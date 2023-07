Najczęściej cytowane media V 2023. RMF FM, TVN24 oraz Rzeczpospolita na podium

RMF FM, TVN24 oraz Rzeczpospolita to podium majowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów (IMM).

Przeczytaj także: Najczęściej cytowane media III 2023. Na podium Gazeta Wyborcza, RMF FM oraz Onet

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media o tematyce zdrowotnej

Media regionalne

Wydawnictwa

RMF FM było w maju cytowane ponad 3 tys. razy. Stacja TVN24 zaledwie 56 razy mniej. Na Rzeczpospolitą powoływano się 2,7 tys. razy.RMF FM swoje zwycięstwo zawdzięcza wywiadowi Roberta Mazurka z posłem Platformy Obywatelskiej Bogusławem Sonikiem, który w trakcie programu ogłosił odejście z partii po 22 latach. Jak zaznaczył polityk, wpływ na decyzję miała zapowiedź Donalda Tuska o zakwalifikowaniu na listy wyborcze partii wyłącznie tych osób, które popierają liberalizację przepisów aborcyjnych.W maju 2023 najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 2,7 tys. cytowań. W programie „Rzecz o polityce” wypowiedział się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który zapowiedział zamknięcie programu Mieszkanie Plus. Rozwiązaniem, jakie zapowiedział minister, ma być możliwość wykupienia mieszkań przez wynajmujących na preferencyjnych warunkach.Na miejscu drugim Gazeta Wyborcza, na której informacje powoływano się ponad 2,6 tys. razy. Na łamach gazety ukazał się wówczas reportaż Wojciecha Czuchnowskiego na temat remontu prywatnego mieszkania europosła Joachima Brudzińskiego, który miał być prowadzony z zaangażowaniem państwowego Polskiego Holdingu Hotelowego.Na pozycji trzeciej z wynikiem 2,1 tys. wzmianek - Super Express. Tytuł między innymi jako pierwszy dotarł do szczegółowych informacji na temat wyroku skazującego dla Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota oraz ich wspólnika za reklamowanie alkoholu w internecie. Jak informował dziennik, sąd wymierzył skazanym kary grzywny w łącznej kwocie 220 tys. zł.Najczęściej cytowanym tygodnikiem maja jest tygodnik Do Rzeczy. Na łamach miesięcznika ukazał się między innymi wywiad z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, który skrytykował podejmowane decyzje premiera Mateusza Morawieckiego w najważniejszych sprawach dotyczących UE. Na drugim miejscu Gazeta Polska, a na trzecim Wprost.Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Press. Forbes na miejscu drugim. Na miejscu trzecim - Twój Styl.Wśród stacji telewizyjnych w maju 2023 na miejscu lidera TVN24 z wynikiem 3 tys. cytowań. Drugie miejsce zajmuje Polsat News z 2,2 tys. cytowań. Widoczny wzrost cytowań stacja odnotowała w połowie miesiąca między innymi w związku z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w programie „Gość Wydarzeń”, w którym zabrał głos między innymi w sprawie reformy sądownictwa oraz obietnic złożonych przez Jarosława Kaczyńskiego na temat waloryzacji programu 800+, oraz bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów. Według polityka realizacja złożonych obietnic będzie kosztowała dodatkowo 26 miliardów zł. Na trzeciej pozycji TVP Info (1,6 tys.), w którym wicepremier Jacek Sasin poinformował, że spółka Europol Gaz wezwała Gazprom do arbitrażu ws. roszczeń na ok. 6 mld zł.RMF FM z 3 tys. cytowań zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych. Druga pozycja należy do Radia Zet, a trzecia do Polskiego Radia 24.W maju 2023 na miejscu lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych znalazł się Onet. Portal odnotował 2,5 tys. cytowań. W maju redakcja opublikowała między innymi głośny reportaż Janusza Schwertnera „Odór” dotyczący Pawła Siennickiego, członka zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A., który miał szantażować i nękać swoją byłą partnerkę. Na wskutek opublikowanego materiału podał się on tego samego dnia do dymisji. Na drugim miejscu Wirtualna Polska z liczbą ponad 2,1 tys. wzmianek. Dziennikarz WP Szymon Jadczak ujawnił wówczas nowe szczegóły swojego śledztwa w sprawie olbrzymiej dotacji z NCBiR dla firmy z Białegostoku. Podium zamyka Interia (1,7 tys.), w której opublikowano wywiad z trenerem polskiej kadry w skokach narciarskich Thomasem Thunrbichlerem.Na pierwszym miejscu w zestawieniu portali biznesowych utrzymuje się Money (569 wzmianek). W maju portal przeprowadził wywiad z Ludwikiem Koteckim z Rady Polityki Pieniężnej, który potwierdził, że zapowiadane dodatkowe wydatki socjalne oddalają obniżki stóp procentowych co najmniej do końca 2025 r. Dalej Business Insider z liczbą 339 cytowań, a miejsce trzecie zajmuje Bankier (186).Na podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno–biznesowym niezmiennie utrzymuje się Rzeczpospolita (2,7 tys.). Kolejne miejsce zajmuje Dziennik Gazeta Prawna (483), a trzecie miejsce podium należy do Pulsu Biznesu (152).Pozycję lidera utrzymuje kwartalnik Rynek Zdrowia, na który dziennikarze powoływali się w maju 112 razy. Redakcja między innymi jako pierwsza opublikowała informacje o zmianach w przepisach, które umożliwiają w określonych przypadkach dostać się do psychologa bez skierowania. Miejsce drugie należy do Pulsu Medycyny (89 cytowań), a podium zamyka Medonet (66).Miejsce pierwsze w rankingu najczęściej cytowanych w kraju mediów regionalnych należy do Gazety Krakowskiej. Dziennikarze GK informowali wówczas o nowych ustaleniach w sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy, który zmarł w maju na skutek ciężkich obrażeń zadanych przez swojego ojczyma. Kolejne miejsce zajmuje Radio Gdańsk. Ostatnie miejsce na podium zdobywa Radio Poznań.Na pozycji lidera rankingu najbardziej opiniotwórczych wydawnictw utrzymuje się Ringier Axel Springer, której redakcje monitorowane w ramach badania (Business Insider, Fakt, Forbes, Newsweek, Noizz, Onet, Plejada i Przegląd Sportowy) łącznie były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce ponad 6,4 tys. razy. Na drugim miejscu jest Agora z łącznym wynikiem 5,3 tys. wzmianek dla tytułów z raportu Radio Zet, Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Plotek, Sport.pl oraz TOK FM. Z awansem o jedną pozycję podium zamyka Cyfrowy Polsat (Interia, Polsat News, Polsat, Polsat Sport, Pomponik, TV4), której materiały redakcyjne łącznie pojawiły się ponad 4,9 tys. razy w innych tytułach mediowych w kraju.