Blisko 2 miliardy zainwestują małopolscy przedsiębiorcy

Blisko 2 miliardy zainwestują przedsiębiorcy w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim (woj. świętokrzyskie). Powstanie 60 nowych inwestycji i kilkaset nowych miejsc pracy. Inwestycje wspiera ulga podatkowa w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, której operatorem jest Krakowski Park Technologiczny.

W ubiegłym roku największe nakłady inwestycyjne pochodziły od firm z branży medycznej, spożywczej i chemicznej. Branża spożywcza nadal odgrywa znaczącą rolę – wsparliśmy zarówno producentów żywności, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, takie jak piekarnie czy cukiernie. Po raz pierwszy do programu dołączyła firma z branży beauty – Vis Plantis, która otworzy nowy zakład produkcyjny. To właśnie jej przypadła historyczna, 300. decyzja o wsparciu. Od początku istnienia programu PSI (2018 r.) liczba wydanych decyzji przekroczyła całkowitą liczbę zezwoleń udzielonych w ciągu 20 lat funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Taki wynik świadczy o dynamicznym rozwoju inwestycji w ostatnich latach. Mam szczerą nadzieję, że przedsiębiorcy nie zwolnią tempa i będą kontynuować inwestowanie w Małopolsce. - Andrzej Kulig, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

mat. prasowe Styker Trzy inwestycje o łącznej wartości 475 mln zł realizuje firma Styker, która zainwestowała w rozbudowę zakładu i zakup nowych urządzeń i maszyn.

Chwytająca za serce historia dotyczy firmy AKSAM. Kilka miesięcy temu spłonęła hala produkcyjna, ale właściciele firmy nie poddali się. Nie dość, że utrzymali pracowników to jeszcze zainwestowali w zakład, korzystając właśnie z ulgi podatkowej, tym samym plasując się w czołówce firm, które w 2024 roku poniosły największej nakłady inwestycyjne. - Andrzej Kulig, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Dodajmy jeszcze, że w tym roku 1/3 firm korzystających z ulgi podatkowej to takie, które już wcześniej zainwestowały w Polskiej Strefie Inwestycji. To oznacza, że program PSI jest skuteczny, a zaoszczędzone w ten sposób środki można wykorzystać na dalszy rozwój firmy. I stąd też tak dużo jest reinwestycji, - Łukasz Blacha, dyrektor działu obsługi inwestora.

Podczas spotkań z przedsiębiorcami często mówimy o transformacji cyfrowej, a nasz zespół hub4industry zorganizował szereg szkoleń poświęconych m.in. cyberbezpieczeństwu, systemom ERP, wykorzystaniu i zbieraniu danych w przemyśle. Przedsiębiorcy mają też okazję zobaczyć inne fabryki, w tym roku byliśmy chociażby w POLARIS-ie, NIDEC-u i w POLMARK-u. Ponadto, firmy mogą korzystać ze współpracy w ramach programu akceleracyjnego KPT ScaleUp i dzięki temu wprowadzać innowacyjne rozwiązania do swoich zakładów. W tym roku partnerami w projekcie są m.in. takie firmy jak MAN, Maspex, Grupa Azoty czy Werner Kenkel – to również klienci Polskiej Strefy Inwestycji. - Łukasz Blacha, dyrektor działu obsługi inwestora.

Aż trzy inwestycje o łącznej wartości 475 mln zł realizuje firma Styker, która zainwestowała w rozbudowę zakładu i zakup nowych urządzeń i maszyn. To także przykład firmy z branży medycznej. Notowana na nowojorskiej giełdzie firma Styker, globalny lider branży produktów i sprzętu medycznego, należy do 500 największych spółek giełdowych w Stanach Zjednoczonych. W skali światowej firma ma wpływ na opiekę i zapewnienie najlepszej terapii i leczenia dla ponad 150 mln pacjentów rocznie. W tym roku postawiła na Małopolskę i zapowiada dalszy rozwój w tym regionie.Kolejna większa inwestycja zrealizowana zostanie przez LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. We współpracy z koncernem metalurgicznym ArcelorMittal Poland, w Krakowie powstanie zakład produkcji wodoru. Spółka zainwestuje ponad 100 mln zł.Z kolei firma PETMEX, producent karmy dla zwierząt, po raz czwarty skorzysta z możliwości jakie daje program Polska Strefa Inwestycji i zbuduje nowy zakład, gdzie produkowana będzie mokra karma dla psów i kotów. Zmodernizowane zostaną także istniejące magazyny i hale produkcyjne oraz zakupione będą nowoczesne maszyny i urządzenia. Planowane nakłady to ponad 28 mln zł.Inne inwestycje z branży spożywczej, poza firmą AKSAM, to: Lajkonik, Kabanos, Magda Plant Based czy piekarnie: Krakowskie Wypieki, Rożnów, Tęgoborze.Spośród 60 wydanych decyzji 42 trafiły do małych i średnich przedsiębiorców, a 18 do dużych. Zdecydowana większość (51) to przedsiębiorstwa polskie. Firmy zadeklarowały utworzenie 408 miejsc pracy. Aż 46 firm wykorzystuje ulgę podatkową w celu rozwoju swojego zakładu: unowocześnienia, automatyzacji, zakupu maszyn. Warto o tym pamiętać planując inwestycje w 2025 roku.Działania Polskiej Strefy Inwestycji świetnie uzupełniają też inne programy realizowane w KPT.W sumie Krakowski Park Technologiczny, od 2018 r., wydał 320 decyzji o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, na łączną kwotę ponad 11,7 mld zł. Dzięki temu w Małopolsce i powiecie jędrzejowskim powstało co najmniej 5000 miejsc pracy. Firmy zainwestowały w sumie w 84 gminach!