Dlaczego kupujemy odzież używaną?

Sklepy z odzieżą używaną nie znikają z polskich ulic. Kolejki, które ustawiają się przed nimi w dzień nowej dostawy, wyraźnie pokazują, że ubrania z drugiej ręki ciągle cieszą się wśród Polaków popularnością. Jak dużą i co popycha nas do zakupów w second-handach? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza najnowsze badanie przeprowadzone na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna przez prof. Dominikę Maison.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek Polaków przyznaje się do zakupu odzieży używanej?

Jakie czynniki przesądzają o kupowaniu ubrań w second-handach?

Jakie są przekonania Polaków odnośnie kupowania ubrań z drugiej ręki?

Nowe czy używane – jak wygląda kupowanie ubrań przez Polaków?

Od wielu lat coraz więcej krytykuje się zjawisko fast fashion, które polega na produkcji dużej ilości taniej odzieży. Jest to zjawisko negatywne między innymi ze względu na tworzone w ten sposób duże zanieczyszczenie środowiska (chemikalia, odpady), jak i niewłaściwe warunki pracy w fabrykach. Odpowiedzią na to zjawisko może być ograniczenie ilości kupowania ubrań, kupowanie ubrań produkowanych z większą troską o środowisko naturalne, certyfikowanych, lecz często droższych, lub też dawanie ubraniom „drugiego życia”, na przykład poprzez kupowanie ich w miejscach z odzieżą używaną lub robienie tzw. „wymianek” wśród znajomych. W tym kontekście kupowanie ubrań używanych może stać się trendem rosnącym i zachowaniem, którego nie należy się wstydzić, a może wręcz być z niego dumnym. – mówi prof. Dominika Maison.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak często kupujesz ubrania używane w stosunku do nowych? wg płci i zamożności Na kupowanie ubrań z drugiego obiegu są najbardziej otwarte kobiety Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Dlaczego Polacy sięgają po używane ubrania?

Kupowanie ubrań w second-handach jest cały czas ważnym źródłem zaopatrywania się Polaków w odzież – 42% kupuje w takich miejscach ubrania równie często lub częściej niż w sklepach z produktami nowymi. Widać, że dominują tu dwie motywacje: finansowa i modowa. Finansowa to chęć zaoszczędzenia pieniędzy i co ciekawe dominuje ona wśród osób młodych oraz postrzegających negatywnie swoją sytuację materialną (subiektywna ocena), ale co ważne niekoniecznie rzeczywiście posiadających mało pieniędzy (obiektywna sytuacja materialna).



Druga motywacja to poszukiwanie własnego, oryginalnego stylu. W odpowiedzi na tę potrzebę możemy zaobserwować coraz więcej „ekskluzywnych” sklepów z używaną odzieżą (stacjonarnych i online), w których zakupy wcale nie muszą być tanie, a często wśród ubrań można znaleźć wręcz designerskie egzemplarze. Korzystanie z ubrań z „drugiego obiegu” jest coraz mocniej wspierane przez influencerów modowych i ekologicznych. – mówi prof. Dominika Maison.

Przekonania Polaków na temat kupowania w second-handach

Zjawisko kupowania używanych ubrań cały czas nie jest postrzegane jednoznacznie. Z jednej strony jest ciągle łączone z problemami finansowymi i wyborami drugiej kategorii. Z drugiej natomiast strony coraz częściej Polacy dostrzegają bardziej złożone motywacje takiego zachowania, zarówno indywidualistyczne, służące podkreślaniu własnego stylu, jak i proekologiczne. Motywacje proekologiczne, mimo że są przypisywane ludziom młodym, to w praktyce nie są ani częstą motywacją kupowania ubrań używanych (wskazało ją tylko 8% Polaków), a dodatkowo wcale nie jest to motywacja dominująca wśród najmłodszych Polaków (wskazało ją 4% 18-24-latków, a 11% 35-44-latków). – mówi prof. Dominika Maison.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi twierdzeniami - kobiety vs mężczyźni O różnych motywacjach pozafinansowych kupowania w second-handach są bardziej przekonane kobiety niż mężczyźni Kliknij, aby przejść do galerii (6)

