Nowa opłata klimatyczna w Grecji - 20 euro podatku turystycznego dziennie od 1 lipca 2025

Od 1 lipca 2025 roku Grecja wprowadza nową opłatę klimatyczną w wysokości 20 euro dziennie od każdego turysty powyżej 12. roku życia. Opłata będzie obowiązywać niezależnie od formy zakwaterowania i dotyczyć zarówno wyjazdów z biurem podróży, jak i organizowanych samodzielnie. Nowe przepisy obejmą także pasażerów statków wycieczkowych oraz promów przypływających na najpopularniejsze wyspy. Celem wprowadzenia opłaty jest ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatycznych w regionach najbardziej obciążonych ruchem turystycznym.

Opłata w wysokościbędzie obowiązywać wszystkich turystów powyżej określonego wieku (według zapowiedzi –). Będzie naliczana za każdą rozpoczętą dobę pobytu i pobierana najczęściejDotyczy to zarówno noclegów w, jak i innych form zakwaterowania turystycznego. Opłata, dlatego turyści powinni ją doliczyć do budżetu jeszcze przed wyjazdem., którzy przypływają na najpopularniejsze greckie wyspy, takie jak. W przypadku statków opłata będzie pobierana jako, niezależnie od tego, czy turysta korzysta z noclegu na lądzie, czy pozostaje na pokładzie.Choć największe stawki – 20 euro – dotyczą najbardziej obleganych wysp, takich jak Santorini czy Mykonos, nowa opłata obowiązuje na terenie całej Grecji, zarówno na wyspach, jak i w kurortach na kontynencie, np. na Krecie, Rodos, Korfu, w Atenach czy Salonikach. W wielu miejscach stawka ma wynosić 5 euro dziennie, jednak dokładne zasady mogą się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju obiektu noclegowego.Tzw. podatki turystyczne funkcjonują w wielu popularnych krajach wypoczynkowych Europy. W Hiszpanii (np. na Balearach) wynoszą od 1 do 4 euro dziennie, we Włoszech – od 2 do 10 euro w zależności od miasta i standardu hotelu. Podobne opłaty obowiązują także w Chorwacji, Francji, Niemczech i Austrii.W Polsce również istnieją opłaty miejscowe, choć są znacznie niższe. Obowiązują w wybranych miejscowościach turystycznych, uzdrowiskowych i nadmorskich, takich jak Zakopane, Sopot czy Świnoujście, i wahają się od 1 do 6 zł dziennie. Opłaty te nie są jednak wprowadzane centralnie, a decyzje o ich naliczaniu podejmują lokalne samorządy.– Grecja od lat znajduje się w ścisłej czołówce najczęściej wybieranych kierunków wakacyjnych wśród Polaków – mówi ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack. – Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza loty na Kretę, Rodos, Zakynthos, Korfu i Santorini. Polacy chętnie korzystają zarówno z wyjazdów z biurami podróży, jak i organizują podróże samodzielnie.Niestety, na tych kierunkach – zarówno w przypadku lotów czarterowych, jak i rejsowych – opóźnienia i odwołania lotów zdarzają się stosunkowo często, zwłaszcza w szczycie sezonu letniego. W takich przypadkach pasażerowie mają jasno określone prawa wynikające z rozporządzenia unijnego 261/2004. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić napoje, posiłki, zakwaterowanie czy alternatywny transport, a także – w określonych sytuacjach – wypłacić odszkodowanie. Obowiązki te obejmują również loty czarterowe realizowane w ramach wycieczek zorganizowanych.Przed wyjazdem turyści powinni: