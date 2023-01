Nowe inwestycje - Krakowski Park Technologiczny wydał 5 decyzji

Krakowski Park Technologiczny wydał pięć decyzji na budowę nowych zakładów. Na nowe inwestycje zdecydowali się: Sopem sp. z o.o., CORDIA PLUS sp. z o.o. sp. k, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Archsystem spółka cywilna Głowacz Piotr, Sitek Cezary s.c., DRUKIN.PL sp. z o.o. oraz Mateusz Pałkowski MAGNETIC-MOBEL. Łączne inwestycje wyniosą blisko 104 mln zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Krakowski Park Technologiczny wydał 5 decyzji

Decyzje zostały wydane w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.to firma, która ponownie zdecydowała się na współpracę z Krakowskim Parkiem Technologicznym. Pierwsze zezwolenie przedsiębiorstwo otrzymało w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, dzisiaj skorzysta z ulgi podatkowej w ramach PSI. Spółka zajmuje się produkcją automatycznych systemów przeznaczonych dla mieszkań i budownictwa takich jak: napędy, punkty kontrolne, technologia komunikacji oraz automatyka do domu. Jest obecna w 59 krajach, posiada 8 zakładów produkcyjnych i 17 ośrodków badawczo-rozwojowych.Jak mówią przedstawiciele spółki:Sopem zamierza zainwestować 80 milionów złotych w celu zwiększenia mocy produkcyjnych obecnie istniejącego i funkcjonującego zakładu w Niepołomicach. Inwestycja będzie obejmowała zakup linii produkcyjnych, modernizację budynku, rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, która pozwoli na testy oraz usprawnienia produkcji.z siedzibą w Zatorze to producent akcesoriów meblowych takich jak: aluminiowe fronty meblowe, lustra, uchwyty, panele i systemy ścienne. W ramach nowej inwestycji przedsiębiorstwo planuje rozbudować halę magazynową na terenie funkcjonującego zakładu w Zatorze oraz zakupi potrzebne środki trwałe. CORDIA PLUS już również po raz drugi korzysta ze wsparcia Krakowskiego Parku Technologicznego, poprzednio uzyskała ulgę podatkową w ramach specjalnej strefy ekonomicznej. Ten średni przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów kwalifikowanych w wysokości 6.031.000,00 zł.to mikroprzedsiębiorstwo, zajmujące się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa w szczególności w zakresie produkcji systemów termomodernizacji i termoizolacji dachów płaskich. Przedsiębiorca planuje zakup gruntu, na którym powstanie nowa hala produkcyjna, a także zakupione zostaną nowe maszyny i urządzenie do obróbki wstępnej produktów.To już druga decyzja o wsparciu dla firmy Archsytem, po raz pierwszy firma zdecydowała się na inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w 2019 roku. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia wyniosą 4.875.000,00 zł.to firma z Tarnowa, która w ramach nowej inwestycji planuje zakupić tereny, gdzie powstanie nowa hala produkcyjna wraz z zapleczem technicznym, a także zakupi nowoczesne maszyny produkcyjne.Nowy zakład powstanie w Tarnowie, a przedsiębiorca zadeklarował koszty tego przedsięwzięcia w kwocie 8.038.998,00 zł. Mały przedsiębiorca zajmuje się nanoszeniem różnego rodzaju nadruków na koszulki, bluzy i inną odzież i ma w planie dynamiczny rozwój swojej firmy.to firma, która działa w Bochni i zajmuje się produkcją mebli drewnianych na profilach metalowych. Przedsiębiorca planuje wybudować zakład, którego częścią będzie hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem technicznym, a także zakupi nowoczesne urządzenia do produkcji mebli. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana w gminie Bochnia w miejscowości Cikowice.Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia wyniosą 5.041.000,00 zł.