na czele rankingu portali o profilu ekonomiczno-biznesowym plasuje się Money z liczbą 801 cytowań. Redakcja przekazała, że Krajowe Biuro Wyborcze sprawdzi wydatki Prawa i Sprawiedliwości na kampanię parlamentarną. Przyczyną weryfikacji KBW miały być doniesienia o finansowaniu kampanii polityków Suwerennej Polski z Funduszu Sprawiedliwości. Drugą lokatę zajmuje Business Insider, a trzecią utrzymuje Bankier.Na pierwszym miejscu majowego zestawienia tytułów prasowych o profilu ekonomiczno-biznesowym pozostaje Rzeczpospolita z wynikiem blisko 3,5 tys. cytowań. Na drugim miejscu podium ponownie znajduje się Dziennik Gazeta Prawna z liczbą ponad 1,7 tys. wzmianek. Inne media często powoływały się na zlecony przez DGP i RMF FM sondaż przed eurowyborami, w którym ankietowanych zapytano, czy gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, wzięliby w nich udział. Zestawienie zamyka Forbes, który cytowano 459 razy.Zestawienie mediów o tematyce zdrowotnej otwiera Rynek Zdrowia. Drugie miejsce zajmuje Medonet. Zestawienie zamyka portal Medycyna Praktyczna.W maju pierwsze miejsce po raz kolejny należy do TVP Sport. Stację cytowano blisko 1,1 tys. razy. Na drugim miejscu utrzymują się Meczyki. Trzecie miejsce zdobyła redakcja SportoweFakty WP.Najbardziej opiniotwórczym medium regionalnym w maju pozostaje Gazeta Krakowska. Na drugie miejsce awansował Dziennik Zachodni. Na podium dzięki awansowi aż o 12 pozycji znalazło się Radio Katowice.Czołową pozycję w rankingu wydawnictw niezmiennie zajmuje Ringier Axel Springer. Redakcje grupy (Onet, Noizz, Medonet, Forbes, Newsweek, Przegląd Sportowy, Fakt, Business Insider, Plejada) cytowano łącznie ponad 9,6 tys. razy. Drugie miejsce należy do Agory. To wydawnictwo (Radio Plus, Sport.pl, Plotek, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Radio ZET, TOK FM) wzmiankowano blisko 7,6 tys. razy. W maju na trzecie miejsce awansuje Wirtualna Polska Media (Wirtualna Polska, Wirtualne Media, Money, SportoweFakty WP, Pudelek, o2, Dobre Programy, ABC Zdrowie, Autokult, Gadżetomania). Do informacji podawanych przez redakcje należące do tego wydawnictwa odwoływano się blisko 6 tys. razy.