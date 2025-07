Samochodem po Europie i Polsce - 10 inspirujących miejsc na nietuzinkowe wakacje

Planujesz wakacje, ale znane kurorty już Cię nie kuszą? Poznaj 10 nietypowych miejsc w Polsce i Europie, do których warto wybrać się samochodem. Ekspert Autoplac.pl przedstawia inspirujące kierunki - od podziemnych fortyfikacji, przez malownicze jeziora Słowenii, po rodzinne atrakcje na pograniczu polsko-niemieckim.

MRU

Park Mużakowski + Diabelski Most + Kulturinsel

Słowenia

Jutlandia Południowa + Hamburg

Słowacki Raj

Kraina Wygasłych Wulkanów i Rudawski Park Krajobrazowy

Łódź

Opole

Nad Bałtykiem

Wschód Polski

Zaczynamy od czegoś dla odkrywców, przedstawiając jedną z największych podziemnych fortyfikacji świata, której długość korytarzy wynosi kilkadziesiąt kilometrów. Międzyrzecki Rejon Umocniony to wspaniała atrakcja nie tylko dla pasjonatów historii. Można go zwiedzać z przewodnikiem w Pniewie i Boryszewie (woj. Lubuskie), w tym drugim miejscu nie tylko pieszo, lecz nawet rowerami pod ziemią.– Jazda jednośladami podziemną trasą z przewodnikiem jest niesamowitym doświadczeniem – opowiada Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl, pasjonat podróżowania autem.– Warto również samodzielnie odkrywać obiekty, szczególnie te naziemne, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i poszanowania prawa. W okolicach znajdziemy także tajemniczą miejscowość Kęszyca Leśna, stanowiącą ciekawą opcję na piknik z dziećmi. A jeszcze nie tak dawno stacjonowali tam żołnierze radzieccy.- Do tego Łagów z zamkiem Joanitów, wiele pięknych jezior, tras pieszych i rowerowych, dosłownie raj dla osób kochających naturę, historię, aktywność i relaks. Idealne rozwiązanie motoryzacyjne stanowi pojazd z podwyższonym zawieszeniem, bo jakość dróg pozostawia sporo do życzenia, aczkolwiek osobówki też dadzą radę.Zostajemy na zachodzie Polski i nie tylko Polski. Wyprawa na pogranicze polsko-niemieckie w okolice Łęknicy dostarczy mnogości wrażeń. Cudowny pałac, rewelacyjny Park Mużakowski, ścieżka geoturystyczna z kolorowymi źródłami, a na deser jedna z największych atrakcji Niemiec – Diabelski Most.Chętni mogą sobie również zrobić spacer wzdłuż kopalni odkrywkowej. Ten surrealistyczny widok uświadamia, jak bardzo człowiek potrafi zniszczyć ziemię dla swoich celów. Do tego ruiny (niejedyne w regionie) sortowni i brykietowni węgla brunatnego.Jadąc nieco na południe od Łęknicy, traficie do Kulturinsel, jednego z bardziej genialnych w Europie placów zabaw – z domkami na drzewie, tunelami, tajemniczymi przejściami i nietypowymi atrakcjami. Świetny pomysł na całodzienną wyprawę dla dzieci w wieku 3-12 lat. Blisko niewielkie, ale wspaniałe zoo (Goerlitz), w którym nie brakuje młodych zwierząt. Z częścią czworonożnych gospodarzy można nawiązać bezpośredni kontakt.Szukacie pomysłu na dalszą eskapadę? Już się pakujecie do Chorwacji? Stop!