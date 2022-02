Najpopularniejsze kierunki na wakacje 2022

Wprawdzie do letnich wakacji zostało jeszcze dość sporo czasu, to jednak co bardziej zapobiegliwi już zaczynają się do nich przygotowywać. W najnowszym raporcie serwis Wakacje.pl przyjrzał się, gdzie w ty roku wybierają się Polacy na letni wypoczynek

W rankingach najbardziej popularnych kierunków zazwyczaj wymieniane są tylko kraje, a przecież wiele z nich oferuje dużo więcej niż jedno czy dwa regiony turystyczne – mówi Agata Biernat z Wakacje.pl. – Przykładem może być Grecja. Choć mówimy o jednym państwie, to w rzeczywistości do wyboru mamy ponad 20 różnych miejsc, do których dolecimy lub dojedziemy z Polski – dodaje. – Podobnie jest w przypadku Hiszpanii czy Włoch – zwraca uwagę ekspertka.

Turcja: co drugi klient wypocznie na Riwierze

Riwiera Turecka oferowana jest nie tylko z wylotem z Warszawy, Katowic, Wrocławia czy Poznania, ale też z mniejszych portów, m.in. z Bydgoszczy, Zielonej Góry czy Rzeszowa – wymienia Agata Biernat.

Ponad 20 kierunków w jednym kraju

Wymienione wyspy od lat cieszą się bardzo dużą popularnością wśród naszych klientów, co nie dziwi, biorąc pod uwagę ich wielkość, liczbę kurortów czy dostępne atrakcje. Znajdą tam dla siebie ofertę zarówno pary, jak i rodziny z dziećmi – informuje Agata Biernat. – Jeśli odwiedziliśmy już wszystkie najpopularniejsze wyspy Grecji, wcale nie musimy rezygnować z wypoczynku w tym kraju. Biura podróży oferują wycieczki także do tych mniej znanych w Polsce, za przykład weźmy Kefalonię czy Samos – wymienia ekspertka.

Hurghada zbiera ponad 40 proc. egipskiego rynku

Egipt jest kierunkiem całorocznym, nawet teraz jest tam przyjemna pogoda pozwalająca na wypoczynek nad basenem czy na plaży. Latem jest rzeczywiście gorąco, ale dzięki bliskości pustyni nawet wysokie temperatury nie są aż tak odczuwalne jak w krajach z dużą wilgotnością powietrza. Jeśli chcemy cieszyć się Morzem Czerwonym, odkrywać rafy koralowe, czy spróbować swoich sił w nurkowaniu albo windsurfingu, możemy polecieć do Egiptu latem. Jeśli chcemy pozwiedzać, lepiej zaplanować urlop na wiosnę lub okres jesienno-zimowy – poleca Agata Biernat.

Co czwarty klient w Hiszpanii wybiera Majorkę

Hiszpania, która jeszcze kilka lat temu była jednym z droższych kierunków w Europie, stała się bardziej przystępna cenowo dzięki poszerzeniu siatki połączeń lotniczych. Dziś możemy tam dolecieć czarterem, tanimi liniami i tradycyjnymi. To sprzyja obniżaniu cen – wyjaśnia ekspertka z Wakacje.pl.

Zauważyliśmy, że nasi klienci, którzy wybierają oferty tworzone na bazie tanich linii lotniczych, zazwyczaj zabierają tylko jedną walizkę nadawaną. To właśnie dlatego robimy krok w ich kierunku i dajemy im możliwość wyboru – sami decydują, ile sztuk dużego bagażu chcą wziąć ze sobą, informując o tym wakacyjnego doradcę lub podczas rezerwacji wyjazdu online zaznaczając w formularzu odpowiednią dla siebie opcję – wyjaśnia Agata Biernat.

