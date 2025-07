Nowa aplikacja Koszyk Zakupowy: sprawdź, gdzie zrobisz taniej zakupy spożywcze w największych sieciach

ASM Group, firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla sektora FMCG, udostępniła nową aplikację mobilną o nazwie Koszyk Zakupowy. Narzędzie pozwala użytkownikom na porównywanie cen koszyków produktów spożywczych oferowanych przez największe sieci handlowe w Polsce. Aplikacja została opracowana z myślą o konsumentach, którzy chcą monitorować poziom wydatków oraz analizować, gdzie poszczególne artykuły są dostępne w niższych cenach. Darmowa aplikacja Koszyk Zakupowy jest już dostępna w sklepach App Store i Google Play.

Przeczytaj także: Boże Narodzenie 2024. Jakie produkty spożywcze zdrożały najbardziej?

Opis działania i dane źródłowe

Możliwości zastosowania

Projekt „Konkursy w sieciach” i rozwój bazy danych

Aplikacja oparta jest na danych zbieranych co tydzień w trzynastu ogólnopolskich sieciach handlowych. Ceny są porównywane dla wybranych grup produktów, takich jak nabiał, pieczywo, napoje czy środki higieniczne. Dobór produktów do porównań odbywa się na podstawie badań preferencji zakupowych konsumentów prowadzonych przez ASM Group.Źródłem danych wykorzystywanych w aplikacji jest projekt „Badanie i Raport Koszyk Zakupowy” – cykliczne opracowanie analizujące poziom cen w handlu detalicznym. Dzięki integracji tych danych z aplikacją mobilną, konsumenci mogą łatwiej identyfikować różnice cenowe między poszczególnymi sieciami, bez konieczności samodzielnej wizyty w sklepach.Oprogramowanie skierowane jest przede wszystkim do indywidualnych użytkowników, jednak firma podkreśla, że dane zawarte w aplikacji mogą być wykorzystywane również przez sieci handlowe i producentów. Potencjalne zastosowania obejmują m.in. analizę konkurencji, ocenę efektywności działań promocyjnych oraz kształtowanie polityki cenowej.W przyszłości planowana jest rozbudowa funkcjonalności aplikacji, w tym m.in. integracja z ofertami promocyjnymi i możliwość realizacji zakupów bezpośrednio w aplikacji. Rozważane są także funkcje wspierające konsumpcję opartą na założeniach zdrowotnych (np. poprzez moduły opracowywane we współpracy z dietetykami), a także wdrożenie algorytmów opartych na sztucznej inteligencji do analizy i prognozowania zmian cen.Koszyk Zakupowy stanowi przykład wykorzystania danych rynkowych w kontekście ułatwiania konsumentom podejmowania decyzji zakupowych. Narzędzie może przyczynić się do zwiększenia przejrzystości cenowej na rynku oraz umożliwić użytkownikom monitorowanie trendów cenowych w wybranych grupach towarów. Aplikacja, dostępna bezpłatnie w Google Play i App Store, może stać się jednym z elementów wspierających budowanie bardziej świadomego podejścia do planowania wydatków domowych.Równolegle do aplikacji ASM Group rozwija projekt „Konkursy w sieciach”, który angażuje użytkowników do udziału w zbieraniu danych dotyczących promocji i ekspozycji produktów w sklepach. Informacje te mogą być następnie wykorzystywane do analiz przez firmy działające w konsumenckim sektorze detalicznym. Uczestnicy programu mają dodatkowo możliwość otrzymywania nagród w zamian za przekazane informacje.