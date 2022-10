Second hand w internecie: dlaczego kupujemy rzeczy używane?

Allegro Lokalnie prezentuje wyniki badania Online Resale in Poland 2021 poświęconego rynkowi sprzedaży rzeczy używanych. Z odpowiedzi respondentów zebranych przez PMR wynika, że Polacy kupują z drugiej ręki, bo uważają, że w ten sposób mogą wygenerować oszczędności. Wskazują również, że jest to ukłon w stronę naszej planety.

Przeczytaj także: E-commerce w Polsce 2022. Są najnowsze dane

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest najważniejszą motywacją do kupowania rzeczy używanych?

Które z kategorii rzeczy z drugiej ręki cieszą się największą popularnością?

Które kategorie rosną najdynamiczniej?

Wyraźnie widzimy, jak dynamicznie rośnie w Polsce znaczenie rynku rzeczy z drugiej ręki. Według badania, które zrealizowaliśmy wspólnie z PRM, transakcje między osobami prywatnymi odpowiadają za 65,3% internetowego rynku resale. Jeśli chodzi o Allegro Lokalnie, widzimy że nasi klienci coraz chętniej poszukują rzeczy używanych w kategoriach takich jak dom i ogród czy kolekcje i sztuka - dzięki temu zanotowaliśmy w nich wzrost transakcji odpowiednio o 75% i 50%. Ze względu na nadchodzący okres grzewczy w ostatnim czasie widzimy szczególne zainteresowanie kategoriami, które są z nim związane - opałem, przewodami grzejnymi, kolektorami czy bojlerami. Cieszymy się, że za naszym pośrednictwem konsumenci mogą nie tylko upolować satysfakcjonującą cenowo okazję, oszczędzając w ten sposób pieniądze, ale też z korzyścią uwolnić się od niepotrzebnych rzeczy, dając im nowe życie w rękach nowego właściciela - mówi Marek Skomorowski, Head of C2C/Classifieds w Allegro Lokalnie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprzedawanie rzeczy z drugiej ręki Należy się spodziewać, że jest to sektor, który będzie dynamicznie się rozwijał w kolejnych miesiącach Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W czasach galopującej inflacji zmieniają się nawyki zakupowe Polaków. Rzeczy używane stają się atrakcyjną alternatywą - zamiast wyrzucać niepotrzebne przedmioty, coraz częściej chcemy dać im drugie życie i sprzedajemy je online. Według badania Online Resale in Poland 2021 przeprowadzonego przez PMR na zlecenie Allegro Lokalnie wartość segmentu e-commerce w obiegu wtórnym wyniosła aż 5,96 mld zł. Jednak nie tylko sprzedajemy - coraz chętniej także kupujemy przedmioty z drugiej ręki. Dlaczego?Jak pokazują dane, ponieważ jest taniej. Coraz częściej zwracamy również uwagę na aspekt ekologiczny i nie chcemy generować dodatkowych śmieci. Dodatkowo według badanych, na rynku resale dostępne są produkty unikalne - często znaleźć można kolekcjonerskie perełki, które są niedostępne gdziekolwiek indziej.Jak pokazują wyniki badania, robiąc zakupy z drugiej ręki, Polacy najczęściej poszukują produktów w kategoriach, takich jak moda (58%) i elektronika (35%) oraz dom i ogród (30%). Rodzice, którzy mają na utrzymaniu dziecko do 18. roku życia, częściej poszukują produktów z kategorii dziecko. Po jakie przedmioty najchętniej sięgamy? Według respondentów, w przypadku mody jest to przede wszystkim odzież damska (68%), zaś na drugim miejscu plasują się ubrania męskie (34%). W elektronice są to przede wszystkim laptopy (29%) oraz małe AGD (23%) i słuchawki (23%). Zaś w kategorii dom i ogród na podium uplasowały się kolejno - dekoracje i ozdoby (30%), rośliny (27%) i meble ogrodowe (23%).Wyniki badania pokazują również, że zakupy w określonych kategoriach są silnie skorelowane z płcią. Do kategorii chętniej wybieranych przez kobiety możemy zaliczyć modę, zdrowie i urodę oraz artykuły dla dzieci. Takie produkty są kupowane przez nie około dwa razy częściej niż przez mężczyzn. Panowie natomiast dwa razy częściej niż panie kupują z drugiej ręki elektronikę, artykuły motoryzacyjne oraz sportowe.Allegro Lokalnie w prosty i wygodny sposób umożliwia obrót rzeczami używanymi i oferuje rozwiązania, które zwiększają szansę szybkiej sprzedaży. Biorąc pod uwagę trendy widoczne na platformie, oprócz zauważalnych wzrostów w kategoriach dom i ogród oraz kolekcje i sztuka, popularnością cieszą się również książki i komiksy oraz elektronika. Użytkownicy najczęściej poszukują komiksów. Widać też skutki zmiany obostrzeń związanych z pandemią - po kilkukrotnych znaczących skokach sprzedaży gier wideo w 2021 roku, obecnie utrzymuje się on na poziomie 20%. Jeśli zaś chodzi o elektronikę, to najchętniej z drugiej ręki kupujemy smartfony. Znacząco wzrosła też sprzedaż drukarek i skanerów.Jak pokazują dane, sprzedawanie i kupowanie rzeczy używanych staje się coraz silniejszym trendem. Mimo, że motywacje użytkowników mogą być różne - kupowanie jakościowych rzeczy w niskiej cenie, szukanie unikatowych przedmiotów, chęć bycia eko - to należy się spodziewać, że jest to sektor, który będzie dynamicznie się rozwijał w kolejnych miesiącach.