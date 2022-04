Wakacje 2022: 2 na 3 Polaków odwiedzi Turcję, Grecję i Egipt

Turcja, Grecja i Egipt to najpopularniejsze z kierunków wybieranych na wakacje 2022 roku - wynika z najświeższych danych serwisu wakacje.pl. Blisko połowa osób planujących urlop jego organizację zamierza powierzyć touroperatorowi, bo takie rozwiązanie jest po prostu wygodniejsze. Czego jeszcze dowiadujemy się o planach wakacyjnych Polaków? Oto potężna dawka informacji rzucających światło na tegoroczne lato.

63 proc. wskazuje na wygodę, mówiąc, że kupując w biurze podróży, za wszystkie usługi potrzebne do realizacji wyjazdu płacą tylko raz.

Wycieczki zorganizowane to najbezpieczniejsza forma podróżowania. Touroperatorzy działają zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie turystycznej i unijnych przepisach, które nakładają na nich m.in. obowiązek wykupienia zabezpieczenia finansowego na rzecz podróżnych na wypadek ogłoszenia niewypłacalności. Dodatkowo odprowadzane są składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, co sprawia, że pieniądze klientów są zabezpieczone po trzykroć – mówi Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu w Wakacje.pl.

Dokąd na wakacje pojadą pary, a dokąd rodziny?

W pierwszej trójce najczęściej wybieranych kierunków na sezon letni według stanu sprzedaży na koniec marca znalazły się Turcja, Grecja, Egipt

Ile Polacy wydadzą na wakacje?

Przy cenach wycieczek na etapie wczesnej rezerwacji, która trwała do końca marca, nie było jeszcze widać wpływu inflacji i wzrostu kursów walut czy paliwa lotniczego. Ten trend nie powinien jednak nas zmylić. Przewidujemy, że w tym roku ceny nie będą spadać w takim zakresie, jak to bywało przed laty. Co prawda oferty minute zawsze się pojawiają, ale nie powinniśmy liczyć w tym zakresie na super przeceny. Już analizy, które prowadziliśmy w zeszłym roku, potwierdzały, że tuż przed wylotem te same wycieczki kosztowały więcej niż kupowane na kilka, czy kilkanaście tygodni wcześniej. Niekiedy różnice w cenach sięgały nawet ponad 1 tys. zł od osoby

– zwraca uwagę Anna Podpora, menedżer produktu w Wakacje.pl.

Polacy lubią planować

Do końca marca obowiązywały promocje w przedsprzedaży sezonu Lato 2022. Klienci otrzymywali, często gratis, różne korzyści, między innymi możliwość bezkosztowej zmiany rezerwacji w określonym terminie, a nawet rezygnacji z zamianą na voucher do późniejszego wykorzystania. W połączeniu z dobrymi cenami, wysokimi rabatami i szeroką ofertą, stanowiło to bardzo atrakcyjną ofertę, z której wiele osób zdecydowało się skorzystać. Trend ten potwierdza, że Polacy ufają biurom podróży – komentuje Jolanta Kołodziejczyk.

Duże zainteresowanie majem i czerwcem

Na koniec marca udział wyjazdów w lipcu i w sierpniu był niższy niż przed rokiem, co nie oznacza wcale, że w tych dwóch miesiącach Polacy nie będą wyjeżdżać tak licznie jak dotychczas. Część osób dopiero kupi wycieczkę, potwierdzają to nasze estymacje oparte na danych z monitoringu zainteresowania wyjazdami letnimi. Cieszy natomiast, że Polacy doceniają uroki wyjazdów przed szczytem sezonu, kiedy niższe są i ceny, i temperatury, co sprzyja zwiedzaniu i generalnie odkrywaniu odwiedzanych miejsc – mówi Anna Podpora.

W ofertach polskich biur podróży pojawia się coraz więcej wyjazdów o niestandardowej długości pobytu, od krótkich, do 6 dni, ale też tych nieco dłuższych, trwających między 8 a 13 dni. Te pierwsze umożliwiają spontaniczny, szybki, nieplanowany wcześniej wypad w ciepłe miejsce lub zwiedzanie, te drugie pozwalają zwyczajnie dłużej cieszyć się urlopem za stosunkowo niewiele wyższą cenę niż tygodniowy wyjazd - do kosztu pobytu dochodzą „jedynie” dodatkowe noce w hotelu, cena przelotu pozostaje ta sama. Obserwujemy też, że dla coraz większej liczby osób jeden tygodniowy urlop zagraniczny w roku to za mało i do standardowych tygodniowych wczasów lubią w ciągu roku dodać też wyjazd na przedłużony weekend

– mówi Anna Podpora.

