Świąteczny koszyk zakupowy droższy o 13% niż rok temu

Świąteczny koszyk zakupowy jest droższy o 13% niż rok temu, a najbardziej zdrożały takie produkty jak: groszek i kukurydza w puszce, cynamon, goździki i masa makowa - wynika z tegorocznego badania ASM Sales Force Agency.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W której sieci koszyk zakupowy będzie najdroższy?

Gdzie nasz koszyk świąteczny będzie najtańszy?

Jakie produkty zdrożały najbardziej r/r?



Najtaniej zestaw świątecznych produktów można kupić w sieci ALDI - 79,21 zł, natomiast najwyższą wartość koszyka świątecznego odnotowano w sklepach Intermarché - 92,63 zł.

Koszyk zakupowy droższy o 5,8 % w skali roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszyk zakupowy - porównanie 2022 vs 2023 Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Kaufland (10,91%) a największy wzrost w sklepach Biedronka (13,35%). Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Tegoroczne święta będą sporo droższe niż rok temu. Za kwotę, którą w zeszłym roku wydaliśmy na 12 tradycyjnych potraw, w tym roku moglibyśmy przygotować tylko 11 dań. Choć oficjalna inflacja z miesiąca na miesiąc jest niższa, to konsumenci nie poczują wielkiej poprawy przy sklepowej kasie. Średnia cena świątecznego koszyka wzrosła w ujęciu rocznym aż o 13 procent. Wzrosły ceny wielu produktów, które Polacy kupują na święta w tym śledzi, barszczu czerwonego, przypraw i dodatków. Z naszych analiz wynika, że w tym roku średnia cena badanego koszyka świątecznego w którym znalazło się 11 podstawowych produktów wyniosła ponad 84 złote, czyli więcej niż w 2022 roku. Miejmy nadzieję, że spadająca inflacja w nowym 2024 roku w bardziej widoczny sposób przełoży się na wartości sklepowych paragonów – komentuje wnioski z raportu Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Najdroższe zakupy w dark store, najtańsze w sklepach tradycyjnych

