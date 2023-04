Nowe inwestycje w Małopolsce

Holments Healthcare sp. z o.o., NPA Skawina sp. z o.o., Voppi Krzysztof Dyba, MARJU sp. z o.o., BiBP sp. z o.o. zainwestują w Małopolsce blisko 93 miliony złotych. Przedsiębiorcy właśnie otrzymali decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Ostatnie decyzje o wsparciu wydaliśmy pięciu przedsiębiorstwom, o każdej wielkości, co doskonale pokazuje, że jesteśmy w stanie wspierać firmy na każdym etapie ich rozwoju, niezależnie od tego, czy są to firmy mikro, małe czy duże. Jak widać małopolskim przedsiębiorcom nie brakuje pomysłów na innowacyjne projekty i rozwijanie swoich biznesów. Wierzymy, że dzięki otrzymanym ulgom podatkowym będą w stanie przyspieszyć rozwój swoich firm i osiągnąć sukces na rynku - Tadeusz Zaremba, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

to innowacyjna firma zajmująca się produkcją suplementów diety, przeznaczonych dla szerokiej grupy odbiorców: sportowców, kobiet, dzieci itp. Pomimo krótkiego okresu działania firma już wprowadziła na rynek kilka produktów i stale opracowuje nowe. Kolejnym krokiem w jej rozwoju było podjęcie decyzji o utworzeniu własnego, nowoczesnego zakładu produkcyjnego. Realizacja nowej inwestycji w Szczurowej obejmie zakup działki, budowę budynku produkcyjno-magazynowego oraz zakup m.in. maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 11 128 000 zł.Kolejna wydana decyzja o wsparciu trafiła do spółki, producenta opakowań foliowych oraz regranulatów tworzyw sztucznych. Ma ona pomóc w rozwoju firmy i utrwalaniu jeszcze mocniejszej pozycji na rynku tworzyw sztucznych w Polsce i Europie. Ponadto firma bazując w 100% na recyklingu dodatkowo wspiera ochronę środowiska. Przedsiębiorca utworzy nowy zakład produkcyjny wraz z zapleczem technicznym, instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, który będzie zlokalizowany w miejscowości Olesno, w powiecie dąbrowskim. Przedsiębiorca deklaruje poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 7 261 320 zł.to producent akcesoriów wystroju okien takich jak karnisze, rolety, moskitiery, a także zasłony, którego celem jest stanie się liderem w branży. Aby to osiągnąć przedsiębiorca zdecydował się na wsparcie w ramach PSI, dzięki czemu zakupi nieruchomość gruntową, wybuduje hale produkcyjno-magazynowe, zakupi maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie wspierające procesy projektowe, produkcyjne, magazynowe, logistyczne i sprzedażowe. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości Czułówek, w gminie Czernichów, a przedsiębiorca zainwestuje w jej rozwój 4 225 000 zł.to kolejna firma, która będzie rozwijać się z Polską Strefą Inwestycji. Spółka zajmuje się produkcją walcówki aluminiowej i stopów aluminium oraz przewodów napowietrznych i innych produktów aluminiowych. Produkty te mają zastosowanie w branży energetycznej, automotive, spożywczej i AGD. Firma planuje zakup nowych maszyn i urządzeń produkcyjnych, modernizację i rozbudowę istniejącego parku technologicznego, modernizację istniejących hal produkcyjnych i infrastruktury zasilającej (w tym budowę instalacji fotowoltaicznej) oaz wybuduje nową halę produkcyjno-maszynową. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie 49 688 800 zł kosztów kwalifikowanych, co pozwoli mu na zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zlokalizowanego w Skawinie.Po raz kolejny z ulgi podatkowej skorzysta firmaz Zatoru. Przedsiębiorca już wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, a także zezwolenie w ramach specjalnej strefy ekonomicznej i ponownie zdecydował się na współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym w tym zakresie. Realizując tę inwestycję producent worków typu Bag in Box, elastycznych opakowań barierowych i worków aseptycznych zwiększy zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, znajdującego się w dwóch lokalizacjach, które stanowią spójną całość. Realizacja tej inwestycji obejmie zakup i adaptację oraz modernizację budynku produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wadowicach, a także zakup i montaż maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz wyposażenia w dwóch lokalizacjach w Zatorze i Wadowicach. Przedsiębiorca planuje przeznaczyć na tę inwestycję 21 330 000 zł.Po zakończeniu pierwszego kwartału możemy śmiało powiedzieć, że jest to dobry rok dla inwestycji w naszym regionie, a Krakowski Park Technologiczny z przyjemnością dalej wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.W tym roku suma planowanych nakładów inwestycyjnych wynosi 431 693 042,65 zł, a Krakowski Park Technologiczny wydał już 14 decyzji o wsparciu, z czego 4 trafiły do mikro przedsiębiorstw, 3 do małych, 3 do średnich i 4 do dużych firm.Polska Strefa Inwestycji (PSI) to forma wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Inwestycja w ramach PSI pozwala na zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT na okres 12 lub 15 lat. Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). O wsparcie może ubiegać się zarówno mały, średni jak i duży przedsiębiorca. Krakowski Park Technologiczny jest operatorem PSI w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim.