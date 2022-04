W Krakowskim Parku Technologicznym powstaną nowe zakłady produkcyjne

W Krakowskim Parku Technologicznym, w Gorlicach, Świątnikach Górnych, Tarnowie i Jordanowie powstaną nowe zakłady produkcyjne. Wartość inwestycji to ponad 50 milionów złotych.

Rozwój i innowacja to dwa pojęcia wyjątkowo bliskie naszym ideom. Jesteśmy ukierunkowani na ciągły wzrost konkurencyjności zakładu na arenie polskiej i międzynarodowej. Nasza najnowsza inwestycja to rozbudowa powierzchni produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn. Prace działu badawczo-rozwojowego firmy TLC w połączeniu z wdrożeniem innowacyjnej technologii wpłyną na zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu. Rozbudowa przedsiębiorstwa to również nowe miejsca pracy, a co za tym idzie wzrost zatrudnienia. Naszą firmę tworzą przede wszystkim ludzie, dlatego kolejnym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Dzięki wdrożeniu nowej inwestycji będziemy w stanie jeszcze bardziej usprawnić procesy technologiczne, co bezpośrednio wpłynie na zminimalizowanie ryzyka wypadku oraz poprawę warunków pracy. Wsparcie Polskiej Strefy Inwestycji i przyznanie ulgi podatkowej pozwala nam na przyspieszenie procesu wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą nie tylko wartość przedsiębiorstwa, ale bezpośrednio wpływają na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki na świecie.

Jacek Czech, Dyrektor ds. Rozwoju / Członek Zarządu TLC Group

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TLC Group W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący zakład i zakupione będą nowoczesne maszyny produkcyjne.

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej i zwiększenie jej powierzchni o ponad 70% umożliwi zainstalowanie nowoczesnego lasera 3D do rur i profili. Jego zakup nie będzie stanowić kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia, ale instalacja tego sprzętu pozwoli zwiększyć wolumen produkcji zewnętrznych balustrad stalowych, balustrad wewnętrznych, portfenetrów, pergoli, przegród balkonowych i innych elementów ślusarki stalowej. Powstanie zintegrowany kompleks produkcyjny, jakiego nie posiada żadna firma w okolicach Tarnowa. Tym samym firma wejdzie na całkiem nowy, wyższy poziom obróbki rur i profili, poziom 3D.

Artur Wiszniewski, firma Arkan

W Gorlicach rozbudowany zostanie zakład firmy TLC Group i zakupione będą nowoczesne maszyny produkcyjne. Koszt kwalifikowany inwestycji wyniesie 5 000 000,00 zł.to szwedzko-polski producent schodów i konstrukcji stalowych dla przemysłu i budownictwa, tymczasowych systemów zabezpieczeń budowlanych oraz systemu do budowy zbiorników wielkogabarytowych.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszotarach wybuduje nowy zakład produkcyjny. Przedsiębiorstwo powstanie w Świątnikach Górnych i będzie zajmowało się obróbką elementów metalowych, w tym: cięciem metali, toczeniem, frezowaniem, gięciem czy obróbką mechaniczną/CNC. Do tego celu zakupione zostaną także odpowiednie maszyny i urządzenia. Koszty kwalifikowane tego przedsięwzięcia to 6 000 000,00 zł.Po raz kolejny z ulgi podatkowej skorzysta firmaz Tarnowa. W ramach poprzedniej inwestycji (2018) powstał nowy zakład, a obecnie rozbudowana zostanie hala produkcyjna, co pozwoli na instalację nowych maszyn.Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 3 800 000,00 zł.Czwarta decyzja o wsparciu trafia do firmyspółka jawna z siedzibą w Jordanowie. To także reinwestycja, poprzednią decyzję firma otrzymała w 2019 roku. PalettenWerk oferuje usługi w zakresie projektowania i produkcji palet specjalnego przeznaczenia, w tym palet wielkogabarytowych, podestów i platform drewnianych. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie zakład i zakupione będą nowe maszyny i urządzenia. Przedsiębiorca poniesie koszty kwalifikowane w wysokości 40 000 000,00 zł.Krakowski Park Technologiczny wydał w I kwartale 2022 roku 8 decyzji o wsparciu, nakłady kwalifikowane wyniosły 175 605 377,68 zł, liczba nowych miejsc pracy: 55.