Dodatki spożywcze najbardziej drożejącą kategorią produktów

Porównanie I i II fali badania

Z analiz ASM Sales Force Agency wynika, że w tym roku średnia cena badanego koszyka świątecznego w którym znalazło się̨ 11 podstawowych produktów kupowanych z myślą o świętach wyniosła 84,04 zł. To wzrost o 9,89 zł czyli 13% w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. W koszyku świątecznym droższy niż przed rokiem jest groszek konserwowy (44%), cynamon (40%), kukurydza konserwowa (20%), goździki (17%) czy masa makowa z bakaliami (17%). Najmniej zdrożały natomiast śledzie (3%) i barszcz czerwony (8%).Najtaniej zestaw świątecznych produktów można kupić w sieci ALDI - 79,21 zł, natomiast najwyższą wartość koszyka świątecznego odnotowano w sklepach Intermarché - 92,63 zł. Największy wzrost cen koszyka świątecznego wobec 2022 r. odnotowano w sieci Intermarché, w której średnia cena koszyka świątecznego była wyższa o blisko 24% niż przed rokiem.Z danych GUS wynika, że ceny towarów i usług w Polsce były wyższe niż przed rokiem o 6,6%. Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%. To dziewiąty z rzędu miesiąc spadku rocznego wskaźnika inflacji w Polsce. W listopadzie 2023 r. eksperci ASM Sales Force Agency przeprowadzili również dwie fale badania, aby dostarczyć odbiorcom jak najszerszy obraz rynku.Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w listopadzie br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku minimalnie spadła (o 0,13 zł) i wyniosła 283,14 zł. Spadki cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były wyższe niż w październiku br. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Kaufland (10,91%) a największy wzrost w sklepach Biedronka (13,35%). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 12 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Netto, w którym średnia cena koszyka w listopadzie 2023 r. była wyższa aż o 44,34 zł niż przed rokiem, tj. o 15,92%. Natomiast spadek cen zaobserwowano w sklepach Auchan (12,00%), Kaufland (10,18%) i Lidl (5,90%). Średnia wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 5,81% z 267,59 zł w listopadzie 2022 r. do 283,14 zł w listopadzie 2023 r.Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 179,86 zł (więcej o 32,86 zł niż w październiku br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 364,53 zł (więcej o 12,29 zł niż w październiku br.). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w listopadzie 2023 r. wyniosła 184,67 zł i jest ona o 20,57 zł niższa niż w październiku br. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w listopadzie 2023 r. była niższa o 13,17% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w listopadzie 2023 r. droższy o 6,50 % niż w 2022 r.Z listopadowego badania wynika, że na pozycję lidera najniższych cen wróciła sieć Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w tej sieci wyniósł 203,70 zł. To wzrost o 0,75 zł, czyli o 0,36% więcej niż najtańszy koszyk w październiku br., należący przed miesiącem do sieci Lidl. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 21,81 zł (Lidl) i 36,68 zł (Kaufland). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w listopadzie 2023 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 322,88 zł.Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy tym razem można było zrobić w hipermarketach - 271,57 zł. Natomiast w zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store – 360,19 zł. Natomiast najtańsze zakupy (283,14 zł) można było zrobić w sklepach tradycyjnych, czyli sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną.Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że w listopadzie 2023 r. względem 2022 r. podrożało 6 na 10 analizowanych kategorii produktów: produkty sypkie, dodatki, chemia domowa i kosmetyki, słodycze, napoje, używki i piwo. W ujęciu rok do roku potaniały natomiast produkty tłuszczowe (23,97%), nabiał (6,23%), mrożonki (2,83%) oraz mięso, wędliny i ryby (0,99%). W największym stopniu zdrożały dodatki. W listopadzie br. wzrost ten wyniósł 18,30% wobec 2022 r. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że produkty sypkie podrożały o 14,27%, chemia domowa i kosmetyki o 11% i słodycze o 10,15%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii mięso, wędliny i ryby (w listopadzie 2023 r. taniej o 0,99%).W listopadzie w przypadku minimalnych cen produktów liderem został Auchan, który oferował 31 produktów w cenach minimalnych. Kolejno uplasowała się sieć Lidl z 4 produktami z najniższymi cenami. W sklepach Carrefour i Kaufland znalazły się po 2 produkty w cenach minimalnych na 40 analizowanych. Natomiast w sieciach Biedronka, E.Leclerc i Makro Cash & Carry znalazł się jeden najtańszy produkt.Najwięcej najdroższych badanych produktów (15) można było w listopadzie br. ponownie znaleźć w sieci Netto. Kolejno znalazła się sieć Intermarche (9 produktów), a następnie Carrefour (6 produktów), E.Leclerc (5 produktów), Biedronka, Dino i POLOmarket (po 2 produkty) oraz sklepy ALDI, Makro Cash & Carry i Selgros Cash & Carry z 1 produktem z najwyższą ceną spośród 40 analizowanych.Z pierwszej fali badania (przeprowadzonej w dniach 8-10 listopada br.) wynika, że najtańsze zakupy można było zrobić w sieci Auchan, w której średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency wyniósł 204,24 zł. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 2,63zł (Lidl) i 45,33 zł (Kaufland). Najwyższą wartość koszyka zakupowego podczas tej fali badania odnotowano w sieci Netto (327,69 zł).Natomiast analiza średniej wartości koszyka zakupowego przeprowadzona w trakcie drugiej fali badania (22-24 listopada br.) wykazała, że najtańsze zakupy można było zrobić również w sieci Auchan, w której średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency wyniósł 203,16 zł. O miano sieci z najniższą wartością koszyka walczyły również sklepy Kaufland (231,18 zł) czy Lidl (244,16 zł). Najwyższą wartość koszyka zakupowego odnotowano w POLOmarket (322,94 zł). Porównanie średnich wartości koszyka zakupowego w pierwszej i drugiej fali badania wykazuje, że w 8 na 13 analizowanych sieci handlowych ceny koszyka w drugiej fali były niższe niż w pierwszej. Najbardziej wyrównane ceny w obu edycjach badania oferowała sieć Auchan.W największym stopniu ceny wzrosły w sklepach Lidl (18,02%).