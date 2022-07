Wakacje w Polsce czy nie? Jest odpowiedź, gdzie taniej

Wakacje w Polsce czy za granicą? Przed tym dylematem każdego roku stają Polacy planujący letni urlop. Biorąc pod uwagę rosnące w błyskawicznym tempie ceny, dla wielu z nas cięcie wakacyjnych kosztów będzie miało w tym roku kluczowe znaczenie. Czy to oznacza, że powinniśmy, jak radzi premier Morawiecki, wybrać odpoczynek w kraju? W odpowiedzi na to pytanie pomaga analiza Rankomat.pl.

Przeczytaj także: Wakacyjny wyjazd zbyt drogi dla co trzeciego Polaka

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje nocleg za granicą?

Ile kosztuje obiad w Polsce, a ile za granicą?

Ile kosztuje ubezpieczenie podróżne na wakacje 2022?

Ile kosztuje dojazd samochodem na wakacje w Polsce?

Hotele najdroższe na Mazurach

Kwatery prywatne najtańsze nad Soliną, nocleg w namiocie najdroższy w Szczyrku i Zakopanym

Wakacje w Turcji tańsze o połowę. Noclegi za granicą przystępniejsze cenowo niż w Polsce

Nocleg w kwaterach za granicą poniżej 1 000 zł. Taniej niż w polskich górach i nad Bałtykiem

1 000 zł nie wystarczy na 7 obiadów w Polsce

Za granicą można zjeść za mniej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile kosztuje obiad za granicą? Nawet w Hiszpanii, najdroższym wśród analizowanych kierunków można stołować się w cenach niższych niż w Polsce Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Samochodem po Polsce drożej niż samolotem za granicę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile kosztuje dojazd samochodem na wakacje w Polsce? Tegoroczne ceny paliw z pewnością nie zachęcają do podróży własnym autem Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Po Polsce opłaca się jeździć pociągiem

Za 100 zł najwięcej kupi się w Turcji, najmniej we Włoszech. Polska pośrodku

100 zł wystarcza na coraz mniej

Tylko ubezpieczenia turystyczne nie drożeją

Doniesienia medialne ostatnich tygodni udowadniają, że czas letniego wypoczynku mogą zmącić nieszczęśliwe wypadki. Potwierdzają to także nasze badania, w których ponad połowa polskich turystów przyznała, że doświadczyła nieprzyjemnych zdarzeń w czasie urlopu. Dlatego wybierając się na wakacje, warto dopasować sumę gwarantowaną kosztów leczenia do kierunku podróży. W Europie ta kwota nie powinna być niższa niż 30 000 euro, w pozostałych krajach świata musi wynosić przynajmniej 50 000 euro. – mówi Magdalena Kajzer, ekspert ds. ubezpieczeń turystycznych w rankomat.pl. - Dobra polisa zapewnia także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym oraz ochronę bagażu. Aktywni turyści powinni zadbać o rozszerzenie ochrony o uprawianie sportów. Takie ubezpieczenie można mieć już za kilka złotych dziennie. To niewiele, a zapewnia zasłużony na urlopie spokój. - dodaje.

