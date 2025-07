Second hand w Polsce: ponad 60% Polaków kupuje używane produkty

Polska znalazła się w światowej czołówce pod względem popularności zakupów z drugiej ręki - aż 6 na 10 konsumentów wybiera używane produkty, a naprawa i wymiana rzeczy stają się coraz powszechniejsze. Według raportu Havas Commerce, Polacy są wyjątkowo wrażliwi na cenę i chętnie korzystają z platform cyfrowych oraz opinii innych użytkowników. Rynek second hand w Polsce ma ogromny potencjał rozwoju, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby oszczędności.

Z tego artykułu dowiesz się:

Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem popularności zakupów z drugiej ręki – ponad 60% konsumentów regularnie kupuje używane produkty.

Najczęściej wybierane są odzież, książki i samochody, a Polacy wyróżniają się także aktywnością w naprawie, wymianie i wynajmie rzeczy.

Cena, opinie innych użytkowników oraz przejrzystość informacji to kluczowe czynniki wpływające na decyzje zakupowe w segmencie second hand.

Ponad 90% Polaków oczekuje integracji rynku wtórnego z tradycyjnym handlem oraz rozwoju programów wymiany i usług naprawczych.

Zaufanie do jakości produktów z drugiej ręki 63% konsumentów deklaruje, że ufa używanym produktom, ale przed zakupem dokładnie sprawdza zdjęcia, opisy i opinie innych klientów. 21% ma ograniczone zaufanie i stara się zdobyć jak najwięcej informacji przed podjęciem decyzji. 10% unika zakupów bez gwarancji lub opcji zwrotu, a tylko 5% ufa w pełni i rzadko analizuje produkt przed zakupem. Wyniki podkreślają, że transparentność i dostępność szczegółowych informacji są kluczowe dla budowania zaufania na rynku second-hand.

Skala i specyfika rynku second-hand w Polsce

Najczęściej kupowane kategorie produktów z drugiej ręki Najpopularniejszą kategorią zakupów z drugiej ręki są odzież i akcesoria (53%), następnie książki, płyty i gry (35%), samochody i pojazdy (33%) oraz elektronika i AGD (32%). Meble i dekoracje wnętrz stanowią 28%, a produkty luksusowe 22%. Rzadziej kupowane są zabawki (21%), narzędzia ogrodnicze i DIY (19%), rowery i hulajnogi (14%), sprzęt sportowy (14%) oraz biżuteria i zegarki (12%). Struktura zakupów odzwierciedla praktyczne podejście Polaków do rynku wtórnego i szerokie spektrum poszukiwanych produktów.

Kultura cyrkularna i praktyki konsumenckie

Najpopularniejsze działania cyrkularne w Polsce 60% Polaków w ciągu ostatniego roku naprawiało rzeczy samodzielnie lub korzystając z usług, co czyni naprawę najczęściej wybieraną formą praktyki gospodarki cyrkularnej. 33% sprzedawało własne produkty, a 30% wymieniało się lub pożyczało rzeczy. 19% wypożyczało przedmioty, a 17% tworzyło własne produkty (DIY, upcykling). Tylko 20% nie podejmowało żadnej z tych aktywności. Wyniki pokazują, że Polacy są otwarci na różnorodne formy cyrkularnej konsumpcji, wykraczające poza sam zakup rzeczy z drugiej ręki.

Motywacje i czynniki wpływające na zakupy z drugiej ręki

Kluczowe czynniki decydujące o zakupie z drugiej ręki Najważniejszym motywem zakupu produktów z drugiej ręki jest okazjonalnie niska cena (69%). Na drugim miejscu znajduje się stan produktu (49%), a na trzecim marka (29%). Dla 19% liczy się unikatowość produktu, a dla 10% gwarancja sprawności lub bezpieczeństwa. 8% zwraca uwagę na sklep lub platformę, a 6% kupuje z przyjemności szukania okazji. Wyniki podkreślają, że Polacy są bardzo wrażliwi na cenę, ale coraz większe znaczenie mają także jakość, marka i wyjątkowość przedmiotów.

Kanały zakupowe i komunikacja

Oczekiwania wobec rynku i sprzedawców

Oczekiwania wobec sprzedawców - alternatywy z drugiej ręki Aż 85% respondentów uważa, że sprzedawcy i platformy sprzedażowe powinni konsekwentnie oferować produkty z drugiej ręki obok nowych. Tylko 15% nie widzi takiej potrzeby. Tak wysoki odsetek wskazuje na rosnące zainteresowanie rynkiem wtórnym i oczekiwanie, że oferty używanych produktów staną się standardem w handlu detalicznym.

Poparcie dla integracji rynku wtórnego z tradycyjnym handlem 86% badanych popiera konsekwentne dostarczanie przez sprzedawców alternatyw w postaci produktów z drugiej ręki obok nowych, a jedynie 14% jest przeciwnego zdania. Wynik ten potwierdza otwartość Polaków na cyrkularne modele konsumpcji i potrzebę integracji rynku wtórnego z tradycyjnym handlem detalicznym.

