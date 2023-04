Jakie różnice występują w pracy fizjoterapeuty w Polsce i za granicą?

Współczesne społeczeństwa potrzebują dobrze wykwalifikowanego personelu medycznego. Poza lekarzami i pielęgniarkami istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów fizjoterapii. Czy praca jako fizjoterapeuta jest opłacalna? Jakie są różnice między wykonywaniem tego zawodu w Polsce a za granicą? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym tekście. Przeczytaj!

Czy każdy może rozpocząć pracę jako fizjoterapeuta za granicą?

Dlaczego opłaca się rozpocząć pracę za granicą?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Envato Praca jako fizjoterapeuta Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, by rozpocząć karierę jako fizjoterapeuta, jest ukończenie studiów wyższych. Mając dyplom w ręku, możesz rozpocząć procedurę nostryfikacyjną, która ma za zadanie uznanie zdobytych kwalifikacji zawodowych przez inne państwo. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Gdzie można znaleźć zatrudnienie jako fizjoterapeuta?

centrach rehabilitacji funkcjonalnej,

gabinetach fizjoterapii,

medycznych domach opieki,

termach,

salonach fitness,

klubach sportowych.

Porównanie zarobków w Polsce i za granicą

Sprawdzone oferty pracy znajdziesz w agencji!

Na skutek globalnego procesu starzenia się społeczeństw fizjoterapeuta jest jednym z coraz częściej poszukiwanych specjalistów.Nie oznacza to jednak, że wszyscy mogą rozpocząć pracę w dziedzinie fizjoterapii. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, by rozpocząć karierę w tej gałęzi medycyny, jest ukończenie studiów wyższych. Mając dyplom w ręku, możesz rozpocząć procedurę nostryfikacyjną, która ma za zadanie uznanie zdobytych kwalifikacji zawodowych przez inne państwo. Wielu zagranicznych pracodawców wymaga też przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i nauce języka możesz zacząć poszukiwanie pracy jako fizjoterapeuta.Specjaliści w zakresie rehabilitacji i reedukacji nie powinni mieć większych trudności ze znalezieniem zatrudnienia za granicą.Szczególną popularnością cieszy się Francja, która przyciąga pracowników nie tylko dobrymi zarobkami. Francuski system ochrony zdrowia od lat jest uznawany za jeden z lepiej zorganizowanych na świecie. Dodatkowo w kraju nad Sekwaną dość mocno widoczna jest tendencja starzenia się społeczeństwa. To sprawia, że cudzoziemcy są tu mile widziani.Specjaliści są potrzebni nie tylko w szpitalach oraz w klinikach. Osoby, które ukończyły studia na kierunku fizjoterapia, mogą też pracować w:Planując otworzenie własnego gabinetu, musisz jednak spełnić kilka warunków. Dotyczą one głównie wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia oraz urządzenia podmiotu świadczącego usługi z zakresu fizjoterapii. Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się z dokumentami wydanymi przez ministra zdrowia kraju, w którym praca Cię interesuje.Osoby, które są zaciekawione tak przyszłościowym zawodem, jakim jest fizjoterapeuta, przeglądając oferty pracy, zwracają uwagę przede wszystkim na wynagrodzenie. W Polsce średnie zarobki w tej profesji kształtują się mniej więcej na poziomie 3500-4300 zł brutto. Znacznie lepszą płacę oferują natomiast zagraniczni pracodawcy. Jako przykład może posłużyć wspomniana już wyżej Francja.Podobnego wynagrodzenia mogą spodziewać się fizjoterapeuci podejmujący zatrudnienie w Austrii lub Niemczech.Jeśli uzyskałeś zawód fizjoterapeuty i rozważasz wyjazd za granicę, kluczowe jest przygotowanie dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Jeżeli nie wiesz, gdzie znaleźć oferty pracy, dzięki którym będziesz mógł podjąć legalne zatrudnienie, możesz skorzystać z pomocy pośredników.Decydując się na współpracę z profesjonalistami, możesz też liczyć na odpowiednie szkolenie językowe oraz wsparcie koordynatorów pomagających w zorganizowaniu pobytu.