Spośród najczęściej wybieranych miast przez rodzimych urlopowiczów, najwięcej za tygodniowe zakwaterowanie zapłacą wypoczywający w Mrągowie. Koszt 7 noclegów (w tym wliczone w cenę śniadanie) dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu wynosi 3 323 zł. Tuż za Mazurami, na drugim miejscu plasuje się Karpacz. Tydzień zakwaterowania w trzygwiazdkowym to wydatek rzędu 3 205 zł. Podium zamyka Szczyrk z kosztem 3 154 zł za tydzień. Ustka jest niewiele tańsza – siedem noclegów kosztuje 3 133 zł, a w Zakopanem i Solinie w tym roku można znaleźć tygodniowe zakwaterowanie w hotelu trzygwiazdkowym dla dwóch osób za mniej niż 3 000 zł.Tańszą alternatywą dla hotelu będzie zatrzymanie się w kwaterze prywatnej. Ceny dla dwóch osób za tygodniowy pobyt w tym roku nie przekraczają 2 000 zł. Za 1 260 zł – czyli najwięcej w tym zestawieniu – zatrzymamy się na tydzień w Ustce. Zakopane i Mrągowo są tańsze o 140 zł, oferując tygodniowy nocleg w kwaterze za 1 120 zł. W Karpaczu lokum turyści znajdą już za 900 zł, a w Solinie i Szczyrku za 840 zł.Dla szerszego poglądu eksperci rankomat.pl sprawdzili również ceny miejsc postojowych dla dużego kampera. Różnica w przypadku poszczególnych miast jest niewielka. Najdrożej jest w Ustce – tygodniowy postój z dostępem do sanitariatów i podłączeniem do prądu kosztuje 600 zł, a najtaniej w Solinie – 480 zł. Pozostałe miejsca postojowe kosztują kolejno w Zakopanem i Mrągowie 560 zł, Karpaczu 500 zł i 485 zł w Szczyrku.Najtańszą opcją noclegową podczas tegorocznych wakacji jest pole namiotowe. Bezpośredni kontakt z naturą i siedmiodniowy nocleg dla dwóch osób, pod gołym niebem najwięcej kosztuje na południu kraju. Pole namiotowe w Zakopanem i Szczyrku to koszt 280 zł. O 20 zł taniej jest w Mrągowie – 260 zł – a w Ustce o 28 zł – 252 zł. W Karpaczu i Solinie, 7 dni pod namiotem możemy spędzić za kolejno 215 zł i 210 zł.Na tle tych cen koszt wakacji za granicą jawi się jako znacznie tańsza alternatywa urlopu nad Bałtykiem, w górach czy na Mazurach. W polskich kurortach analizowanych przez ekspertów rankomat.pl nie da się znaleźć w szczycie sezonu noclegu w hotelu trzygwiazdkowym poniżej 2 000 zł.Tymczasem w Turcji siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem w takim standardzie turysta znajdzie już od 1481 zł. Nieco drożej jest we Włoszech – tydzień dla dwóch osób na Sardynii kosztuje 1 846 zł. Powyżej 2 000 zł zapłacą odpoczywający w Chorwacji (2 132 zł) oraz w Grecji (2 313 zł). Najdrożej jest w Hiszpanii - 7 siedem noclegów w trzygwiazdkowym hotelu to koszt 3 133 zł. To i tak taniej niż w Mrągowie, Szczyrku i Karpaczu, a tyle samo co w Ustce.Pokój u gospodarza prywatnego za granicą można wynająć jeszcze taniej. Najmniej zapłacą podróżujący do Turcji – 443 zł za siedem nocy w dwuosobowym pokoju. To o ponad 800 zł mniej niż w Ustce. W przystępnych cenach można znaleźć także kwaterę w Grecji (615 zł za 7 nocy, prawie 500 zł niż w Zakopanem) i we Włoszech (915 zł za tygodniowy pobyt – to prawie tyle samo, co w Karpaczu). Najdrożej jest w Hiszpanii (1343 zł/7 dób) oraz w Chorwacji (1715 zł przy tygodniowym wynajmie).Cena wyżywienia dla dwóch osób podczas tygodniowych wakacji w Polsce to koszt ponad 1 000 zł. Eksperci rankomat.pl sprawdzili ceny dwudaniowego posiłku (zupa, drugie danie, napój) w restauracjach średniej klasy. Najwięcej za stołowanie się w restauracji przez tydzień, turyści zapłacą w Ustce – 1 456 zł. Niewiele mniej, bo 1 452 zł w Mrągowie, a 1 410 zł w Szczyrku. Obiady w Karpaczu wyniosą 1 286 zł, a w Zakopanem 1 228 zł. Najniższym kosztem pod względem gastronomii będzie tygodniowy pobyt w Solinie. Cena za restauracyjne wyżywienie w podkarpackiej wsi to wydatek rzędu 1 009 zł.Nawet w Hiszpanii, najdroższym wśród analizowanych kierunków można stołować się w cenach niższych niż w Polsce. Za siedem dwudaniowych obiadów (zupa, drugie danie, napój) w restauracji średniej klasy dla dwóch osób turyści zapłacą 987 zł. Nieco taniej jest w Grecji (889 zł) oraz we Włoszech i Turcji (po 756 zł). Najmniej obiad uderzy po kieszeniach odpoczywających w Chorwacji – koszt siedmiu posiłków zamknie się w 651 zł. To aż o prawie połowę więcej niż w Karpaczu czy Zakopanem.Tegoroczne ceny paliw z pewnością nie zachęcają do podróży własnym autem. Ruszając z Warszawy w kierunku wakacyjnych kurortów, najmniej kierowcy zapłacą na trasie stolica – Mrągowo. Odległość 221 km można pokonać za 376 zł w obie strony, przy