Wyzwania i perspektywy rozwoju rynku second-hand

Preferencje konsumentów dotyczące oferty produktów używanych 85% respondentów chciałoby, aby sprzedawcy i platformy oferujące nowe produkty wprowadzili również produkty z drugiej ręki do swojej oferty. Tylko 15% nie ma takiej potrzeby. Takie preferencje odzwierciedlają silne społeczne poparcie dla rozwoju rynku second-hand i potrzebę większej dostępności takich rozwiązań w tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Polacy wykazują silną orientację na wartość, nie tylko w kontekście zakupu nowych produktów, ale także tych z drugiego obiegu. Wysoka popularność dyskontów (48%) i platform multibrandowych (44%) podkreśla, że cena pozostaje kluczowym czynnikiem zakupowym, przy jednoczesnym wzroście świadomości i otwartości na rozwiązania cyrkularne, jak naprawa, wymiana czy wynajem.



Reklama w kanałach digitalowych, jako główne źródło informacji o produktach, ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe – szczególnie gdy towarzyszy jej przekaz oparty na oszczędności, zaufaniu i transparentności. Działa przede wszystkim interesujący i angażujący content oparty na opinii innych użytkowników: recenzje, zdjęcia realnych produktów, porównywarki cen czy storytelling pokazujący historię rzeczy. Polscy konsumenci oczekują komunikacji prostej, uczciwej i wizualnej, która nie tylko pokazuje cenę, ale uzasadnia ją w kontekście jakości i trwałości.



Coraz większe znaczenie ma edukacja, czyli reklamy, które tłumaczą, dlaczego warto naprawić, wymienić lub kupić używane, szczególnie gdy wspierane są przez marki oferujące gwarancje, programy lojalnościowe lub opcje zwrotu.



Z punktu widzenia retailu istotne jest budowanie ekosystemów sprzedażowo-serwisowych, gdzie reklama nie tylko zachęca, ale też prowadzi bezpośrednio do zakupu lub kontaktu z marką. Zautomatyzowane kampanie remarketingowe, dynamiczne kreacje z aktualną ceną i lokalną dostępnością, a także reklama w wyszukiwarkach zintegrowana z recenzjami – to obecnie najskuteczniejsze formaty.



Polacy, choć wciąż ostrożni wobec wad produktów z drugiej ręki, aktywnie poszukują wartościowych okazji. Tę potrzebę można skutecznie zaadresować narracją wokół zaufania, unikalności i inteligentnych zakupów — tam, gdzie treść spotyka się z użytecznością – komentuje Renata Wasiak-Sosnowska, Chief Operating Officer Havas Media Network.

Ponad 6 na 10 Polaków kupuje rzeczy z drugiej ręki, podczas gdy średnia światowa wynosi 50%. Najczęściej wybierane są odzież i akcesoria, książki oraz samochody. Polska wyróżnia się wysokim poziomem posiadania używanych samochodów, choć częstotliwość ich zakupu jest niższa niż średnia światowa. Ciekawostką jest także stosunkowo częsty zakup perfum i kosmetyków z drugiej ręki przez osoby, które już się na to zdecydowały.Polska jest liderem w praktykach gospodarki cyrkularnej – aż 60% Polaków w ciągu ostatniego roku naprawiało rzeczy samodzielnie lub korzystając z usług. To znacznie powyżej średniej światowej (42%). Wysoka jest także aktywność w wymianie (30%) i wynajmie przedmiotów (19%). Tak szerokie zastosowanie cyrkularnych rozwiązań pokazuje otwartość Polaków na alternatywy dla tradycyjnych zakupów.Cena jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem – aż 70% konsumentów wskazuje ją jako główny motyw zakupu używanych produktów. Na kolejnych miejscach znajdują się stan produktu (49%) i marka (29%). Dla części osób liczy się także unikatowość przedmiotu, gwarancja sprawności czy przyjemność z poszukiwania okazji. Polacy są bardzo wrażliwi na cenę, ale coraz większe znaczenie mają jakość, marka i wyjątkowość produktów.Dominującym kanałem zakupów są platformy i aplikacje online, które wyprzedzają sklepy stacjonarne. Polacy chętnie korzystają z dyskontów (48%) i platform multibrandowych (44%), co podkreśla nacisk na przystępność cenową. Internet i media społecznościowe to główne źródła informacji o okazjach – reklamy digitalowe, recenzje, storytelling i dynamiczne kampanie remarketingowe mają największy wpływ na decyzje zakupowe. Konsumenci oczekują komunikacji prostej, uczciwej i wizualnej, która uzasadnia cenę w kontekście jakości i trwałości produktu.Aż 85–90% Polaków oczekuje, że rynek wtórny zostanie zintegrowany z tradycyjnym handlem detalicznym. Konsumenci chcą, by sprzedawcy oferowali alternatywy z drugiej ręki obok nowych produktów, a także programy trade-in i usługi naprawcze w sklepach. Wysokie zainteresowanie budzą ekosystemy sprzedażowo-serwisowe oraz edukacja konsumentów w zakresie korzyści płynących z cyrkularnej konsumpcji.Polacy pozostają ostrożni wobec wad produktów używanych, dlatego kluczowe znaczenie mają transparentność, gwarancje i programy lojalnościowe. Prawie połowa badanych uważa, że rynek dóbr z drugiej ręki będzie rósł we wszystkich kategoriach produktowych. Przewidywany jest dalszy wzrost popularności rozwiązań cyrkularnych, wspierany przez innowacje cyfrowe i rosnącą świadomość konsumentów.