– Koniecznie jedźcie do Słowenii i to na dłużej niż jedną dobę. Niewiarygodne jeziora Bled i Bohinj, wejście pod wodospad Mojstrica, przejście wąwozem Vintgar, przejazd autem na pokładzie… pociągu, rzut oka na mamucią skocznię w Planicy oraz trasy biathlonowe w Pokljuce, trekking Doliną Soczy… Jestem urzeczony tym krajem. Zresztą, później można pojechać na odpoczynek do Chorwacji, choćby na niedaleką Istrię – poleca Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.I zaraz dodaje. – Niekiedy pomysł na ciekawą, ale daleką dla większości mieszkańców Polski eskapadę, stanowi bodziec do zakupu samochodu. Sprawnego, z miejscem na sporo bagaży, pozwalającego na komfort w podróży, zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Tempomat, 2-3 strefowa klimatyzacja, asystent ostrzegający przed niezamierzonym przekraczaniem pasa, dobre audio – to tylko kilka elementów wyposażenia, na które warto zwrócić uwagę, wybierając pojazd na dłuższe podróże – dodaje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.Dania może wydawać się zupełnie nietypowym kierunkiem wakacyjnym. Jednak zdecydowanie warto odwiedzić ten kraj, np. rejon o nazwie Jutlandia Południowa. Po drodze zawitajcie do pięknego Hamburga, z niewiarygodną atrakcją Miniatur Wunderland – świat w miniaturze, jakiego jeszcze zapewne nie widzieliście. Kolejne punkty na trasie to już kraj skandynawski: Legoland, Givskud zoo (polecamy Wake up zoo, jest szansa pogłaskać… nosorożca), park rozrywki Lalandia, zabytkowe miasto Ribe. Na wyspie Rømø znajdziecie plażę, po której pojeździcie samochodem, a głęboką wodę od brzegu dzielą nierzadko wręcz setki metrów.Z Wielkopolski to około 1100 km, z Warszawy 1400 km, Gdańska 1400 km, z Krakowa jeszcze dalej. Zatem podobnie jak w przypadku Słowenii, to nie jest wyprawa po bułki. Osoby kochające takie eskapady potrzebują komfortowego pojazdu z udogodnieniami dla kierowcy oraz pasażerów.Świetnie sprawdzą się auta z segmentu D, typu Ford Mondeo, Peugeot 508, Volkswagen Passat i bardziej luksusowe: Audi A6, BMW serii 7, Volvo XC 90. Przy dużych rodzinach vany np. Opel Zafira i Volkswagen Touran. Oczywiście nie dyskwalifikujemy pojazdów kompaktowych, wszak najważniejszy element środka transportu stanowi jego pełna sprawność.Czas na atrakcje południowe, z domieszką adrenaliny. Słowacki Raj to drabinki, łańcuchy, szlaki przez potoki, piękne widoki, naturalnie, jeśli ktoś się odważy rozglądać na boki. Trasy, jakich w Polsce trudno uświadczyć. Odległościowo niezbyt długie – po około 10 km. Nie zalecamy osobom z lękiem wysokości i małym dzieciom. Blisko są też ciekawe jaskinie, a nawet wejście na Rysy od słowackiej strony. Warto także zabrać rower.Jeśli ktoś często jeździ w góry, idealne rozwiązanie stanowi pojazd z napędem na 4 koła. Pamiętajmy, że nie każdy SUV ma takie udogodnienie, a niektóre pojazdy w wersji kombi i crossovery – tak. Zatem wybór jest bardzo szeroki i to w różnych klasach, np. Dacia Duster. Škoda Octavia 4x4, Volvo S60, Peugeot 4008, Toyota Landcruiser.Sąsiadujące ze sobą „krainy” oferują moc atrakcji związanych z naturą, ale nie tylko. Ostrzyca – szczyt będący fragmentem komina wulkanicznego, singletracki dla rowerzystów, kamieniołom Wilcza Góra, zamki i ich ruiny, Kolorowe Jeziorka, Starościńskie skały, punkty widokowe. Pięknie prezentuje się ocalały od wysadzenia przez ekipę Toma Cruise’a most w Pilchowicach oraz zapora na rzece Bóbr.