założeniu, że ceny paliwa pozostaną takie same, jak w dniu analizy.Jeśli do tej kwoty dołoży się 266 zł, to z Warszawy można dostać się do Szczyrku (642 zł) i z powrotem. Za 696 zł przejedzie się w dwóch kierunkach z Warszawy do Zakopanego, a za 786 zł z Warszawy do Soliny wraz z powrotem. Dokładnie 800 zł będzie kosztować kierowców trasa z Warszawy do Karpacza w dwie strony, a zaledwie 6 zł więcej – 806 zł – z Warszawy do Ustki i z powrotem.Tymczasem ceny biletów lotniczych, które początkiem sezonu letniego również wywindowało do góry, teraz zaczęły nieco spadać. Według skcyscanner.pl za mniej niż 500 zł można polecieć tam i z powrotem do Chorwacji i Włoch. Niespełna 700 zł kosztuje połączenie w obie strony na trasie Kraków-Majorka. Nieco więcej trzeba zapłacić za bilet na Rodos w Grecji (781 zł w obie strony). Najwięcej kosztuje lot do Turcji – za bilet tam i z powrotem trzeba zapłacić 903 zł.Zdecydowanie tańszą alternatywą dla własnego samochodu jest bilet na pociąg. Jedynie z Warszawy do Sanoka – w okolicę Soliny – turyści zapłacą w obie strony 360 zł, za dwa bilety, a resztę tras pokonać możemy za mniej niż 300 zł. Trasa z Warszawy do Ustki pociągiem to koszt 296 zł dla dwóch osób, w obie strony.Natomiast do Zakopanego i Jeleniej Góry (w okolice Karpacza) – 276 zł. Bilet z Warszawy do Bielska-Białej (okolice Szczyrku) kosztuje 268 zł, a najmniej zapłacą przyjeżdżający ze stolicy do Mikołajek (w okolice Mrągowa) – bo 256 zł.Eksperci rankomat.pl sprawdzili także, na co wystarczy 100 zł w poszczególnych krajach. Najwięcej za tę kwotę kupią odpoczywający w Turcji, a najmniej – we Włoszech. O dziwo, w Polsce – w porównaniu chociażby do Włoch czy Chorwacji – 100 zł starczy na dość sporo.Ryba z frytkami najtańsza jest w Turcji – tam za 100 zł kupi się aż 6 porcji tego fastfoodowego dania. Najwięcej z kolei trzeba zapłacić we Włoszech – 100 zł starczy tylko na jedną porcję. Także kebab najtańszy jest w Turcji - 100 zł wystarczy na 18 sztuk, podczas gdy w Polsce za tę kwotę kupmy zaledwie 8 porcji. 100 zł wystarczy na 10 półlitrowych kufli piwa. Więcej kupi się tylko w Turcji (14). Najdrożej za złocisty trunek zapłacą turyści w Grecji – za 100 zł można wychylić tylko 4 kufle. Najwięcej lodów za 100 zł zje się w Turcji (rekordowe 61 gałek!), najmniej we Włoszech (tylko 8). W Polsce 100 zł starczy na 16 porcji lodów.Za 100 zł w Turcji kupi się 2,5 całodziennego biletu do aquaparku. We Włoszech ta kwota wystarczy na jeden. W Polsce i pozostałych krajach 100 zł nie pozwoli na zakup nawet jednego biletu. W tej kwocie można pozwolić sobie za to na dwa rejsy statkiem po Bałtyku. W Chorwacji, Hiszpanii i Turcji za 100 zł kupi się jeden bilet na taką wyprawę. W Grecji i Włoszech 100 zł starczy tylko na połowę ceny biletu na rejs.W porównaniu do podobnej analizy przeprowadzonej przez rankomat.pl dwa lata temu widać wyraźny wzrost cen. Za 100 zł nad Bałtykiem wtedy można było kupić 3 porcje ryby z frytkami (teraz 2,5), 12 piw (teraz tylko 10) i 22 porcje lodów (w tym roku 100 zł starczy tylko na 16 gałek). Ta kwota w 2020 roku pozwalała na zakup dwóch biletów do aquaparku (obecnie nie starczy nawet na jeden) i trzech biletów na rejs statkiem (w tym roku 100 zł zapłaci się za dwa rejsy po morzu).W dobie galopującej inflacji i ciągłego zaciskania pasa jedynie ceny ubezpieczeń pozostają bez zmian. Informacja ta napawa optymizmem, tym bardziej że ochronę do poszczególnych państw można mieć już za kilka złotych dziennie. Najmniej za polisę płacili podróżujący do Chorwacji - średnia cena ubezpieczenia turystycznego, dla jednej dorosłej osoby, wybieranego przez klientów rankomat.pl wynosi 6,55 zł za osobę. Poniżej 7 zł kosztowała polisa do Włoch. Najwięcej płacili wyjeżdżający do Turcji – średnio 7,89 zł za dzień. Nieco niej na ubezpieczenie wydali odpoczywający w Grecji (7,23 zł dziennie) i w Hiszpanii (7,16 zł/dzień).Ubezpieczenie turystyczne to jeden z kluczowych elementów odpowiedzialnie zaplanowanych wakacji. Indywidualnie dopasowane do kierunku wyjazdu, planowanych aktywności i stanu zdrowia podróżnika zapewnia ochronę i sprawną pomoc w problematycznej sytuacji.Obecnie większość ubezpieczycieli gwarantuje także wsparcie w razie zachorowania na Covid-19. Należy jednak pamiętać, że każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określa dokładnie zakres działania polisy oraz jej wyłączenia. Należy się z nimi zapoznać jeszcze przed zakupem ochrony.