Podobnie jak przed rokiem, na pierwszym miejscu wśród krajów wybieranych na tegoroczny urlop letni znajduje się Turcja, na drugim Grecja, miejsce trzecie należy do Egiptu. Wakacje.pl przyjrzały się jednak dokładniej statystykom sprzedaży wyjazdów, które odbędą się między 25 kwietnia a 31 października tego roku.Jak zatem rozkłada się zainteresowanie kierunkami turystycznymi wśród Polaków? Obecnie w statystykach sprzedaży króluje Turcja, a konkretnie Riwiera Turecka nad Morzem Śródziemnym. Udział sprzedaży wycieczek do tego regionu to nieco ponad 58 proc. wszystkich rezerwacji do tego kraju na nadchodzący sezon letni. Do Antalyi dolecimy z niemal wszystkich polskich lotnisk. To bardzo wygodna propozycja dla osób, które nie chcą ponosić dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do portu wylotowego czy noclegiem, jeśli lot zaplanowany jest na wczesne godziny poranne.Riwiera Turecka to kilka znanych kurortów wypoczynkowych i wiele mniejszych, znajdujących się w ich pobliżu. Najbardziej popularne to Alanya, Side, Belek oraz Kemer. Każdy ma w sobie coś niezwykłego, ale dodatkowym impulsem, szczególnie dla rodzin z dziećmi i wszystkich miłośników all inclusive , są tamtejsze resorty hotelowe. Posiłki, napoje i atrakcje sportowo-rekreacyjne wliczone w cenę pozwalają z góry zaplanować wakacyjne wydatki. Rodziny szczególnie doceniają obiekty z rozległymi kompleksami basenowymi i aqua parkami. Ceny wyjazdów na Riwierę Turecką zaczynają się od 1378 zł za tygodniowy pobyt w hotelu 4* z wyżywieniem w formie all inclusive (w październiku) i od 1853 zł w okresie wakacji szkolnych.W Turcji na drugim miejscu pod względem popularności znalazło się Wybrzeże Egejskie z takimi kurortami jak Marmaris czy Kusadasi. Ceny wyjazdów zaczynają się od 1352 zł za tygodniowy pobyt w hotelu 4*, z wyżywieniem w formie all inclusive (w październiku) i od 2059 zł w okresie wakacji szkolnych. Trzecim najczęściej wybieranym regionem w tym kraju jest Wybrzeże Likijskie – tu wypoczywać możemy na przykład w Fethiye czy w Oludeniz. Za tygodniowe wakacje we wrześniu, w hotelu 4*, z wyżywieniem w formie all inclusive zapłacimy od 1910 zł od osoby, a w szczycie sezonu wakacyjnego od 2345 zł.O wiele szersza pod względem liczby dostępnych regionów jest oferta do Grecji. Podobnie jak na Riwierę Turecką, dolecimy tam nie tylko z Warszawy, Katowic, Krakowa, Gdańska czy Poznania, ale też z Wrocławia, Bydgoszczy, Rzeszowa czy z Łodzi. W rankingu najczęściej wybieranych kierunków w tym kraju znalazły się Kreta, Rodos, Zakintos, Kos oraz Korfu. Łącznie odpowiadają one za 58 proc. sprzedaży wyjazdów do Grecji w okresie między 25 kwietnia a 31 października tego roku.Propozycji spędzenia urlopu w słonecznej Helladzie jest o wiele więcej. Można wybrać się – zarówno samolotem, jak i własnym samochodem, na Riwierę Olimpijską lub na Płw. Chalcydycki. Zgodnie z zapowiedziami ministra turystyki Grecji, w tym roku sezon ma ruszyć wcześniej, bo w początkach kwietnia i potrwać dłużej niż zazwyczaj. Już w zeszłym roku samoloty latały do połowy listopada, plan na ten rok zakłada powtórzenie tego rekordu. Wyjazdy do Grecji zaczynają się od 1539 zł od osoby w sierpniu i od 1128 zł poza okresem wakacji szkolnych (Rodos, hotel 3*, dwa posiłki dziennie).Na trzecim miejscu najpopularniejszych kierunków na Lato 