– Dla transportu rowerów warto szukać pojazdu z hakiem holowniczym, by mieć bazę na zakup bagażnika dla celów przewożenia jednośladów. Choć oczywiście można kupić osobno hak. To najwygodniejsze rozwiązanie transportu dwukołowców, aczkolwiek zwolenników ma również bagażnik na dach – radzi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.Zamiast oblegać Gdańsk, Warszawę czy Kraków, wsiądźcie do Łodzi, a raczej do niej pojedźcie. Atrakcje? Jest ich mnóstwo: Muzeum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Centrum Nauki i Techniki EC1, Muzeum Historii Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego, Muzeum Kinematografii.Nieśmiertelna, pełna kontrastów ulica Piotrkowska. Koniecznie zoo z pływającymi słoniami w Orientarium. Wielki cmentarz żydowski. Nieopodal Łodzi proponujemy Zoo Borysew, Termy Uniejów, Zamek Królewski w Łęczycy, źródło w Tomaszowie Mazowieckim, bunkier w Konewce. Wymieniać dalej, czy już jesteście zdecydowani?Niewiele osób zdaje sobie sprawę z atrakcji Opola i okolic, pomijając to ciekawe miasto w planach turystycznych. Muzeum Polskiej Piosenki, ładna starówka i droga wzdłuż Odry, Fabryka Robotów w Mosznej, tuż obok niesamowity zamek, fascynujące Góry Opawskie na pograniczu polsko-czeskim z nietypową wieżą widokową na Granicznym Wierchu (10 min spacerem od auta), to tylko część pomysłów.– Do jazdy po mieście wręcz stworzone są pojazdy małe i kompaktowe segmentu A i B, czyli przykładowo Fiat Panda, Hyundai i10, Kia Rio, Ford Fiesta, czy Citroën C1. Niestety, to złe rozwiązanie na dłuższe trasy. Kompromis mogą stanowić wersje kombi lub większe kompakty: Škoda Fabia combi, Ford Focus, Hyundai i30, Opel Astra, Toyota Auris. Łączą one średniej wielkości rozmiary, pozwalające na swobodne przemierzanie miejskich arterii oraz komfortową jazdę na drogach krajowych, wojewódzkich, autostradach – mówi Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.Te kilka małych miejscowości nadmorskich ulokowanych w różnych częściach Polski gwarantuje wypoczynek, plaże, a do tego wiele opcji aktywności rowerowo-spacerowych. Czyli połączenie smaku smacznej rybki, błogiego lenistwa i delektowania się przyrodą. W okolicach Chłapowa mamy klify, Hel, cypel Rewski, latarnię morską. Blisko Rowów są genialne trasy rowerowe z punktami widokowymi i jeziorami.W okolicach Mrzeżyna znajdziemy ciekawe miasto Trzebiatów, Niechorze oraz kilka innych mniejszych kurortów. Z Międzywodzia blisko na punkty widokowe, zagrodę żubrów, ruiny kościoła w Trzęsaczu, historyczny Wolin. Olbrzymią popularnością cieszy się wspomniana jazda na rowerze, czemu sprzyja coraz lepsza infrastruktura.I na koniec „polecajek” docieramy na wschód Polski. Idealne miejsce na spacery, kontemplowanie kultury, przyrody, inny świat jak to czasem mawiają turyści. Takie właśnie jest Podlasie. Rekomendacje? Drezyny w okolicach Białowieży, Kraina Otwartych Okiennic, klimatyczny Skit w Odrynkach (pustelnia), tatarskie Kruszyniany, ruiny kościoła w Jałówce, zalew Siemianówka, fabryka sękaczy, Św. Góra Grabarka, Cerkiew Koterka, Rezerwat Pokazowy Żubrów. Można tak wymieniać i wymieniać. Najlepiej wsiąść do auta i poszukać swojego miejsca na Podlasiu, choćby związane z kulinariami. Wbrew obiegowym opiniom stan dróg jest dobry.