Dan Cake inwestuje 70 mln zł w rozbudowę zakładu w Chrzanowie

Firma Dan Cake Polonia planuje rozbudowę i modernizację swojego zakładu produkcyjnego w Chrzanowie. Projekt o wartości 70 milionów złotych uzyskał wsparcie w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, którego operatorem na terenie województwa małopolskiego jest Krakowski Park Technologiczny.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są szczegóły inwestycji Dan Cake Polonia w zakład w Chrzanowie

Na co zostaną przeznaczone środki z projektu wartego 70 mln zł

Jakie nowoczesne technologie zostaną wdrożone w procesie produkcyjnym

Na czym polega wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i jakie daje korzyści

fot. mat. prasowe Formowanie bułeczek na linii wypiekowej

fot. mat. prasowe Zakład produkcyjny Dan Cake w Chrzanowie

fot. mat. prasowe Proces pakowania produktów piekarniczych

fot. mat. prasowe Formowanie bułeczek na linii wypiekowej

fot. mat. prasowe Automatyczne pakowanie bułeczek mlecznych

Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację linii produkcyjnych oraz wprowadzenie zautomatyzowanych rozwiązań technologicznych. Zaplanowano m.in. utworzenie testowej linii wypiekowej, zrobotyzowanych stanowisk pakujących oraz wdrożenie nowoczesnych systemów inspekcji, znakowania i klipsowania opakowań.Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie elastyczności i efektywności procesów produkcyjnych oraz poprawa jakości wyrobów. W ramach projektu mają zostać wzmocnione także elementy infrastruktury zakładowej.Dan Cake Polonia to część międzynarodowej grupy Dan Cake, która działa w branży piekarniczo-cukierniczej. Firma powstała w Danii i obecnie prowadzi działalność m.in. w Niemczech, Bangladeszu oraz od 2004 roku w Polsce. W ofercie polskiego oddziału znajdują się produkty takie jak chleb tostowy, bułki mleczne, muffinki, babki czy spody tortowe.To kolejna inwestycja Dan Cake w Chrzanowie wspierana przez Krakowski Park Technologiczny. Firma wcześniej uzyskała decyzje o wsparciu w ramach PSI w latach 2019 i 2023 oraz zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej w 2013 i 2014 roku.Decyzja o wsparciu umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z preferencyjnych warunków podatkowych – zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT może obowiązywać przez okres do 15 lat.Krakowski Park Technologiczny, jako operator programu Polska Strefa Inwestycji na terenie Małopolski oraz powiatu jędrzejowskiego, oferuje wsparcie inwestycyjne zarówno dużym firmom, jak i małym oraz średnim przedsiębiorcom. Wsparcie to dotyczy zarówno nowych inwestycji, jak i rozwoju już istniejącej działalności.