2022 znalazł się Egipt. Do kraju faraonów polecieć można na kilka lotnisk – do Hurghady, Marsa Alam, Szarm el-Szejk i Taby. I właśnie w takiej kolejności regiony te plasują się w zestawieniu najczęściej wybieranych, przy czym na Hurghadę przypada 42,8 proc. rezerwacji. Lecąc tam, możemy wypoczywać w samym mieście, jego okolicach lub innych kurortach położonych w pobliżu. Najbardziej znane to Makadi Bay, El Gouna czy Safaga.Ceny wyjazdów w sezonie letnim zaczynają się od 1824 zł w hotelu 4*, z dwoma posiłkami dziennie (Szarm el-Szejk w maju).Dwie ostatnie pozycje w TOP 5 wakacyjnych kierunków zajmują Hiszpania i Tunezja. Kto planuje wybrać się do tego pierwszego kraju, będzie musiał najpierw zdecydować między częścią lądową a wyspami, a później zastanowić się, czy woli wypoczywać na północy, w okolicach Barcelony (Costa Brava), czy może skieruje się bardziej na południe w rejony Costa Dorada, Costa Blanca Costa Almeria, Costa del Sol czy Costa de la Luz. Jeśli wybór padnie na wyspy, opcji również będzie sporo – od Balearów z Majorką, Minorką i Ibizą, aż do Wysp Kanaryjskich. Razem to kilkanaście pięknych rejonów, z których każdy zachwyca na swój sposób.Biura podróży wykorzystują wszystkie trzy rodzaje transportu lotniczego, choć te dwa pierwsze są najbardziej popularne. Dzięki nim można jeszcze lepiej dostosować ofertę do potrzeb klienta – jeśli nie chcemy lecieć na klasyczne 7- czy 14-dniowe wakacje czarterowe, możemy wybrać krótsze albo nieco dłuższe stworzone na bazie oferty przewoźników niskokosztowych. Pozwala to obniżyć cenę, choćby o przewóz bagażu.Które kierunki cieszą się w Hiszpanii największym powodzeniem? Palma pierwszeństwa należy się Majorce – to właśnie na tę wyspę poleci niemal co czwarty klient, który na tegoroczny urlop letni wybierze Hiszpanię. Ceny takich wyjazdów zaczynają się od 1323 zł w hotelu 3*, z dwoma posiłkami dziennie, w maju. Na drugim miejscu znalazła się Teneryfa (od 1457 zł w hotelu 2*, z dwoma posiłkami dziennie, w październiku), na trzecim Costa Brava (od 1200 zł w hotelu 3*, z dwoma posiłkami dziennie, w maju), na czwartym Fuerteventura (od 2589 zł, w hotelu 3*+ z all inclusive), a na piątym Gran Canaria (od 1679 zł w hotelu 3*, z dwoma posiłkami dziennie, w czerwcu).W przypadku Tunezji najczęściej wybieranym kierunkiem jest wyspa Dżerba, na drugim miejscu plasuje się Monastyr. Tygodniowe pobyty na wyspie to koszt od 1618 zł za osobę w hotelu 3*, z all inclusive, w maju, w części lądowej najkorzystniej wypadają pobyty w Porcie el Kantaoui (od 1366 zł w hotelu 4*, z dwoma posiłkami dziennie, w październiku).Pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych krajów wybieranych na tegoroczne lato uzupełniają: szósta Bułgaria (Słoneczny Brzeg wyprzedza Złote Piaski), na pozycji siódmej Cypr Północny, na ósmej Cypr, na dziewiątej Chorwacja (klienci najczęściej zamawiają pobyty w Dalmacji, a następnie na Płw. Istria) i na dziesiątej Włochy. Ten ostatni kraj to znów wiele regionów w części lądowej i pobyty na wyspach.Z analizy Wakacje.pl wynika, że Polacy najbardziej upodobali sobie Sycylię, na którą poleci nieco ponad 26 proc. klientów zdecydowanych spędzić tegoroczny urlop w Italii. Popularnością cieszy się także Sardynia, ale również Kalabria, Lacjum i Rzym, do którego organizowane są wycieczki typu city break.