Najlepiej samolotem

Wakacje.pl zapytały Polaków o ich wyjazdowe plany. Konkretnie o to, czy w tym roku zamierzają wyjechać na co najmniej 7-dniowy urlop zagraniczny. Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna prowadzone było wśród osób, które mają 18 lat lub więcej, i jest reprezentatywne dla naszego kraju. 40 proc. respondentów odpowiada, że zdecydowanie planuje lub raczej planuje taką podróż, a 46 proc. z nich skorzysta przy tym z usług biura podróży.Wakacje.pl chciały poznać też powody, dla których Polacy zamierzają wyjechać na wczasy zorganizowane. 63 proc. wskazuje na wygodę, mówiąc, że kupując w biurze podróży , za wszystkie usługi potrzebne do realizacji wyjazdu - od transportu, przez zakwaterowanie, aż po wyżywienie, płaci tylko raz. 62 proc. docenia też, że nie musi się martwić o formalności związane z organizacją wycieczki, a 40 proc. podkreśla, że w razie problemów będzie mogło skorzystać z pomocy rezydenta lub organizatora.Z ogólnopolskiego badania wynika, że w tym roku Polacy chcą wypoczywać w Grecji, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji, we Włoszech, a dalej w Egipcie, Bułgarii, na Cyprze, Malcie i w Tunezji. Odpowiedzi te w dużej części pokrywają się z trendami sprzedażowymi obserwowanymi przez Wakacje.pl, ale obu zestawień nie można porównywać jeden do jednego, ponieważ w przypadku badania ogólnopolskiego pytanie dotyczyło wyjazdów w całym 2022 roku, a analiza sprzedaży w Wakacje.pl pokazuje trendy dotyczące sezonu Lato 2022, który rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 października.Trzeba też pamiętać, że w wynikach z panelu Ariadna respondenci mówią o wszystkich wyjazdach, nie tylko o tych organizowanych przez biura podróży, analiza Wakacji.pl dotyczy natomiast wycieczek znajdujących się w sprzedaży multiagenta. Ponieważ większość osób, które uczestniczyły w badaniu ogólnopolskim, przyznaje, że na wyjazd wybierze się przede wszystkim w okresie wakacyjnym, podajemy oba rankingi najpopularniejszych kierunków.W pierwszej trójce najczęściej wybieranych kierunków na sezon letni według stanu sprzedaży na koniec marca znalazły się Turcja, Grecja, Egipt, które łącznie odpowiadają za 65 proc. sprzedaży. Miejsca od 4 do 10 zajmują Hiszpania, Tunezja, Cypr, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chorwacja i Włochy.Analizując dane, Wakacje.pl sprawdziły też, jak rozkłada się zainteresowanie poszczególnymi krajami w różnych grupach klientów. Okazuje się, że pary najczęściej stawiają na Riwierę Turecką Morza Śródziemnego (Antalya), Hurghadę w Egipcie oraz na Kretę. Rodziny z dziećmi decydują się na wypoczynek w regionie Antalyi, Hurghady i na Rodos. W grupie osób podróżujących w pojedynkę ranking także różni się miejscem trzecim, na które wchodzi Bułgaria.Wakacje.pl sprawdziły też, ile Polacy zamierzają wydać na tegoroczny urlop. I tak za wyjazd dla dwóch osób w Turcji klienci płacą łącznie średnio 5 756 zł (przed rokiem 5 864 zł), w Grecji jest to 5 991 zł (5 921 zł), a w Egipcie 6 410 zł (w 2021 roku 5 652 zł). W pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków znalazły się również Hiszpania i Tunezja, gdzie dwie osoby dorosłe za wyjazd płacą odpowiednio 5 500 zł i 5 339 zł.W grupie rodzin z jednym dzieckiem średnia cena rezerwacji do Turcji to 8 255 zł, do Grecji 8 252 zł, a do Egiptu 8 513 zł, przy rodzicach podróżujących z dwójką dzieci za pobyt w Turcji klienci płacą 10 297 zł, za wakacje w Grecji 10 553 zł, a w Egipcie 10 501 zł.Podobnie jak w zeszłym roku, Polacy chcą z góry wiedzieć, ile zapłacą za swoje wakacje. Dokładnie zaplanować budżet pomoże wykupienie pobytów w opcji all inclusive. To najpopularniejsza formuła wyżywienia, która obejmuje trzy posiłki dziennie, przekąski, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, a często także lody dla dzieci i dostęp do różnych atrakcji organizowanych na terenie hotelu. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, 84 proc. klientów wybiera all inclusive lub ultra all inclusive. Obecnie nieznacznie wyższy jest odsetek osób, które decydują się na wyżywienie w formie dwóch posiłków dziennie (10 proc. wobec 9 proc. przed rokiem).W zeszłym roku część krajów otwierała się na turystów dopiero pod koniec maja albo w czerwcu. To spowodowało, że wyjazdy na majówkę nie były jeszcze dostępne w takim zakresie, jak ma to miejsce w tym roku. Pozytywny skutek luzowania obostrzeń widać w bieżących wynikach sprzedaży. Na podróż w maju zdecydowało się 19 proc. klientów – przed rokiem wskaźnik ten wynosił 12 proc. W czerwcu na urlop wybiera się natomiast 26 proc. osób, które już zarezerwowały swój letni wypoczynek. To o 5 punktów procentowych więcej niż przed rokiem.Ciekawie wygląda też procentowy rozkład wyjazdów ze względu na długość pobytu. Na koniec marca tego roku wśród podróży letnich najwięcej było tych na 7 dni – odpowiadały one za nieco ponad 65 proc. sprzedaży. Przed rokiem udział takich podróży wynosił 59 proc. Z drugiej strony wzrosła liczba rezerwacji wycieczek o długości od 1 do 6 dni – teraz jest to 5 proc., przed rokiem 3 proc. Widać też przesunięcie w kategorii 8-13 dni – w tym roku na taką podróż decyduje się 21 proc. klientów (25 proc. w 2021 roku), na 14 dni pojedzie niecałe 8 proc. – w zeszłym roku takie zamówienia stanowiły 12 proc.Badania zlecone przez Wakacje.pl pokazują, że 22 proc. respondentów z próby ogólnopolskiej zadeklarowało, że w tym roku chce wyjechać na zagraniczny urlop, który będzie trwał minimum 7 dni, przynajmniej dwa razy.Klienci Wakacje.pl w przeważającej części decydują się na podróże lotnicze – konkretnie 95 proc. z nich. Przed rokiem wskaźnik ten wynosił 90 proc. Widać, że znacząco spadł udział podróży własnym samochodem – z 9 proc. w zeszłym roku do 3 proc. na koniec marca tego roku.